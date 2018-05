Panevėžio forume – sėkmės receptas miestui

Iš Panevėžio išvykusius, bet šio miesto nepamiršusius panevėžiečius vienijantis Panevėžio alumnų klubas jau antrą kartą pakvietė diskusijoms, kaip sukurti miestą, kuriame būtų gera gyventi. Renginio organizatoriai šiųmečio forumo šūkiu pasirinko maestro Juozo Miltinio frazę „reik veikt!“ – ne tik kalbėti, bet ir imtis ambicingų iššūkių.

Vienas iš organizatorių Daumantas Simėnas teigė, kad šis forumas išskirtinis tuo, jog pavyko į Panevėžį prisikviesti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinio lygio lyderius ir ekspertus. Jie pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, kaip Aukštaitijos sostinei tapti klestinčiu miestu ir regiono lyderiu, padėti atrasti sėkmės formulę.

„Kai J. Miltinis pirmą kartą atvažiavo į Panevėžį, pagrindinėje miesto aikštėje dar lakstė žąsys. Visgi jam pavyko Panevėžį paversti stipriu traukos šaltiniu, į kurį traukė žmonės ne tik iš kitų Lietuvos miestų, bet ir šalių. Miesto bendruomenės ir žmonės, turintys noro ir iniciatyvos, gali padėti sukurti savitą miesto veidą. Turime dar daug neatrastų galimybių“, – įsitikinęs D. Simėnas.

Odensės patirtis

Šių metų Panevėžio forumas daugiausia dėmesio skyrė trims svarbiausiems poliams – švietimui ir talentams pritraukti, naujoms lyderystės paieškoms Panevėžio kultūroje bei verslo konkurencingumui ir investicijoms pritraukti, nes tik miestas, turintis savo viziją, turi ir ateitį.

Į Panevėžio forumą susirinko 65 Lietuvos diplomatai iš daugiau kaip 40 pasaulio šalių – verslininkai galėjo susipažinti su eksporto galimybėmis užsienio rinkose ir užmegzti naudingus kontaktus. Panevėžiui, turinčiam ambicijų tapti vienu iš Šiaurės Europos ir Baltijos regiono robotikos centrų, pristatyta sėkmės istorija, galinti tapti įkvėpimo šaltiniu. Danijos Odensės miesto savivaldos investicijų padalinio vadovas Jostas Nijhofas atskleidė, kaip per gana trumpą laiką Odensė pakilo iš pelenų ir dabar yra vienas didžiausių robotikos centrų Europoje. Beveik 200 tūkst. gyventojų turinčio Danijos miesto robotikos ekosistemoje jau veikia daugiau nei 100 įmonių, kuriose dirba per 3000 darbuotojų, o 2016 metais į naujus Odensės startuolius pavyko pritraukti per 100 milijonų eurų investicijų. Tai galėtų būti puikus pavyzdys ir Panevėžiui.

„Be kultūros, be stiprios švietimo sistemos, gebėjimo pritraukti talentus, patogaus miesto gyventi, čia nebūtų ir verslo. Norisi paskatinti lyderystę visose šiose srityse, nes tai gali prisidėti prie esminių pokyčių Panevėžyje“, – sakė D. Simėnas.

Nuo žodžių prie darbų

Kaip pastebėjo Užsienio reikalų ministerijos viceministras Albinas Zananavičius, kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nėra palankus. Jo akimis, Panevėžys puikiai žino, kokia kryptimi plaukti.

„Kaip mėgsta sakyti japonai, vizija be įgyvendinimo yra tik svajonė. Praeitais metais Panevėžio forume iškeltos vizijos nebuvo pamirštos, miesto potencialas auga“, – sakė viceministras.

Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas taip pat pasidžiaugė, kad gabių ir veiklių panevėžiečių, susibūrusių į Panevėžio alumnų klubą, inicijuotas forumas neapsiribojo tik gražiomis kalbomis – nepraėjus nė metams nuo pirmojo jau gimsta realūs darbai.

„Prieš metus baigiantis forumui Arnoldas Pranckevičius man įteikė nemažą ritinį su sėkmės receptais Panevėžiui. Noriu pasidžiaugti, kad jie tampa kūnu. Mūsų miesto ambicija tapti stipriausiu robotikos centru Europoje sparčiai juda į priekį. Antrasis tikslas – įsteigti pasaulinio lygio S. Eidrigevičiaus menų centrą taip pat jau įgyvendinamas. Tikiu, kad dar po metų galėsime džiaugtis ne viena idėja, išsikelta per šį forumą, tad tik norisi pakartoti J. Miltinio žodžius: „reik veikt“, – kalbėjo meras.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas visiems puikiai pažįstamas panevėžietis Arnoldas Pranckevičius akcentavo, kad savo šimtmetį mininti Lietuva ir jos žmonės dar niekada taip gerai negyveno. Mūsų šalis dar niekada nebuvo tokia saugi kaip šiandien, o žmonės neturėjo tiek daug laisvių, kai gali ne tik laisvai keliauti, dirbti, mokytis, bet ir sugrįžę padėti savo bendruomenėms, miestui.

„Tai pats geriausias laikas gyventi, todėl galime veikti čia ir dabar. Panevėžys jau išsigrynino savo kelią, dabar galime naujas idėjas paversti kūnu. Bandykime toliau stiprinti Panevėžio lyderystę, keisti pačių mentalitetą ir mąstymą, nebijokime būti vizionieriais ir žiūrėti į priekį“, – laukiantiems pokyčiams panevėžiečius drąsino A. Pranckevičius.