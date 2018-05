Panevėžiečiai – vienu ritmu su Europa

Po dešimties metų pertraukos Panevėžyje vėl minima nacionalinė Europos diena – čia vyksta didžiausias Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas renginys. Europos dienos dalyviai pristatė robotizacijos projektus – demonstruotas belaidžiu ryšiu valdomas robotas, robotų pasirodymai ir kitos įdomybės, vyko viktorina, informacijos mugė. O šventę užbaigia vakaro koncertas Laisvės aikštėje.

Panevėžio „Europe Direct“ informacijos centro vadovės Alinos Misiūnienės teigimu, Europos diena ne tik šventė – kartu tai ir diskusijos, naujos patirtys.

Panevėžyje jau nuo pirmadienio vyksta ir daugiau įvairių Europos dienos renginių.

Organizuotas stalo žaidimų vakaras, panevėžiečiai jėgas išbandė Europos egzamine, diskutuota apie jaunimo galimybes ir dalytasi patirtimi. Penktadienio popietę prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atidaryta improvizuota lauko kavinė, o konferencijų salėje supažindinta su penkių ES šalių kultūriniu paveldu, vyko valgių degustacija.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius sako, kad nacionalinė Europos diena visada rengiama ne sostinėje – siekiama, kad būtų švenčiama visur.

„Pernai nacionalinę Europos dieną rengėme Klaipėdoje, užpernai – Šiauliuose, o šiemet vėl, po dešimties metų pertraukos, ji sugrįžta į Panevėžį. Jaučiame, kad po labai sudėtingo periodo, kai miestas neteko daug gyventojų, Panevėžyje atgimsta pasitikėjimas savimi, optimizmas. Matome naują dinamiką, ambicingą ir dinamišką jaunimą, aktyvią ir kūrybingą alumnų bendruomenę, kuri viena labiausiai organizuotų Lietuvoje“, – sako A. Pranckevičius.

Kartu džiaugiamasi ir kultūra, nes šie metai – Europos kultūros paveldo metai.

„Tai ypatingi metai visoje Europoje ir galimybė visiems pažvelgti daug giliau į save, pažinti iš naujo mūsų labai turtingą paveldą. Ne tiktai materialųjį – pilis, rūmus, dvarus, sodybas, – bet ir nematerialųjį – tradicijas, papročius, maistą, kostiumus ir panašiai “, – sako A. Pranckevičius.

Kartu su Europa

Šventę vainikuos koncertas: Europos dienai, Europos kultūros paveldo metams ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui švęsti suburtas 100 būgnininkų orkestras, kuris drauge su atlikėjais iš 28-ių Europos sostinių ir grupe „Skamp“ šį vakarą Laisvės aikštėje atliks unikalią muzikinę kompoziciją „Europa vienu ritmu“.

„Vakaro programa daugiausia skirta Europos kultūros paveldo metų tematikai įprasminant ne tik mūsų paveldą, bet parodant, kad kultūra yra svarbi tol, kol patys žmonės ją išreiškia ir joje dalyvauja. Dėl to šįvakar patys žmonės taps kūrėjais ir atlikėjais. Bandys rasti bendrą ritmą, vienybę muzikoje, chaose atrasti harmoniją. Tai ir yra Europos idėja. Mes esame tokie skirtingi – 28 valstybės, 24 kalbos, be galo daug kultūrų, labai skirtinga istorija ir patirtis, bet sugebame susikalbėti. Sugebame rasti kompromisą, sutarti dėl svarbiausių dalykų. Manau, kad panevėžiečiai ieškos to bendro vardiklio ir tos vienybės savo mieste, bendruomenėje, nes tik kartu gali nuveikti daug daugiau“, – sako A. Pranckevičius.

Lietuva ES narė yra daugiau nei dešimtmetį – nuo 2004 metų. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas sako pastebintis didžiulį žmonių norą daugiau sužinoti apie Europą.

„Per pusantrų metų esu aplankęs turbūt apie 100 mokyklų, vedęs visoje Lietuvoje per pusantro šimto diskusijų ir debatų apie Europos dabartį, ateitį, iššūkius. Jaučiu ir iš jaunų žmonių, ir iš vyresnių, kas jiems rūpi, ko nežino, ko baiminasi, kokie mitai susikūrę galvose. Man labai gera padėti tokiose diskusijose geriau pažinti Europą“, – sako A. Pranckevičius.

Viena iniciatyvų, vykstančių per Europos dieną – Europos egzaminas. Kasmet jį laiko 25 tūkst. žmonių, kurių dauguma – jaunimas. Jo finalas vyks gegužės 22 dieną.

Pasak EK atstovybės Lietuvoje vadovo, Europos egzaminas kasmet stebina vis geresniais rezultatais. Vis daugiau žmonių jį išlaiko puikiai, vis sunkiau organizatoriams atrinkti nugalėtojus, o tai rodo, kad žinios apie ES didėja kiekvienais buvimo joje metais.