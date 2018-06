Panevėžio meras skundžia sprendimą nušalinti jį nuo pareigų

Panevėžio meras Rytis Račkauskas skundžia teismui sprendimą nušalinti jį nuo pareigų trims mėnesiams.

Apeliacinį skundą R. Račkauskas šiandien įteikė Panevėžio apygardos teismui.

Meras teigia šią kardomąją priemonę vertinantis kaip perteklinę. Jam taip pat yra skirtas pasižadėjimas neišvykti bei uždrausta bendrauti su daugiau nei dešimt asmenų.

Šiuo metu Panevėžio mero pareigas laikinai eina vienas iš dviejų vicemerų Aleksas Varna. Nepaisant to, Savivaldybėje kai kurie procesai stringa dėl teisės aktų niuansų: merą pavaduojantis asmuo neturi teisės pasirašyti įsakymų išleisti darbuotoją atostogų ar į komandiruotę. Tą, be mero, gali padaryti tik Taryba. Šioji į posėdžius renkasi kartą per mėnesį.

R. Račkauskas atmeta jam teisėsaugos pareikštus įtarimus korupcijos tyrime bei neketina paklusti opozicijos raginimams palikti postą. Meras taip pat planuoja ketvirtadienį kaip Tarybos narys dalyvauti Panevėžio savivaldybės Tarybos posėdyje.

„Tikrai nematau, kodėl turėčiau atsistatydinti. Nesijaučiu niekuo nusikaltęs nei miestui, nei miestiečiams. Atmetu man pareikštus įtarimus. Mane stebina opozicijos tonas ir tarsi tyčia pamirštama nekaltumo prezumpcija“, – „Sekundei“ yra teigęs R. Račkauskas.

Jis sakė negalintis komentuoti įtarimų, kadangi yra pasirašęs pasižadėjimą neteikti informacijos apie ikiteisminį tyrimą.

Praėjusią savaitę sulaikytą, o vėliau paleistą R. Račkauską Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įtaria prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu tarnyba, teismas merą nušalino nuo pareigų trims mėnesiams. Taip pat įtarimai prekyba poveikiu pateikti jo patarėjai Gintarei Maskoliūnienei, keturiems verslo atstovams, patarėja nuo pareigų nušalinta mėnesiui.

STT pareigūnams įtarimų sukėlė kai kurie Panevėžio miesto savivaldybės viešieji pirkimai, susiję su projektavimu, dokumentacijos rengimu. Įtariama, kad kai kurioms įmonėms galbūt žadėta paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus, jog šie ateityje priimtų įmonėms palankius sprendimus viešųjų pirkimų konkursuose, vykdant sutartis.

Apie trečdalį Tarybos narių vienijanti opozicija reikalauja mero atsistatydinti, o to neįvykdžius per tris mėnesius grasina surengti apkaltą.