Mokinių lėkštėse – permainų vėjai

Smarkiai besikeičiame pasaulyje suspėti koja kojon su permainomis yra nemenkas iššūkis. Vis daugiau skiriant dėmesio mitybos įpročiams, mokymosi įstaigų vadovai suka galvas, kaip išpildyti visus Sveikatos ministerijos keliamus reikalavimus.

Palaimino sprendimą

Panevėžio rajone esančioje Velžio gimnazijoje naujieji mokslo metai prasidės lydimi pokyčių mokyklos valgykloje. Nuspręsta, jog nuo rugsėjo mokiniams vietoje įprastų pietų bus pasiūlyta švediško stalo gėrybės.

Pirmosios tokį maitinimą 2017 metų vasarą išbandė Kauno rajono mokyklos. Tuo metu Baltijos šalyse vykdytas tarptautinis projektas, kuriuo siekta sutrumpinti produkto kelionę nuo lauko iki vartotojo stalo. Taip pat buvo siekta tiekti moksleiviams sveiką, kokybišką ir kuo įvairesnį, skanų maistą. Tačiau bandymams nebuvo lemta įsitvirtinti – savotiškame eksperimente dalyvavusios švietimo įstaigos sugrįžo prie senų įpročių.

Velžio gimnazija – pirmoji Panevėžio apskrityje nusprendusi žengti žingsnį į visame pasaulyje sparčiai išpopuliarėjusį moksleivių maitinimo metodą.

Gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis sako, jog toks pasirinkimas – ne atsitiktinis. Reaguodama į artimiausių šalių bei pasaulinę praktiką, gimnazijos valdžia nusprendė pertvarkyti ilgus metus taikytą sistemą.

Vadovas įsitikinęs, jog tai padės ugdyti vaikų savarankiškumą, patenkins galimybę rinktis. Jis tvirtino pastebėjęs, jog šių dienų vaikai yra gana išrankūs, todėl švediško stalo principas pagaliau leis jiems jaustis laisvesniems, o ir apetitas, jo nuomone, bus kitoks.

Šią naujovę pirmiausia galės išbandyti pradinių klasių mokiniai, vėliau ir vyresnieji. R. Baltušis sako suprantantis, jog pradžioje prie pokyčių teks pratintis, pereiti prie naujų taisyklių taip greitai nepavyks.

„Galbūt pradžioje prireiks ir kiek padėti vaikams, ypač pirmokams, mažiukams. Tačiau vaikai turi pradėti ir mokytis“, – sako direktorius, įvardindamas šią patirtį gyvenimiška ir reikalinga.

Švietimo įstaigos vadovo nuomone, didelių sunkumų neturėtų kilti: juk švedišką stalą keliauti mėgstantys moksleiviai dažniausiai išbando viešėdami viešbučiuose svečiose šalyse.

„Nėra taip, jog puolame į dilgėles ar ugnį – sistema yra, tik reikia ją pabaigti įgyvendinti“, – patikino R. Baltušis.

Jaučia poreikį

Vadovas prisipažįsta, jog pradžioje kiek jaudinosi ir nerimavo dėl netrukus įdiegsimos naujovės – baimintasi, kaip reaguos moksleivių tėvai, ar visi sutiks, koks bus poreikis.

Kol kas, jo duomenimis, didžioji dalis tėvų yra suinteresuoti ir šį gimnazijos žingsnį vertina teigiamai. Užmojus palaimino ir Panevėžio rajono savivaldybė.

„Meras labai greitai suprato mūsų idėją, taryba skyrė pinigų įsigyti reikalingai įrangai. Kol kitos savivaldybės dar tik svajoja, mes labai lengvai tą įdiegėme“, – neslėpė džiaugsmo R. Baltušis.

Iniciatyvai iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto skirta bene keturi tūkstančiai eurų. Jų užteko atnaujinti įrangą, kuri jau buvo prieš kelerius metus pakeista. Sutarta, jog esant poreikiui, metų gale bus leista įsigyti ir daugiau reikalingos gimnazijos valgyklai technikos, pavyzdžiui, šaldymo įrangą.

„Šiuo metu visiškai galime dirbti“, – patikina R. Baltušis.

Pokyčiai valgiaraštyje

Pasak gimnazijos direktoriaus, jau rugsėjį mokiniams bus pristatyta ir nauja tvarka, ir pasikeitęs valgiaraštis.

Pirmiausia bus atsisakyta skuboto pasistiprinimo – pietų pertrauka gerokai užsitęs, bus kur kas ilgesnė nei akademinė valanda. R. Baltušis sako, jog norisi pamiršti dar sovietmetį menančius pietavimo įpročius.

„Pratęsime pertrauką pridėdami vienos pamokos laiką. Per ją vaikai galės ramiai pavalgyti to, ko jie nori, be skubėjimo. Visa tai – vaiko patogumui“, – patikino gimnazijos vadovas.

R. Baltušis paaiškino, jog paskutiniai meniu štrichai bus suderinti dar prieš oficialiai prasidedančius naujuosius mokslo metus. Valgiaraštyje išaugs vaisių, daržovių, salotų pasirinkimas. Planuojama mokiniams pateikti tris šiltuosius patiekalus, dvi skirtingas sriubas. Taip pat žadama pasiūlyti jogurto, pieno, sūrelių, kitų pieno gaminių.