Paveldosaugininkui – etikos sargų pamokos

Istorinį paveldą Panevėžyje akylai sergstintis Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyriaus vadovas Arūnas Umbrasas supainiojo viešus ir privačius interesus.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, jog paveldosaugininkas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą komisija priėmė vienbalsiai.

A. Umbrasas etikos sargų dėmesio centre atsidūrė dėl teisme nagrinėtos bylos, susijusios su Kuršių nerijos nacionaliniu parku.

Komisija dar spalį sulaukė privataus asmens pranešimo, jog A. Umbrasas, atstovaudamas Kultūros paveldo departamento administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių nerijos nacionaliniu parku bei Gintaro įlankos istoriniu draustiniu, teismo prašė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“.

Ištirti, ar paveldosaugininkas neperžengė tarnybinės etikos ribų, VTEK pavedė jo darbdaviui – Kultūros paveldo departamentui. Tačiau šio pateiktoji išvada, kad A. Umbrasas nepažeidė įstatymo, etikos sargų neįtikino ir VTEK nusprendė tyrimą atlikti pati.

Jo metu nustatyta, kad A.Umbrasas yra ne tik KPD tarnautojas, struktūrinio padalinio vadovas, bet ir minėtosios asociacijos narys. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. nagrinėjant bylą, kurioje A.Umbrasas, kaip įgaliotasis KPD atstovas, pateikė savo pasirašytą prašymą įtraukti į bylą ICOMOS LNK trečiuoju asmeniu. Šį prašymą teismas patenkino.

Vadovaujantis teismų praktika, šiuo atveju A.Umbraso asmeninio suinteresuotumo buvimui pagrįsti pakanka vien jo narystės asociacijoje fakto. Etikos komisija konstatavo, jog šiuo atveju jis privalėjo kreiptis į KPD direktorę, informuoti apie susiklosčiusią situaciją ir nusišalinti. Tačiau A. Umbrasas nusišalinimo nepareiškė ir toliau dalyvavo byloje.

Be kita ko, VTEK duomenys patvirtina, kad A.Umbrasas dalį deklaruotinų duomenų apie privačius interesus deklaravo pavėlavęs, be to jis vis dar nėra nurodęs ryšio su ICOMOS LNK, nors iki šiol tebėra jos narys.

Tačiau nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl A.Umbraso elgesio atitikties įstatymo nuostatoms, draudžiančioms atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.