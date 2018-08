Panevėžyje jau atnaujinta keliolika gatvių

Nemuno ir Parko gatvių sankryžos remontu balandžio mėnesį Panevėžyje prasidėję gatvių atnaujinimo „Remix“ technologija darbai sparčiai juda į priekį – praneša miesto Savivaldybė. Šiandien jų jau atlikta už 2 mln. eurų.

Atnaujinta 14 gatvių ar jų dalių: Nemuno g. (vakarinė pusė nuo Klaipėdos iki Parko g.), Žvaigždžių g. (nuo Klaipėdos iki Kniaudiškių g.), Kniaudiškių g., Klaipėdos g. (šiaurinė pusė nuo Savitiškio iki Klaipėdos g. 160, pietinė pusė nuo Klaipėdos g. 160 iki Vakarinės g.), Pušaloto g. (nuo miesto ribos iki geležinkelio pervažos), Pievų g. (nuo Pušaloto iki Žiedo g.), Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki geležinkelio pervažos), Stoties g. (be Pušaloto ir Stoties gatvių sankryžos), Staniūnų g. (nuo Vilniaus g. 9 iki Staniūnų g. 99B), Velžio kelias (be Vilniaus, J. Biliūno g., Velžio k. ir Pajuostės pl. sankryžos), Klaipėdos g. (nuo Nemuno iki S. Daukanto g., pietinė pusė nuo Dariaus ir Girėno iki posūkio į Nemuno g.), Vilniaus g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki Pajuostės pl. su posūkiu į Velžio kelią) bei Aukštaičių g. (be Aukštaičių ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžos).

Dar šiemet papildomai planuojama sutvarkyti Ramygalos g. (nuo Laisvės a. iki Beržų g., nuo J. Basanavičiaus g. iki miesto ribos) bei J. Basanavičiaus g. (nuo Aukštaičių iki Beržų g. su Aukštaičių ir J. Basanavičiaus g. sankryža).

2017-2019 m. Savivaldybė „Remix“ technologija numato suremontuoti 42,5 km miesto gatvių.