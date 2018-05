Panevėžio aplinkkelyje dėl rekostrukcijos darbų ribojamas eismas

Kelionė Panevėžio miesto aplinkkeliu šią vasarą pareikalaus ypatingo vairuotojų atidumo.

22 kilometrų aplinkkelis, kuris yra tarptautinės magistralės „Via Baltica“ dalis, rekonstruojamas iš esmės: platinamas iki trijų eismo juostų, sankryžos rekonstruojamos į žiedines arba dviejų lygių sankryžas.

Dėl rangos darbų ribojamas eismas, todėl automobilininkams būtina įsivertinti galimus trukdžius ir numatyti laiko rezervą šiam maršrutui saugiai įveikti.

Panevėžio aplinkkelyje šiuo metu įgyvendinami du didelės apimties projektai. Aplinkelio dalyje nuo Šilagalio sankryžos, kur susilieja į Kauną,Vilnių, Panevėžį, Šiaulius ir Rygą vedantys keliai, iki Nausodės sankyžos Šiaulių kelyje, eismo ribojimų kiek mažiau.

„Eismas darbų vykdymo zonose organizuotas dviem juostomis, sumažintas leistinas maksimalus greitis, ties statomu tuneliniu viaduku aplinkkelio 9,05 kilometre įrengta apylanka.

Daugės eismo ribojimų

Intensyvūs darbai prasideda aplinkkelio sankirtoje su Upytės keliu. Rekonstruojamą aplinkkelio ruožą 6,1 kilometre kerta valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys. Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir sankirtos pralaidumą, ši sankryža rekonstruojama į greitąją žiedinę sankryžą. Greitosios žiedinės sankryžos, palyginti su įprastomis, yra pralaidesnės 20 procentų“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotojas statybai Saulius Stravinskas.

Aplinkkelio dalyje nuo Šiaulių kelio iki Pasvalio kelio eismo situacija sudėtingesnė: dėl šį pavasarį prasidėjusių didelės apimties aplinkkelio antrosios dalies platinimo darbų, leistinas greitis ribojamas iki 50–70 km/val. Keturiuose ruožuose eismas reguliuojamas laikinaisiais šviesoforais. Pasak AB „Panevėžio keliai“ projekto vadovo Jevgenij Svilo, kelionė šioje aplinkkelio dalyje gali pailgėti mažiausiai 15 minučių. Prasidėjus asfaltavimo darbams eismo ribojimų daugės.

Pusę darbų atlikta

Kaip jau buvo skelbta, viena didžiausių Baltijos šalyse lietuviško kapitalo kelių ir geležinkelių projektavimo ir statybos bendrovių „Panevėžio keliai“ nuo 2017 metų pavasario vykdo Panevėžio aplinkkelio I etapo rekonstrukcijos darbus, apimančius aplinkkelio dalį nuo 0,00 iki 10,53 kilometro. Rangos darbų sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos pasirašyta 2017 m. kovo 27 d. Sutarties kaina su PVM – 14,2 mln. eurų.

Rekonstruojamas ruožas driekiasi nuo dobilo formos dviejų lygių sankryžos ties Šilagalio kaimu, kur susikerta magistralinis kelias A2 Vilnius–Panevėžys ir magistralinis kelias A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai („Via Baltica“), iki dobilo formos Nausodės sankryžos, kur A17 Panevėžio aplinkkelis kerta magistralinį kelią A9 Panevėžys–Šiauliai. Iki 2017 metų pabaigos atlikta 50 procentų šio projekto darbų.

Įrengs tunelinius viadukus

2018 metais pradėti II etapo, Panevėžio miesto aplinkkelio dalies nuo Šiaulių kelio iki Pasvalio kelio rekonstrukcijos darbai. Iki 2018 metų pabaigos planuojama 11,53 kilometro ilgio aplinkkelio dalį išplatinti iki trijų eismo juostų pagal eismo organizavimo schemą 2+1, rekonstruoti 2 esamus tiltus ir 2 viadukus, įrengti greitąją („turbo“) žiedinę sankryžą, 4 vieno lygio sankryžas rekonstruoti į dviejų lygių, įrengiant tunelinius viadukus su privažiavimo ir jungiamaisiais keliais.

Projekto vykdymo metu bus rekostruojamas viadukas per kelią A9 Nausodės sankryžoje. Viaduko ilgis – 110,10 m, plotis – 13 m, važiuojamosios dalies plotis – 7,5 m. Bus rekonstruotas tiltas per Nevėžio upę aplinkkelio 11,78 kilometre (ilgis 66,20 m, plotis 15,50 m) bei tiltas per Lėvens upę aplinkkelio 19,26 kilometre (ilgis 56,6 m, plotis 17,65 m).

Bus rekonstruotas ir viadukas per geležinkelį aplinkkelio 12,43 kilometre (ilgis 72,2 m, plotis 14,94 m). Aplinkkelio 15,42 kilometre esanti sankryža bus rekonstruojama į greitąją („turbo“) žiedinę sankryžą.

Panevėžio aplinkkelio dalyje, vieno lygio sankryžas rekonstruojant į dviejų lygių, numatyta įrengti net keturis tunelinius viadukus. Tarp jų – tunelinį viaduką su jungiamaisiais keliais, kur aplinkkelį 12,12 kilometre pasiekia Janonio gatvė. Būsimo tunelio ilgis – 20,57 m, plotis 11,80 m.

Tunelinis viadukas bus statomas aplinkkelio 12,85 kilometre, dar vienas tunelinis pravažiavimas su jungiamuoju keliu bus pastatytas aplinkkelio 16,14 kilometre. 104 metrų ilgio ir 4,5 metro pločio tunelinis viadukas bus statomas aplinkkelio 19,592 kilometre, kur aplinkkelį kerta kelias, vedantis į Pakuodžiupių gyvenvietę.

Rekonstruojami inžineriniai tinklai

Aplinkkelio II etapų rekonstrukcijos vykdymo metu AB „Panevėžio keliai“ rekonstruos 13 aplinkkelį kertančių 1,2 m skersmens vandens pralaidų. Vykdant kelio zonoje esančių inžinerinių tinklų rekonstrukciją, bus rekonstruotas dviejose vietose aplinkkelį kertantis dujotiekis, rekonstruotas esamas ir naujuose dviejų lygių sankryžose naujai įrengiamas apšvietimas, rekonstruotas kelio zonoje esantis melioracijos tinklas.

AB „Panevėžio keliai“ šiame projekte yra įsipareigojusi suprojektuoti ir įrengti kintamųjų informacinių ženklų greičio valdymo ir įspėjimo sistemas visame kelio A17 Panevėžio aplinkkelio ruože nuo 0,00 iki 22,06 km. Minėtos sistemos apima 24 kintamosios informacijos ženklų įrengimą. Taip pat bus įrengtas oro stebėjimo postas ir eismo intensyvumo matavimo postas. Šioje srityje generaliniam rangovui talkina subrangovas bendrovė „Fima“ .

Saugi kelio danga

Žemės darbai projekto II etape, nevertinant technologinių darbų, apima 86,5 tūkst. kubinių metrų dirvožemio pašalinimą, 289 tūkst. kubinių metrų pylimų įrengimą, 57,5 tūkst. kubinių metrų iškasų kasimą. Sankasos grunto pagerinimas hidrauliniais rišikliais bus vykdomas 38 tūkst. kvadratinių metrų plote.

Platinant kelią, 30 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimui planuojama panaudoti 63 tūkst. kubinių metrų mineralinių medžiagų, skaldos pagrindui įrengti – 30,6 tūkst. kubinių metrų mineralinių medžiagų. Bus nufrezuota 127 tūkst. kvadratinių metrų senos asfalto dangos.

Pagrindiniame kelyje bus rengiamas asfalto pagrindo sluoksnis (153 tūkst. kvadratinių metrų), 2 cm įtempius absorbuojantis sluoksnis (152 tūkst. kvadratinių metrų), 8 cm asfalto apatinis sluoksnis (151,6 tūkst. kvadratinių metrų), 4 cm asfalto viršutinis sluoksnis (151,4 tūkst. kvadratinių metrų).

Jungiamuosiuose keliuose bus klojamas 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis (27,8 tūkst. kvadratinių metrų), 4 cm storio apatinis asfalto sluoksnis (27,6 tūkst. kvadratinių metrų), 6 cm storio asfalto sluoksnis (12,9 tūkst. kvadratinių metrų), 4 cm asfalto viršutinis sluoksnis (27,3 tūkst. kvadratinių metrų).

Darbai aplinkkelio II etape vykdomi vadovaujantis 2017 m. lapkričio 20 d. sutartimi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos. Projektas – „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 2“ . Sutarties kaina su PVM – 30,43 mln. eurų.

Iliustracija 01 – Eismo organizavimo 2 plius 1 metodu, kuris po rekonstrukcijos bus taikomas Panevėžio aplinkkelio dalyje nuo Šilagalio sankryžos iki Nausodės sankryžos, vizualizacija ir svarbiausi statiniai.

Iliustracija 02 – Eismo organizavimo 2 plius 1 metodu, kuris po rekonstrukcijos bus taikomas Panevėžio aplinkkelio dalyje nuo Nausodės sankryžos iki greitosios žiedinės sankryžos Pasvalio kelyje (Ūtos sankryža) vizualizacija ir svarbiausi statiniai.