Pasiduoti neleidžia kūryba

Augančios, vešinčios, vaikštančios ir tiesiog gyvenančios tulpės – tokį gėlyną paveiksluose išaugino Rūta Grybienė iš Panevėžio rajono.

Dailės mokytoja kūrybinį potencialą iš naujo atrado po sunkios ligos, kurią ir simbolizuoja jos taip mylimos pavasarinės gėlės žiedas, diagnozės.

Paveldėjo iš mamos

R. Grybienės tapyti paveikslai keliauja po visą Lietuvą, puošia kultūros ir medicinos įstaigas. Upytės pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojos parodą netrukus pamatys ir krekenaviškiai.

Kūryba tapo bene svarbiausiu sunkiai sergančios 46-erių Rūtos vaistu. Prieš trejetą metų ji išgirdo grėsmingą Parkinsono ligos diagnozę, nors jau ir iki tol įtarė, kad tokią lemtį gali būti paveldėjusi iš mamos.

„Ši liga yra 10 proc. paveldima. Pirmuosius jos požymius pastebėjau netrukus po mamos mirties, kurią ir nulėmė Parkinsono liga“, – pasakoja kūrybinga mokytoja.

Kai net keturis dešimtmečius sirgusią motiną išlydėjo į amžinybę, pajuto, kad ir pačios sveikata ima šlubuoti.

„Pajutau, kad mano judesiai nebe tokie, kokie turėtų būti. Jaučiau sukaustymą kūne“, – pirmuosius atslenkančios ligos požymius prisiminė R. Grybienė.

O paskui jau sekė gydytojų konsultacijos, tyrimai ir galop – lemtinga diagnozė.

Atsiskleidė talentas

R. Grybienė pripažįsta: net ir nujautusi savo negalavimų priežastis, dvejus metus taikėsi su liga. Buvo labai sunku, pasak mokytojos, nors jausmai virte virė, stengėsi, kad šeima nematytų jos tikrųjų baimių, net artimiesiems atrodė, kad Rūta gana sveika. Moterį, bandančią susigyventi su jos kūną pasiglemžiančia liga, suprato tik tokio paties likimo broliai.

Rūtai reikėjo atramos, pastiprinimo ir ji prisijungė prie Parkinsono liga sergančius žmones socialiniame tinkle vienijančios grupės „Mano sodo tulpė“. Čia ir atsiskleidė pedagogės dailės talentas.

„Viskas prasidėjo nuo „Mano sodo tulpė“ knygos. Sergantieji Parkinsono liga turi vieną bendrą bruožą – šie žmonės pasižymi kūrybiškumu. Vieni rašo eiles, kiti apsakymus, tad sudėjome visa tai į leidinį. Jam prireikė iliustracijų, o šių aš ėmiausi“, – pasakoja R. Grybienė.

Nerimas ieško kelio

Parkinsono ligą simbolizuoja raudonas tulpės žiedas. Šia gėle knygos dailininkė ir nusprendė papuošti „tulpiukų“ kūrybą. Prieš metus gimęs procesas taip užsitęsė, kad dabar pašnekovės kolekcijoje – šimtai spalvingų gėlynų.

„Augančios, vešinčios, vaikštančios tulpės. Jos man tapo kaip žmonės, tokios kaip mes, kurie, nepaisydami ligos, gyvename toliau“, – sako dailininkė.

„Naudoju savo kokybišką laiką kūrybai, nežinau, kiek jo dar turiu.“ R. Grybienė

Rūta nežino, kaip jausis po metų kitų, nes liga linkusi progresuoti, tačiau dabar sako išgyvenanti kūrybinį žydėjimą.

„Vartodami vaistus, jaučiame nuolatinį nerimą, poreikį kažką daryti, veikti. Net ir naktimis sunku užmigti, kankina nemiga“, – atvirauja Rūta.

To ligos padiktuoto vidinio nerimo vedama ji kiekvieną dieną piešia. Per naktį gimsta keli nauji darbeliai, kurie po to keliauja į internetą. Dalis išdovanojama, išdalijama. Pasak autorės, jos darbai sušildo negaluojančius žmones.

Keturios seserys Upytėje

Vien per pirmuosius tokio proveržio mėnesius R. Grybienė nupiešė net 150 darbų su tulpėmis. Laikui bėgant jos ėmė keistis, virto ištisais žiedynais, mutavo į žirgus, žmones. Autorė ir pati stebisi, kiek iš kuklaus žiedelio galima išspausti idėjų.

Menininkė jaučiasi tobulėjanti, nors dailė jai niekada nebuvo svetima. Iš Žagarės kilusi moteris vaikystėje mėgo kopijuoti patinkančius paveikslus, dekoruoti prisiminimų sąsiuvinius, mokėjo megzti. Šeštokė jau puošdavosi savo rankų darbo kūriniais, o vėliau mezgė megztinius kitiems pagal užsakymus.

Gabi mergina baigė dailės ir pradinių klasių pedagogikos studijas, o jos karjera mokykloje prasidėjo Panevėžio rajone.

„Augom keturios seserys ir visos atitekėjom į Upytę“, – šypsosi R. Grybienė.

Ji dabar šiame miestelyje tik dirba, o gyvena kitur. Tad kas dieną tenka automobiliu važiuoti iki darbovietės. Kol sveikata leidžia vairuoti, tol moteris dar jaučiasi darbinga. Bet ateitis, anot jos, labai miglota.

„Nors Parkinsono ligos gydymas modernėja, bet kartu spartėja ir ligos atsparumas. Dabar per dešimt metų sveikata pasikeičia dvigubai greičiau nei mano mamos laikais“, – nuogąstauja Rūta.

Prie tokių negalavimų, pasak pašnekovės, ypač prisideda šiuolaikinio gyvenimo tempas. Nuolatinė įtampa, stresas – geriausias maistas ligai.

Ir pati R. Grybienė sako, kad jai ne į naudą buvo ankstesnio gyvenimo sunkumai. Vaikystė su sergančia mama ir pulku seserų nebuvo nei lengva, nei linksma. Teko daug kuo rūpintis, dirbti, per vasaras skinti ir turguje pardavinėti uogas.

Naudoja brangų laiką

Rūta kilusi iš dvynių. Kol kas nė vienai kitai sesei paveldima liga nepasireiškė. Pašnekovė užaugino ir dvi savo dukras, jos abi – studentės. Jas užauginusiems tėvams dabar, regis, atėjo laikas pagyventi savo malonumui. Todėl šiek tiek daugiau laisvės pajutusi mama sako ir išnaudojanti kiekvieną tokią brangią, ligos iš jos dar neatimtą, minutę. Rūta dabar jau perėjo prie tapybos ir svajoja pradėti piešti peizažus, portretus.

Kol kas pašnekovei suvaldyti veidų proporcijas nėra paprasta, bet tikslas veda į priekį. Kūryba ją atpalaiduoja, suteikia energijos.

„Naudoju savo kokybišką laiką kūrybai, nežinau, kiek jo dar turiu“, – atvirauja pedagogė.

Prieš dabartinį piešimo kelią moteris turėjo aistrą linui – apie 15 metų gamino suvenyrus iš jo. Rūtos darbai puošia Lino muziejų Panevėžio rajone, iškeliavo į užsienį. Bet šį pomėgį numalšino susitraukusi linų kultūros šaka mūsų kraštuose.

Ligonių daugėja ir jie jaunėja

Paklausta, ar Lietuvoje šiais laikais jau užtenka dėmesio neįgaliajam, Rūta tik atsidūsta. Anot jos, šie žmonės visada jausis išskirtiniai ir kitokie. Jiems nėra paprasta įsidarbinti, įsilieti į visuomenę.

Net ir pati R. Grybienė pastebėjo, kad jos bendravimas su sveikaisiais kitoks, nei kad buvo iki ligos. Šie dažnai nesupranta, ką iš tiesų jaučia ligonis, ir mato tik išorinius trūkumus.

Todėl daugiausia supratimo R. Grybienė jaučia iš tokių pačių kaip ji ligonių. Visoje Lietuvoje, Parkinsono ligos draugijos duomenimis, dabar šia liga serga net apie 10 tūkst. gyventojų. Nors ilgai manyta, jog tai vyresnio amžiaus žmonių problema, ji pakerta vis jaunesnius.

Parkinsono liga – lėtinė progresuojanti neurodegeneracinė liga, prasidedanti dėl dopamino trūkumo ekstrapiramidinėje sistemoje. Ekstrapiramidinė sistema – smegenyse esantis nervinis tinklas, dalyvaujantis judesių koordinacijoje. Tai yra progresuojanti liga, jos simptomai pasireiškia palaipsniui ir stiprėja.

Parkinsono liga – tai antra labiausiai paplitusi lėtinė neurodegeneracinė liga po Alcheimerio ligos. Jos epidemiologijos ypatumai įvairiose šalyse skiriasi. Ši liga paplitusi visame pasaulyje, visose etninėse grupėse. Pasaulyje yra apie 6,3 milijono tokių ligonių – tai mažiau nei 1 proc. visų planetos gyventojų.

Tulpės žiedas turi savą simboliką Parkinsono ligoniams. Prieš 25-erius metus vienas Nyderlandų sodininkas, sergantis šia liga, išvedė naują tulpių veislę, kurią pavadino ‘Daktaras Džeimsas Parkinsonas’. Raudona gėlė gavo šį vardą, pagerbiant anglų gydytoją D. Parkinsoną, kuris beveik prieš 200 metų pirmasis išsamiai aprašė ligą. 2005 metais, pažymint Parkinsono liga sergančiųjų dieną Liuksemburge, raudona tulpė buvo patvirtinta Parkinsono ligos pasauliniu simboliu.