Pavėlavo traukinys? Reikalaukite kompensacijos!

Europos Parlamentas (EP) siekia didinti kompensacijas keleiviams už traukinių vėlavimą ir sustiprinti neįgalių keleivių teises.

Praėjusią savaitę EP pasiūlė didinti kompensacijas keleiviams už traukinių vėlavimą. Pavėlavus atvykti valandą, keleivis atgautų pusę bilieto kainos (dabar – 25 proc.), pusantros valandos – 75 proc., o dviem valandomis – visą bilieto kainą (dabar – 50 proc.).

Valstybės nebegalėtų taikyti šio reglamento išimčių regioniniams traukiniams. Kaip ir iki šiol, reglamentas negaliotų traukiniams, vykstantiems už ES ribų.

Taip pat siūloma įpareigoti geležinkelių bendroves stengtis parduoti keleiviams jungtinį bilietą vienai kelionei, o ne atskirus bilietus. Reglamento nuostatos – pavyzdžiui, dėl persėdimo garantijos bei kompensacijų už vėlavimą, – galiotų abiem atvejais, jei kelionė įsigyta vienu mokėjimu.

Be to, numatyta, kad visos ES geležinkelio stotys, peronai ir riedmenys turėtų būti prieinami neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Toks keleivis apie jam reikalingą pagalbą įlipti į traukinį turėtų informuoti stoties darbuotojus bent 12 val. iki kelionės (dabar galioja 48 val. terminas). Didesnėse stotyse šie terminai būtų trumpesni: jei stotis aptarnauja daugiau kaip 2 tūkst. keleivių per dieną, pakaktų pranešti bent prieš tris valandas, o kur keleivių per dieną daugiau kaip 10 tūkst. – bent prieš pusvalandį. Pagalba ir toliau būtų nemokama.

Europarlamentarai taip pat siekia įpareigoti valstybes užtikrinti galimybę keleiviams visų tipų traukiniuose vežti dviračius. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo atnaujinto reglamento įsigaliojimo naujuose bei atnaujintuose traukiniuose turėtų būti įrengtos mažiausiai aštuonios vietos dviračiams vežti, įsitikinę europarlamentarai.

Pranešėjas Bogusławas Liberadzki (Socialistai ir demokratai, Lenkija) EP plenarinių posėdžių salėje sakė: „Keleivis turi turėti galimybę bet kuriuo traukiniu vežtis dviratį, o riboto judumo asmenys turi gauti geresnę pagalbą stotyse ir traukiniuose. Keleivis taip pat turi gauti didesnę kompensaciją traukiniui vėluojant bei būti geriau apsaugotas persėdimo atveju. Tai konkretus pavyzdys, kaip EP siekia apsaugoti vartotojus.“

Reglamento projektui pritarė 533 EP nariai, nepritarė 37, o susilaikė 47. Patvirtinę savo poziciją, europarlamentarai toliau dėl to derėsis su ES Taryba.