Nacionalinė ekspedicija priplaukė Panevėžį

Tris pastarąsias vasaras žinomas Lietuvos gamtininkas Selemonas Paltanavičius su savo komanda keliavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės upių keliais. Šią savaitę jis su glėbiu knygų priplaukė ir Panevėžį.

Savo laivą tyrinėtojas prišvartavo Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Paklausyti gamtininko, rašytojo ir visada turinčio ką pasakyti vyro susirinko pilna salė klausytojų.

Šį susitikimą su panevėžiečiais lėmė neseniai išėjusi dar viena S. Paltanavičiaus knyga „Vysla per Lenkiją“. Šiame leidinyje autorius pasakoja apie savo daugiau nei 800 km kelionę Nemunu, kurioje paskutinius dvejus metus plaukė kartu su nacionaline ekspedicijos „Nemunu per Lietuvą“ komanda.

Ją sudarė žinomiausi šalies mokslininkai ir televizijos laidų vedėjai, o S. Paltanavičius buvo ekspedicijos gamtininkas.

„Nemuno regionas mūsų nacionalinės ekspedicijos dalyvius užbūrė ir jie, ko gero, dar sykį mielai pakartotų šį dvejų metų maršrutą“, – teigė knygą panevėžiečiams pristatęs gamtininkas, kuriam teko pareiga savo bendražygius lydėti su fotoaparatu. O renkant medžiagą leidiniui ir vienam dar kartą grįžti į kai kurias kelionės vietas.

Savo knygoje autorius suguldė mažai girdėtus Lietuvos istorijos pasakojimus, netikėtus kultūrinius ir etnografinius atradimus, laužančius Lietuvos ir Lenkijos bendrumų bei skirtumų stereotipus. Šis leidinys – kelionių vadovas norintiesiems keliauti, kulinarijos knyga gurmanams, istorijos vadovėlis patriotams.

Per Nemuną

Tačiau dabar jau visa Lietuva žino, kad nacionalinė ekspedicija keliavo ne tik po Lenkiją, pirmuosius projekto metus (2015–2016 m.) ji skyrė savo kraštui. Komanda plaukė daugiau nei 350 km Nemunu ir domėjosi jo pakrantėse esančių gyvenviečių, dvarų, muziejų, kultūros paveldu.

„Mūsų nacionalinė ekspedicija nebuvo pirmoji kelionė upe. Ja plaukė daug žmonių – valstybės vyrų, poetų, mokslininkų. Liko daug smagių viso maršruto aprašymų“, – sakė S. Paltanavičius.

Todėl ir televizijos projekto komanda neišradinėjo dviračio plaukdama ilgiausia Lietuvos upe. Per ekspediciją edukaciniu, pažintiniu būdu bandyta dar kartą lietuviams priminti, koks nuostabus tas kraštas.

Ir pats gamtininkas dėl sunkoko krūvio bei tempo prisipažino neturėjęs daug galimybių atrasti didelių gamtos stebuklų. Tačiau augalija, gyvūnija jo niekada nepaliauja žavėti.

Susidomėjo latviai

Paprasta kelionė su smagia komanda netrukus sulaukė daug žiūrovų dėmesio, šiuo projektu susidomėjo net kitų šalių televizijos. Gamtininko žiniomis, panašią viziją jau kuria ir latviai.

Gamtininko įspūdžiai po tokių žygių prikaustė ir panevėžiečių dėmesį. Jiems rašytojas pasakojo, kaip iš tiesų atrodo tokių projektų kūrybinė virtuvė. Kadre matyti nedidelė grupelė žmonių, pasipuošusių laidai skirtais dryžuotais marškinėliais, o už kamerų stovi dar tiek pat prodiuserių, asistentų ir kitų keliautojams talkinančių specialistų.

Taip pat žiūrovas, pasak svečio, negalėjo matyti, kiek iš tiesų laiko ekspedicija truko. Į eterį išeina kelios dešimtys valandų, o komanda paprastai dirba vos mažesnį skaičių parų.

„Paskutinė mūsų kelionė per Lenkiją truko 17 parų. Kai išvažiavome, negrįžome iki pat pabaigos. Taigi ne viskas pateko į televizijoje rodytas laidas. Visa, ką atrandame, apie ką pasakojame, kartais televizijos ekrane gali prabėgti keliais kadrais. Be to, televizijai reikia efekto, tikro vaizdo, o didžiosios tiesos ir atradimai pateikiant ekspedicijos medžiagą gali atrodyti per paprasti “, – prisiminė S. Paltanavčius.

Pasak svečio nacionalinė ekspedicija jau turi planų ir šiai vasarai.

Gamtininkas, rašytojas

Kaip rašytojas gamtininkas atsiskleidė ne pirmą kartą. Vaikams puikiai pažįstamos jo knygelės apie gamtą – tokių leidinių per daugybę metų autoriaus bagaže susikaupė kelios dešimtys. Šis žmogus laikomas vienu produktyviausių vaikų rašytojų ir jo knygų stilius itin skiriasi. Per pasakas, vaizdelius S. Paltanavičius pamoko vaikus gerbti gamtą ir žavėtis jos dovanomis.

Pats 61-erių vyras žaliąjį pasaulį pamilo nuo pat mažumės. Jau nuo vaikystės Suvalkijoje augęs Selemonas žinojo, kad bus gamtininkas. Jis yra pasakojęs, kad būdamas mokinys visą savo laisvalaikį leisdavo tyrinėdamas aplinkinį pasaulį: sodino piktžolių lysves tėvų kieme, kopė į aukščiausius medžius stebėti paukščių lizdų.