Naujamiesčio gimnazijoje vaikus maitinanti valgykla susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais, kai dalis mokinių po A. Verygos reformos mieliau renkasi ne jų ruošiamą maistą, o parduotuvės siūlomą asortimentą, negana to, savo veiklą buvo priversta stabdyti ir dėl mokytojų streiko, tad finansinės pagalbos kreipėsi į Panevėžio rajono savivaldybę. Delfi nuotr.

Nukentėjusiesiems dėl streiko suskubo į pagalbą

Panevėžio rajono savivaldybė sulaukė neįprasto prašymo išimties tvarka skirti vienkartinę pašalpą. Dėl paramos pinigais šįkart kreipėsi ne nuo gaisro nukentėję, ligų ar kitų gyvenimo sunkumų prispausti gyventojai, o individualioji įmonė. Naujamiesčio gimnazijoje vaikus maitinanti valgykla susidūrė su finansiniais sunkumais, kai per mokytojų streiką buvo priversta laikinai nutraukti veiklą. Nebeturėdama iš ko mokėti mokesčių bei atlyginimų darbuotojams, įmonė viliasi, kad pagalbos ranką išties Panevėžio rajono savivaldybė.

Kaip pasakojo individualiosios įmonės savininkė Jadvyga Bružienė, jos vadovaujama valgykla Naujamiesčio gimnazijoje veikia jau ne vienerius metus, tačiau šiemet pirmi tokie metai, kai balansuojama ties išlikimo riba. Gal šiuos mokslo metus įmonė būtų baigusi be didesnių nuostolių, tačiau dvi savaites mokykloje vykęs pedagogų streikas kaip kirviu nukirto visas pastangas neįpulti į skolų duobę. Įmonės savininkė suskaičiavo per streiko savaites patyrusi beveik 600 eurų nuostolį.

„Savo veiklos tas dvi savaites negalėjome vykdyti, nes nebuvo norinčiųjų valgyti, tačiau tiek mokesčius „Sodrai“, tiek atlyginimus darbuotojams, tiek kitus komunalinius ir nuomos mokesčius privalėjome sumokėti. Bet kai negauni jokių pajamų, nežinia iš ko tai padaryti“, – kalbėjo J. Bružienė.

A. Verygos reformos padariniai

Verslininkės teigimu, ir ankstesniais metais būdavę, kad vaikai dėl gripo epidemijų, šalčių ar kitų priežasčių neidavo į mokyklą, bet niekada dėl to neteko prašyti Savivaldybės finansinės pagalbos. Šiemet susiklostė kone ekstremali situacija. Pasak J. Bružienės, ankstesniais metais nemokamą maitinimą gaudavo apie devynios dešimtys vaikų, o šiemet valstybės lėšomis maitinami tik apie trisdešimt. Tad įmonė neteko didelės dalies stabilių pajamų. Negana to, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos užmojai vaikus maitinti sveikiau dar labiau nurėžė įmonės pajamas. Vaikai masiškai atsisako valgyklos gaminamo maisto ir traukia per pertraukas į vietos parduotuvę. Dar prieš įvedant naują valgiaraštį valgykla kasdien pagamindavo apie 160 porcijų, o dabar – vos 80–90.

„Didžioji dauguma vaikų dabar valgyti skuba į artimiausią parduotuvę – kebabų, o ne į valgyklą šilto maisto. Paradoksalu, kad mums uždraudė prekiauti sultimis ar ledais, bet tų pačių produktų vaikai gali nusipirkti šalia esančioje parduotuvėje. Todėl netenkame dalies pajamų“, – pasakojo valgyklos savininkė.

Mokytojų streiko įkaitai

Anot J. Bružienės, vaikus maitinanti įmonė negali keisti ar koreguoti savo antkainių, nes pagal sutartį, sudarytą prieš prasidedant naujiems mokslo metams, juos nustatė rajono Savivaldybė. Valgykla galėtų paruošti skanesnių, bet kiek brangesnių patiekalų, tačiau pagal sutarties sąlygas neturi teisės branginti siūlomų patiekalų nė centu. Be to, jau antri metai, kai moka už patalpų nuomą bei komunalines paslaugas.

Kiek specifinė veikla taip pat reikalauja didesnių investicijų. Pasak valgyklos savininkės, dirba trys moterys, mat pagal dabar galiojančius reikalavimus vienas žmogus turi stovėti prie kasos aparato, kitas paduoda patiekalus ir dar vienas darbuotojas rūpinasi nešvarių indų nurinkimu bei dalija pieno produktus ir vaisius (europinę paramą). Visos moterys turi po pusę etato, nes dirba tik iki pietų, tačiau įmonei mokesčius reikia mokėti kaip už visą etatą.

„Negaliu pasakyti apie kitas mokyklas, gal ten gaunančiųjų nemokamą maitinimą skaičius didesnis, o gal valgyklos dar priklauso Savivaldybei, tai joms daug lengviau, nes moka mokesčius ir algas darbuotojams nepriklausomai nuo gaunamų pajamų. Mes esame individualioji įmonė, tad ką uždirbame, tą turime. Iki šiol kažkaip išsisukdavome, o šiemet situacija sudėtinga. Nebeturime iš ko sukaupti lėšų tokiems ekstremaliems atvejams. Jeigu vaikai valgo, tai dar suduriame galą su galu, bet kai prasidėjo streikas ir buvome priversti stabdyti veiklą – pinigų pritrūkome“, – pripažįsta J. Bružienė.

Pirmas toks atvejis

Individualiosios įmonės savininkė Panevėžio rajono savivaldybės prašo jai skirti vienkartinę pašalpą, iš kurios ji galėtų padengti 576,71 euro nuostolius. Trečiadienį posėdžiavusi rajono Taryba nusprendė naujamiestietei padėti.

Pasak Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Virginijos Savickienės,

tai pirmas toks atvejis, kai vienkartinės socialinės pašalpos prašo įmonė. Pagal Tarybos patvirtintą tvarką, ypatingais atvejais, kai Savivaldybės taryba duoda leidimą administracijos direktoriui skirti pašalpą, ji yra suteikiama. Žinoma, vienkartinė socialinė pašalpa nėra skiriama visiems norintiems – atsižvelgiama į prašančiojo pajamas bei aplinkybes. Šiuo atveju moteris atitiko visus kriterijus pašalpai gauti.

„Pašalpos prašė individualiosios įmonės savininkas, kuris nukentėjo dėl mokytojų streiko. Be to, savininkė jau yra pensinio amžiaus, našlė, jos pajamos gana mažos, tad Taryba nusprendė duoti leidimą administracijos direktoriui skirti šią pašalpą“, – teigė V. Savickienė.