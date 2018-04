Naująjį stadioną pirmieji išbandė FK „Panevėžys“ žaidėjai

Šiandien vakarinę treniruotę naujajame „Žemynos“ progimnazijos stadione surengė FK „Panevėžys‘ komanda.

Reprezentacinė miesto ekipa nuo šiol, kol nebus tinkamai aikštė su naturalia veja paruošta „Aukštaitijos“ stadione, namų rungtynes žais būtent čia, o ne Smėlynės gatvėje esančiame Futbolo akademijos stadione. Iki šiol stadione vyko intensyvūs darbai, kurie jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Dar ir dabar aplink stadioną tvarkoma aplinka, vyksta kiti smulkūs darbai. Oficialiai šio naujojo stadiono atidarymas planuojamas balandžio 21 dieną. Tada čia LFF Pirmos lygos rungtynes žais „Panevėžio“ ir „Trakų B“ komandos.

Panevėžio savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas Justinas Jasiukaitis, apsilankęs futbolininkų treniruotėje, pasidžiaugė, kad mieste bus aukšto lygio stadionas.

„Panevėžyje akivaizdžiai trūko futbolo aikščių. Jeigu šiltuoju metų laiku dar beveik nėra didelių problemų, o nuo rudens iki vėlyvo pavasario jaučiamas stadionų stygius. Nėra normalu, kai ankstyvą pavasarį Futbolo akademijos stadione ant dirbtinės dangos, pasiskirsčiusios aikštę į dvi, o kartais ir į keturias dalis, vienu metu treniruojasi kelios komandos“ – „Sekundei“ sakė J. Jasiukaitis

Naujasis „Žemynos“ progimnazijos stadionas įrengtas puikiai. Čia bus galima rengti aukščiausio rango varžybas. Stadione pastatyta tribūna, kurioje telpa 500 žiūrovų, sutvarkyti persirengimo kambariai, įrengtas šiuolaikinis apšvietimas, paklota dirbtinė danga. Stadione, kurio matmenys atitiks tarptautinius reikalavimus, galės rungtyniauti įvairių komandų futbolininkai. Per pamokas stadionu naudosis „Žemynos“ progimnazijos moksleiviai, o po jų – ir kiti klubai bei komandos. Vieta stadionui parinkta labai gera, nes progimnazijoje jau daug metų veikia baseinas, yra erdvi sporto salė. Be to, šis objektas geriau reprezentuos Panevėžio miestą, nes pro naująjį stadioną į Panevėžį įvažiuos žmonės, vykstantys iš Vilniaus ir Kauno.

FK „Panevėžys“ žaidėjai, kuriems pirmiesiems teko treniruotis naujajame stadione, jį įvertino aukščiausiu pažymiu.

„Persirengimo kambariai atitinka aukščiausius reikalavimus, vejos kokybė puiki, todėl čia rungtyniauti bei treniruotis bus vienas malonumas“, – „Sekundei“ sakė vienas iš komandos senbūvių Tadas Markevičius.