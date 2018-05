Į Panevėžį atvyksta paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje gegužės 23 d., 17 val., lankytojams atveriama Lietuvos ir JAV bičiulystės šimtmečio puslapius atskleidžianti paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“.

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skirtą parodą kartu kūrė JAV ambasada Lietuvoje, Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejus ir JAV mokslininkas, Fulbright stipendijos gavėjas, daktaras Charles Perrin.

Paroda atskleidžia per šimtmetį brandintų ir puoselėtų Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos santykių dinamiką. Parodos kūrėjai – Lietuvos ir JAV istorikai, surinko unikalius dokumentus, fotografijas, ir kitą istoriografinę medžiagą, vaizduojančią svarbiausius bendros istorijos faktus ir galbūt mažiau girdėtus pasakojimus apie Lietuvos ir Amerikos santykių dinamiką bei istorines asmenybes, formavusias bei lėmusias šiuos santykius. Paroda leidžia pažinti amerikiečius ir lietuvius per juos vienijančias tarpvalstybinės ir kultūrinės veiklos sritis – meną, sportą, ekonomiką, saugumą ir diplomatiją. Nauju žvilgsniu parodoje pažvelgiama į lietuvių išeivijos Amerikoje ir jos vaidmenį įkūnijant svarbiausias lietuvių viltis ir lūkesčius tarpukario metu, per sovietų okupaciją bei Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Paroda taip pat atskleidžia Lietuvos ir Amerikos mokslininkų, menininkų ir sportininkų ryšius, bendrus jų sumanymus, kuriuos suvienijo siekis dalintis abi šalis praturtinančia patirtimi.

Pasak JAV ambasadorės Lietuvoje Anne Hall, šis istorikų ir diplomatų kūrinys tai simbolinis Amerikos ir Lietuvos ryšių brandos patvirtinimas. „Paroda pagerbia daugybę vyrų ir moterų abipus Atlanto vandenyje, kurie kūrė kultūrinius, ekonominius ir politinius ryšius tarp mūsų dviejų didžių tautų. Jaučiame jiems didžiulį dėkingumą. Amerikos vyriausybė ir žmonės tikisi dar 100 metų draugystės ir partnerystės su Lietuva,“ sako JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall.

Keliaujanti paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ savo kelionę pradėjo Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Panevėžyje jis bus eksponuojama iki birželio 9 d. Vėliau ji bus pristatyta dar dešimtyje Lietuvos miestų ir miestelių, o nuolatiniam eksponavimui bus pristatyta Prezidento V. Adamkaus bibliotekoje – muziejuje, Kaune.