Pas ligonius – lūžtančiomis „greitukėmis“

Į iškvietimus senais ir net pakeliui lūžtančiais automobiliais skubantys Panevėžio paramedikai suka galvas, kuo gi nusikalto, kad naujas „greitukes“ dalijusi Sveikatos apsaugos ministerija Aukštaitijos sostinei atkišo riestainio skylę.

Panevėžio rajoną prieš porą savaičių aplankiusio, bet pas miesto medikus nė neužsukusio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos toks elgesys buvo blogas ženklas. Šitaip dabar svarsto miesto Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai, sukdami galvas, kuo gi panevėžiečiai nusikalto, kad naujus greitosios automobilius stotims dalijusi ministerija Aukštaitijos sostinei atkišo riestainio skylę.

Pas pagalbos besišaukiančius senais ir net pakeliui lūžtančiais automobiliais skubantys Panevėžio paramedikai tokios staigmenos nesitikėjo.

Sausio 15-ąją ministras A. Veryga pasirašė įsakymą, kuriuo šalies gydymo įstaigoms paskirstė SAM iš ES lėšų nupirktus 59 naujus automobilius.

Dar maždaug tiek naujų automobilių ministerija paskirstė ir vasarą.

Tačiau nė viename iš automobilius gavusių laimingųjų sąrašų Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties nėra, nors kai kurių savivaldybių paramedikai apdovanoti dosniai. Pavyzdžiui, Kauno GMP gaus devynis automobilius, Šiaulių – penkis. Artimiausi kaimynai – Panevėžio rajono poliklinikos paramedikai – du. Daugelio kitų savivaldybių GMP stotims teks po tris, du ar bent vieną naują greitosios automobilį. Kai kurios jų džiaugiasi gavusios ir dvigubą dovaną. Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centrui vasarą skyrusi tris greitosios automobilius, dabar ministerija pridėjo dar vieną, Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras vasarą taip pat buvo pradžiugintas dviem automobiliais, o dabar pagal ministro įsakymą sulauks dar dviejų. Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras irgi ministerijos aprūpintas keturiomis naujomis transporto priemonėmis – trimis vasarą ir dar viena jau šįmet.

Ligonius veža senienos

Atnaujinti transporto ūkį seniai svajojantys Panevėžio paramedikai neturėjo abejonių savo eilės sulaukti irgi šiais metais.

„Ministerija dar vasarą siuntė paklausimą teikti siūlymus, kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti paskirstyti nauji automobiliai. Pirmajame gavusiųjų sąraše didžiųjų šalies GMP stočių nebuvo. Su tuo sutikome, ir, be abejo, tikėjomės gauti 2018-aisiais. Tai negi mes nenusipelnėme nė vieno naujo automobilio?“ – apstulbusi Panevėžio GMP stoties direktorė Rūta Ramoškienė.

Anot direktorės, paskutinį kartą Panevėžys greitosios automobilių iš SAM sulaukė dar 2008-aisiais. Tąkart Aukštaitijos stočiai atiteko keturios transporto priemonės.

Šiuo metu įstaiga turi devynis automobilius. Pas pacientus Panevėžio paramedikai lekia netgi 2001-ųjų, 2004-ųjų metų „greitukėmis“. Naujausius – du 2017-ųjų metų

automobilius GMP stotis įstengė susitaupiusi įsigyti iš savo lėšų. Pernai nupirktos greitosios mašinos kainavo 90 tūkst. eurų. Dar vieną automobilį numatyta įsigyti šįmet.

„Tas lėšas galėtume panaudoti skubios pagalbos įrangai atnaujinti, pastato remontui, bet nebematėme kitos išeities, kaip tik patiems pirkti naujus automobilius. Mūsų transporto ūkis beviltiškai senas. Dešimt metų greitosios automobiliui nėra tas pats, kas lengvajam. Niekas su savo lengvosiomis nevažinėja 360 dienų per metus ištisas 24-ias valandas, nelekia su įjungtais švyturėliais duobėtais keliais, o greitosios automobiliai nevažiuoja tik tada, kai sugedę stovi autoservise“, – sako R. Ramoškienė.

Anot direktorės, vien seniems automobiliams remontuoti GMP stotis per metus išleidžia apie 13 tūkst. eurų.

Sugedo pakeliui į ligoninę

Įstaigos vadovė tvirtina, jog senų automobilių būklė tokia apgailėtina, kad į iškvietimą išvykęs ekipažas negali būti užtikrintas, kad pakeliui nesuges.

Pasak R. Ramoškienės, vairuotojų jau nebešokiruoja pacientą atvežus į ligoninės priimamąjį greitosios automobilyje jaučiamas svylančių stabdžių kaladėlių kvapas. Senais automobiliais į pagalbą lekiantys Panevėžio paramedikai yra patekę į dar keblesnes situacijas. Neseniai pacientą vežant į ligoninę pakeliui subyrėjo seno greitosios automobilio sankaba. Negaluojantį žmogų į priimamąjį baigė vežti atsiųstas kitas automobilis.

R. Ramoškienė guodžiasi bent tuo, kad XXI amžiuje Europos Sąjungoje sunkiai įsivaizduojamas įvykis nutiko ne kur nors atokiame kaime, bet Panevėžyje, o paciento būklė nebuvo kritinė, kai kiekviena minutė balansuoja tarp gyvybės ir mirties.

Panevėžio GMP stotis per parą sulaukia apie 80–90 iškvietimų. Per gripo epidemiją u paramedikams tenka suktis dar sparčiau. Tuomet per parą tenka spėti į 100 ir daugiau iškvietimų.

Į pirmos kategorijos iškvietimus – esant ūmiems susirgimams, traumoms, į eismo įvykius paramedikai privalo mieste atvykti per 15, rajone – per 25 minutes.

„Kol kas normatyvus vykdome, bet nesame tikri, kad važinėdami tokiais senais automobiliais nesulūšime pakeliui“, – pripažįsta R. Ramoškienė.

Nuvažiavo per mažai kilometrų

Direktorė tvirtina nė nenutuokianti, kokie argumentai nulėmė SAM sprendimą apeiti panevėžiečius. Pasak jos, iš keturių SAM patvirtintų GMP automobilių parko atnaujinimo kriterijų Panevėžio GMP stoties transporto priemonės galėjo neatitikti nebent vienintelio ridos reikalavimo. Nė vienas jos automobilis nėra nuvažiavęs daugiau nei 500 000 kilometrų, kaip kad numatyta kriterijuose.

Direktorės nuomone, tokia dingstis palikti paramedikus važinėti su senienomis – nepateisinama.

„Ar mes kalti, kad miestas kompaktiškas? Negi vien dėl to panevėžiečiai nenusipelnė naujų greitosios automobilių su nauja įranga? Man liūdna matant tendenciją, kad Panevėžio greitoji Sveikatos apsaugos ministerijai atrodo kažkoks blogis“, – sako R. Ramoškienė.

Įtaria klaidą

Dabartinės SAM pozicijos teigia esanti nustebinta ir Panevėžio savivaldybės valdžia. Vicemero Alekso Varnos teigimu, dar prieš automobilių dalybas Savivaldybė nusiuntusi ministerijai raštą dėl GMP stoties transporto priemonių apgailėtinos būklės. Kodėl ministerija jį ignoravo, Aukštaitijos sostinės valdžia nusiteikusi aiškintis.

„Su visa pagarba ministerijai manau, kad kažkas suklydo, o ministras galbūt pasirašė įsakymą jo atidžiau neįsiskaitęs. Šiauliai ir Panevėžys – vienodi miestai, o vienas gavo penkis automobilius, kitas – nė vieno. Panevėžio greitosios automobiliai tokie seni, kad jau ne visada pajėgia žmogų į ligoninę nuvežt“ – piktinosi A. Varna.

Duos vėliau

Sveikatos apsaugos ministerija teigia jau gavusi ir Panevėžio savivaldybės raštą dėl naujų GMP automobilių skyrimo. Pasak SAM Ryšių su visuomene projektų vadovės Alinos Žilinaitės, šie automobiliai skirti pagal tam tikrus kriterijus, pirmiausia – didžiausiais sveikatos netolygumais pasižyminčiose teritorijose esančioms gydymo įstaigoms bei toms įstaigoms, kurių GMP automobiliai yra labiausiai nusidėvėję ir nebetinkami naudoti.

„Tačiau tai tikrai nereiškia, kad Panevėžys liks be GMP automobilių. Šiuo metu Panevėžyje esantys automobiliai yra tinkami naudoti, o naujus planuojama paskirti po kito pirkimo. Iš viso Panevėžio miestui yra planuojama skirti 4 GMP automobilius“, – teigė A. Žilinaitė.

Toks ministerijos pažadas panevėžiečius menkai guodžia.

„Taip išeina, kad geriau patiems netaupyti ir naujų automobilių nepirkti, o sulūžusios mašinos netaisyti, nes taip didesnė tikimybė naujos sulaukti?“ – nuoskaudą jaučia R. Ramoškienė.

Įkurtuvėms pinigų negavo

Nors GMP stoties savininkė yra pati Savivaldybė, galimybė atnaujinti greitosios automobilių ūkį miesto biudžeto lėšomis kol kas nesvarstoma.

Pasak vicemero, šiuo metu miesto prioritetai – infrastruktūros projektai.

Jau artimiausiame posėdyje Savivaldybės tarybai bus teikiamas siūlymas pritarti planui GMP stotį perkelti į dviejų aukštų mūrinį pastatą Sietyno gatvėje, anksčiau priklausiusį Priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Skaičiuojama, kad apšiltinti ir atnaujinti vidaus patalpas atsieitų iki 600 tūkst. eurų. Savivaldybė kreipėsi į SAM prašydama tam skirti lėšų iš valstybės investicijų programos, tačiau ministerija atsakė tam nematanti galimybės.

„Šiandien tikrai nežinome, iš kur gausime pinigų pastatui suremontuoti“, – pripažįsta A. Varna.

Pasak R. Ramoškienės, Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties kolektyvas jau pavargo dirbti išblaškytas per keturias vietas. Į iškvietimus vykstančios budinčios brigados įsikūrusios Smėlynės gatvėje, dispečerinė, priimanti pagalbos skambučius iš visos Panevėžio apskrities, dirba Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos patalpose Ramygalos gatvėje, įstaigos administracija – Sietyno gatvėje, o garažai – M. Tiškevičiaus gatvėje, Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės kieme. Dabar po miestą išbarstyta įstaiga, pasak direktorės, Sietyno gatvėje sutilptų po vienu stogu.