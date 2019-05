„Vilties“ progimnaziją supurtė skandalas. Šios mokyklos pedagogas kaltinamas smurtavęs prieš moksleivį, tačiau įstaigos vadovė stojo mokytojo pusėn teigdama, kad jeigu ne jo žaibiška reakcija, kitas vaikas galėjo likti be akies.

Mokytojui – bjaurūs kaltinimai smurtu

Kur riba tarp mokinių drausminimo ir smurto? Į šį klausimą bandys atsakyti policijos pareigūnai, pradėję ikiteisminį tyrimą dėl moksleiviui galimai nežymiai sutrikdytos sveikatos ir sukelto fizinio skausmo.

Policijos duomenimis, antradienio popietę Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje per technologijų pamoką mokytojas smurtavo prieš mažametį. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje vaikui nustatytas dešiniojo peties sumušimas.

Galimai nukentėjusio vaiko tėvai kreipėsi į policiją. Tačiau mokyklos direktorė Danutė Valiukienė įsitikinusi, kad mokytojas nesmurtavo. Ji netgi padėkojusi pedagogui, kad spėta užbėgti už akių rimtai nelaimei.

Pasak D. Valiukienės, incidentas įvyko per technologijų pamoką. Joje vaikai dirbo grupelėmis po du. Direktorei pateiktame paaiškinime mokytojas nurodo, kad du berniukai dirbti nenorėjo, triukšmavo, trukdė kitiems vaikams mokytis, į jiems duodamas pastabas nereagavo. Ir staiga vienas iš berniukų savo draugui, pripuolęs iš už nugaros, prie pat akies prikišo pieštuką. Mokytojas reagavo žaibiškai.

„Mokytojas, bijodamas, kad kitas vaikas nebūtų sužalotas, sugriebė neva nukentėjusiam berniukui už rankos, kurioje laikė pieštuką, o kita ranka sučiupęs už peties sušuko: ką tu darai? Moksleivis išsigandęs šoktelėjo. Jeigu mokytojas nebūtų adekvačiai įvertinęs situacijos, šiandien tikriausiai užduotumėte kitą klausimą – kodėl pedagogas nesiėmė priemonių ir per pamoką vaikui buvo sužalota akis“, – kalbėjo D. Valiukienė.

Pasirinkimo neturėjo

Progimnazijos direktorės teigimu, jeigu vaikas netinkamai elgiasi, ji niekuomet to neslepia. Lygiai tokie patys kriterijai taikomi ir mokytojams. Jeigu mokytojas kaltas, niekada jo nedangsto, tačiau šiuo atveju pedagogo klaidų įstaigos vadovė neįžvelgia ir palaiko būtent jo pusę. D. Valiukienės teigimu, pasitaiko situacijų, kai reaguoti reikia nedelsiant. Be to, švietimo ir mokslo ministro pateiktose rekomendacijose nurodoma, kad mokyklos darbuotojas fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tais atvejais, kai siekiama apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų sužalojimo.

„Šiuo atveju mokytojui padėkojau, kad taip išvengėme didesnės nelaimės. Jeigu kitas vaikas būtų nors šiek tiek pasukęs galvą, jis galėjo nebeturėti akies. Mokytojas sureagavo žaibiškai: čiupo už rankos ir peties. Nežinau, ar atsidūrusi tokioje situacijoje pati sugebėčiau įvertinti savo judesių stiprumą. Galbūt paspaudė vyriška ranka kiek stipriau ir atsirado mėlynė“, – svarsto D. Valiukienė.

Pedagogo žodžius patvirtino ir tuo metu klasėje buvusios mergaitės. Pasak direktorės, jos pasakojo, jog darbų mokytojas sugriebė pieštuku į draugą nusitaikiusiam berniukui už rankos, subarė ir paklausė, ar supranta, kad toks jo elgesys pavojingas. Tada vaikas atsigulė ant suolo ir pradėjo verkti.

Iš karto po incidento pas darbų mokytoją atskubėjo ir galimai nukentėjusio berniuko mama, mat tuo metu ji savo sūnaus laukė prie mokyklos – abu turėjo vykti pas stomatologą. Mama sūnų nuvežė į Respublikinės Panevėžio ligoninės priėmimo skyrių – berniukas skundėsi dešiniojo peties skausmu. Po medikų apžiūros mama paskambino ir progimnazijos direktorei. Ji informavo, kad nei lūžių, nei patempimų nėra, tačiau vaiko bent dvi dienas neleisianti į mokyklą, nes šis jaučiasi nekaip, yra išsigandęs, likusi mėlynė.

„Tikiu, kad mėlynė galėjo atsirasti, nes moksleivis labai smulkutis, gal užteko tos vyriškos rankos prisilietimo. Dar pajuokavau, kad vyrai be mėlynių neužauga. Aš ir mamai sakiau, kad vaikas tikriausiai išsigandęs, nes jaučiasi kaltas. Jis tikrai netinkamai elgėsi, sukėlė realią grėsmę klasės draugui“, – kalbėjo progimnazijos vadovė.

Mama nepatikėjo pavojumi

Tiesa, direktorę kiek nustebino mamos požiūris į situaciją. Mamai jos atžalos elgesys per pamoką neatrodė pavojingas. Pasak direktorės, kai vaikai netinkamai elgiasi ir tėvai tą supranta bei kartu su mokykla bando koreguoti jų elgesį, visiems būna lengviau.

„Mama teisino savo vaiką, kad pieštukas buvo bukas, be to, kitas moksleivis buvo su akiniais, bet ar reikia nudrožto pieštuko, kad išdurtume akį, kai pieštukas prie pat jos? Užtektų vieno judesio ir net akiniai neapsaugotų“, – kalbėjo D. Valiukienė.

Pasak direktorės, galimu smurtu kaltinamas mokytojas progimnazijoje dirba ne pirmus metus ir nė karto nesulaukta pastabų, skundų dėl jo nederamo elgesio ar pasirinktų auklėjimo būdų. Mokytojas universitetą baigė tik pačiais geriausiais įvertinimais, yra labai išradingas, darbštus, kūrybiškas, mokiniai jį aplipę, o mokytojo vedamas technologijų būrelis toks populiarus, kad negali priimti visų norinčiųjų. Be to, yra gerbiamas kitų pedagogų, net buvo svarstoma jo kandidatūrą teikti metų mokytojo vardui gauti.

„Mokytojas būtų kaltas tokiu atveju, jeigu nebūtų laiku sudrausminęs. Jeigu pradėsime traiškyti ir niekinti tokius mokytojus, tuoj nebeturėsime, kas mokys mūsų vaikus“, – sakė D. Valiukienė.

Pradėjo tyrimą

Nors mama progimnazijos direktorę patikino, kad į policiją nesikreips, anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos grupės vyresniojo specialisto Tado Martinaičio, tėvai jau parašė pareiškimą ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.

„Pirminis pranešimas apie galimai mokykloje nukentėjusį vaiką gautas iš Panevėžio ligoninės, o vėliau pareiškimą parašė ir vaiko mama. Kol kas aiškinamasi incidento aplinkybes ir bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų“, – teigė T. Martinaitis.

Apie galimą smurto atvejį prieš mokinį informuotas ir Panevėžio savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius. Pasak jo pavaduotojo Eugenijaus Kuchalskio, apie incidentą pranešė pati progimnazijos direktorė, dar laukiama raštiško paaiškinimo.

„Kai gausime visą informaciją raštu, spręsime, ką daryti. Turėsime įvertinti visas aplinkybes ir atitinkamai reaguoti“, – teigė E. Kuchalskis.

Mokytis visiems

Vaikų ir paauglių psichologas Linas Slušnys teigė, kad komentuoti situaciją, nežinant visų aplinkybių, būtų sunku. Tačiau, anot jo, tenka pripažinti, kad Lietuvos mokyklose vis dar mažuma pedagogų, kurie vaikams yra autoritetas, ir vis dar nemažai tokių, kurie su klase tvarkosi kietais auklėjimo principais. Iš dalies požiūris į mokytojus priklauso nuo pačių tėvų.

„Vaikai tam tikro elgesio išmoksta iš suaugusiųjų, tad autoriteto nejaučia galbūt tėvai, jie žiūri į mokytojus skeptiškai, neigiamai. Tą kamuolį grąžinu patiems suaugusiesiems“, – sakė psichologas.

Kitas dalykas – ką galima laikyti smurtu prieš mokinį ir kur baigiasi riba tarp smurto ir drausminimo. Jeigu mokytojas vaiką paėmė už peties ar rankos, L. Slušnio nuomone, neturėtų būti laikoma smurtu. Kartais tokie dalykai yra per daug hiperbolizuojami ar dramatizuojami.

„Žinoma, priklauso, kokio lygio tas paėmimas – jeigu liko mėlynės, turbūt jau ne šiaip paėmimas už peties. Mokytojas iš anksto turėjo numatyti ir šiai situacijai užbėgti už akių. Kraštutiniu atveju – kviestis pagalbą, tam mokyklose ir yra socialiniai pedagogai, kiti specialistai. Nelabai suprantu, kas turėtų atsitikti klasėje ar auditorijoje, kad turėčiau problemų su vaikais. Jų yra visokių, bet kartais ir patiems suaugusiesiems trūksta empatiškumo“, – mano L. Slušnys.

Nors smurto mastai Lietuvos mokyklose vis dar dideli, tendencijos rodo, kad situacija visgi gerėja. Anot psichologo, tinkamo bendravimo ir konfliktų sprendimo būdų turi mokytis ir vaikai, ir tėvai, ir mokytojai. Pastarieji gal net labiau. Mokytojai turėtų būti drąsesni priimant tam tikrus sprendimus.

„Šiuo metu pedagogams reikia mokytis labiau. Jie turi mokėti tvarkytis susidarius tam tikroms situacijoms, o ne vaikai. Vaikai pirmiausia mokosi iš tėvų, bet tėvai nebūtinai yra protingieji kurmiai, teisingai auklėjantys atžalas. Jie nėra pedagogai, tad mokytojai turi būti aukštesnės kultūros, jiems turi būti keliami kitokie reikalavimai. Elegantiški, kultūringi pedagogai, turintys aukštesnius gebėjimus, gerokai mažiau patiria tokių dalykų kaip smurtas. Sutarimas, pagarba vienas kitam, mokėjimas suvaldyti krizinę situaciją, kantrybė yra raktiniai dalykai, kuriuos turi turėti šiuolaikinis pedagogas“, – pabrėžė L. Slušnys.