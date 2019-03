Indaujos kandidatai. Žvelk giliau

Nuo šiol „Sekundės“ dienraštyje – nauja rubrika „Nieko tokio“ ir jos autorius – panevėžiečių senas pažįstamas Audrius Skačkauskas.

Daugelis nepamiršo šio aktoriaus gyslelę turinčio diplomuoto režisieriaus žurnalistinės veiklos Panevėžio radijo stotyje ir regioninėje televizijoje. Pastarojoje Audriaus autorinė laida „Nieko tokio“ buvo tai, ką žiūrovai vėliau dar ilgai aptarinėdavo.

Ir nors dabar jo gyvenimo būdas gerokai pasikeitęs, o filmavimo kameras iškeitęs į prekybą turguje sendaikčiais, Audrius ir toliau rašo – apie tai, kas patinka ir dėl ko skauda arba tiesiog iš meilės gyvenimui.

Tais iš kasdienybės aktualijų gimusiais pastebėjimais A. Skačkauskas dalysis ir su „Sekundės“ skaitytojais.

Šįkart Audriaus dėmesio centre – į rinkimus einančių kandidatų paradas.

Indaujos kandidatai. Žvelk giliau

Kai buvau maždaug 11–12 metų vaikas, padovanojau mamai gimtadienio proga likerio stikliukų rinkinį. Ne dėl to, kad ji mėgo likerį ar norėjau, kad gertų. Padovanojau, nes indai buvo prabangos dalykas ir, be to, pardavėja įsiūlė:

– Imk, berniuk. Čekiškas stiklas, jų retai būna, mama tikrai apsidžiaugs.

Sukta lapė. Stikliukai buvo pagaminti kažkokiame Voronežo stiklo fabrike ir mama visai neapsidžiaugė, bet ir nebarė – sūnus gi stengėsi nors taip pagerinti buitį.

Kodėl dabar prisiminiau tas taureles? Todėl, kad rinkimai.

Visą straipsnį skaitykite kovo 1 dienos (penktadienio) „Sekundės“ dienraštyje.