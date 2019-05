Per daugiabučio kiemą – vietinė magistralė

Daugiabučio gyventojai, už žemę prie jų namo per mėnesį valstybei paklojantys 200 eurų, negali jaustis tikrais savo kiemo šeimininkais.

Beržų gatvės 35-ojo daugiabučio gyventojai, keliems dešimtmečiams išsinuomoję žemę aplink savo namą, net neįsivaizdavo, kad savo kieme jausis tarsi prie judraus kelio. Praėjusį rudenį be jų žinios nuėmus įvažiavimą į kiemą ribojusius kelio ženklus, po žmonių langais atsivėrė savotiška vietinė magistralė. Dažnas vairuotojas, trumpindamas kelią, iš Beržų gatvės suka per daugiabučio kiemą.

Prieš keletą metų Savivaldybei parengus detaliuosius planus prie daugiabučių ir priskyrus jiems teritorijas, dalis bendrijų nusprendė šią žemę iš valstybės išsinuomoti, mokėti mokesčius ir būti tikrais savo kiemų šeimininkais. Deja, Beržų gatvės 35-ojo namo gyventojai tokie nesijaučia. Nors kasmet už žemės nuomą bendrija suploja apie 200 eurų, tačiau per jų dabar jau privatų kiemą toliau važinėja kas tik nori.

Bendrijos pirmininkas Valdas Bedalis sako, kad anksčiau ties įvaža į namo kiemą nuo Lauko gatvės pusės ir ties „Deimenos“ įmone iš Beržų gatvės pusės stovėjo įvažiuoti draudžiantys kelio ženklai. Į kiemą galėjo įsukti tik patys gyventojai, netoliese esančios įmonės „Deimena“ darbuotojai. Pastaroji naudojasi servitutu, pasak V. Bedalio, ir jokių bėdų dėl to nekyla. Tačiau įvažiuoti draudžiančius kelio ženklus panaikinus, kiemas pavirto gatve – ja važiuoja visi, kas netingi.

„Kam važiuoti iki Staniūnų gatvės, jei galima važiuoti pro mūsų kiemą trumpesniu keliu?“ – ironizuoja V. Bedalis.

Gyventojai teigia skaičiavę, kad būna, jog per valandą per jų kiemą pervažiuoja apie 100 automobilių. Nors atrodytų, viena įvaža į kiemą nėra labai patogi – iš individualių namų kvartalo pusės, tačiau čia sukančių vairuotojų netrūksta. Pasak pirmininko, pastebėta, kad per jų kiemą kelią trumpina ne tik civiliai panevėžiečiai, bet ir šalia įsikūrusios krašto apsaugos savanoriai. Gyventojų teigimu, jie važiuoja ne vien savo asmeniniais automobiliais, bet ir kariniais. Laimė, sunkiuoju transportu dar čia neužsuka.

Šeimininkai – ne šeimininkai?

„Daugiabučio kiemas neturi būti autostrada. Dabar per jį važinėja visas miestas, naudojasi mūsų kiemu, o mes mokame mokesčius“, – „Sekundei“ piktinosi susirinkę Beržų g. 35 namo gyventojai.

Tiesa, jų žodžiais, ir anksčiau svetimi automobiliai retkarčiais užsukdavo, tačiau didelių sunkumų nekėlė – daugelis visgi privengdavo kelio ženklo.

„Kai piko valandomis Beržų gatvėje būna automobilių spūstis, mūsų kiemas užkištas – visi laukia eilės išvažiuoti“, – pasakojo žmonės.

Pradėję aiškintis, kodėl nuimti gyventojų ramybę saugoję kelio ženklai, pasak V. Bedalio, žmonės sužinojo esą buvo toks prašymas. Pati bendrija ženklo nuimti neprašė, įmonė, kurios darbuotojai važinėja per šį kiemą, taip pat į Savivaldybę nesikreipė.

„Kalbėjome su įmonės vadovais. Jie prašymo nerašė. Iš kur tas prašymas išdygo, taip ir neaišku“, – stebisi V. Bedalis.

Kieno prašymu nuimti kelio ženklai, gyventojai taip ir neišsiaiškino. Sužinojo, kad galintis atsakyti valdininkas šiuo metu nedirba.

Pavojus gyventojams

Pastaraisiais metais buvo sutvarkyta Beržų g. 35-ojo namo įvaža. Tuomet nebeliko viduryje kiemo greitį ribojusio kalnelio, nors kiek pristabdydavusio kelių erelius.

„Name gyvena daug jaunų šeimų, yra daug mažų vaikų. Išbėgs iš laiptinės, o pro gyvatvorės krūmus kelio nesimato – ir kas tada?“ – nelaimės baiminasi pirmininkas.

Svarstyta šaligatvio krašte pasodintą gyvatvorę išnaikinti, tačiau už žemės nuomą valstybei mokantys gyventojai kieme nori jaukumo ir pageidauja žalumos.

Be to, šis daugiabutis buvo žinybinis Aklųjų kombinato namas, tad jame gyvena ir nemažai regėjimo problemų turinčių žmonių. O jiems taip pat tenka pėstiems kirsti savotišku keliu virtusią įvažą į kiemą.

„Būna, kad automobiliai per kiemą pralekia kokiu 80 kilometrų per valandą greičiu“, – piktinasi namo gyventojas Povilas Norušas.

Iš iš tiesų, kalbantis su gyventojais, kiemu prašvilpė ne vienas automobilis.

Aiškinsis situaciją

Panevėžio savivaldybės laikinasis administracijos direktorius Tomas Jukna teigia, jog bus aiškinamasi situaciją. Jis mano, kad dėl ženklų panaikinimo galėjo būti kaltas kažkieno skundas – kažkam neleista pasistatyti tokio ženklo, o čia jis stovėjo.

Pasak T. Juknos, tokių ženklų, draudžiančių įvažiuoti į kiemą, mieste likę nuo seno.

„Tol, kol neatsiranda jokio pagrindo, jie savaime nenuimami, bet jeigu atsiranda skundas, aiškinamasi, ar legaliai pastatytas, o neradus suderintų schemų, tokį ženklą tenka nuimti“, – teigė direktorius.

Dėl kitų automobilių važiavimo per kiemą, laikinojo administracijos vadovo manymu, problema gali būti sudėtinga. Pasak jo, iš vienos pusės, ten gyvenantieji nori neleisti per jų kiemą važinėti kitiems, o iš kitos pusės, yra kiti miesto infrastruktūros vartotojai, kurių teisės suvaržomos. T. Juknos teigimu, reikės vertinti, kas nurodyta dokumentuose, kokie juose nurodyti servitutai. Nepaisant to, kad žemė išnuomota, kyla klausimas ir dėl infrastruktūros priklausomybės – kam dokumentuose priskirta įvaža. Tad laikinasis administracijos direktorius prisipažino kol kas abejojantis, ar šis kiemas galėtų būti vėl užtvertas kelio ženklu. Jei paaiškėtų jo spėjimas, T. Jukna svarsto, kad galbūt problemą būtų galima išspręsti kitu būdu. Pavyzdžiui, kitaip organizuojant eismą. Daugiabučio bendrijai jis patarė kreiptis į Savivaldybę. Specialistai išnagrinėtų dokumentus ir paaiškėtų, kaip spręsti problemą.