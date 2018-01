Neblaivus traktorininkas įkliuvo Blaivybės gatvėje

Galima sakyti, pats blaivybės gynėjas Motiejus Valančius iš dausų nubaudė vieną Kupiškio rajono gyventoją.

Neblaivus sėdęs prie traktoriaus vairo, vyras buvo sulaikytas Skapiškyje, Blaivybės gatvėje. Šiame miestelyje stovi ir paminklas blaivybei, kurią skapiškiečiams atnešė vyskupas M. Valančius.

Į pareigūnų rankas įkliuvusiam 29-erių vairuotojui nustatytas 2,1 promilės girtumas. Be to, jis važinėjosi neturėdamas teisės vairuoti, o jo savadarbis traktorius nebuvo registruotas, be valstybinių numerių. Traktorininkas sulaikytas.

Neblaivūs asmenys pareigūnų dėmesio tą pačią dieną nusipelnė ir už kitus nusikaltimus. Panevėžyje prieš žmoną smurtavo vyras, kurio kraujyje buvo 2,08 promilės alkoholio. Dar vienas sutuoktinis savo moterį skriaudė Biržuose, savo kaimynei grasino susidoroti rokiškėnas.