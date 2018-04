Rekordas. Kompresorių gamintoja „Panevėžio aurida“ tapo neracionalios skaičiavimo metodikos įkaite. Jai mokestis už atliekų išvežimą pabrango 81,5 karto – iki 46 800 Eur per metus. V. Bulaičio nuotr.

Mokestis už šiukšles peržengė sveiko proto ribas

Ambicingi užmojai išmokyti visuomenę civilizuotai atsikratyti atliekomis Panevėžyje virto absurdu, grasinančiu atsisukti ne tik prieš pačius jų tvarkytojus, bet ir įstatymų leidėjus.

Keista tvarka kelia chaosą

Pagal naująją, dvinarę, metodiką apskaičiuotas sąskaitas už komunalinių atliekų išvežimą gavusios įmonės šokiruotos neadekvačiai, kartais net daugiau nei keturiasdešimt kartų, išaugusiu mokesčiu. Panevėžio verslininkai remia prie sienos Savivaldybę ir pasiryžę šturmuoti Vyriausybę dėl iki sveiku protu nesuvokiamų aukštumų pašokusio įkainio.

Atliekų tvarkytojus pretenzijomis užvertė ir gyventojai, sulaukę sąskaitų, bet iki šiol neišsireikalaujantys konteinerių. Kylantį nepasitenkinimą bandoma suvaldyti įtūžusiai visuomenei žadant dar vienas permainas.

Sumušė rekordą

Kompresorių gamintoja „Panevėžio aurida“ per visus praėjusius metus už atliekų išvežimą sumokėjo 574 Eur. Nepaisant, kad nepasikeitė nei gamybos mastai, nei darbuotojų skaičius, šįmet vien už pirmuosius tris mėnesius iš įmonės reikalaujama atliekų tvarkytojams pakloti daugiau nei 3000 Eur.

Taip atsitiko, nes pagal nuo šių metų sausio įsigaliojusią metodiką, mokestis už atliekų išvežimą juridiniams asmenims skaičiuojamas ne tik pagal realiai išvežamą šiukšlių kiekį, bet ir nekilnojamojo turto plotą.

„Panevėžio auridai“ priklauso 87 tūkst. kv. m. Nors iš jų naudojama 19 tūkst. kv. m, mokestis skaičiuojamas nuo viso ploto.

Už atliekas kas mėnesį skaičiuojami 1042 Eur yra pastovioji mokesčio dalis. Kol kas šįmet bendrovė dar neišvežė nė vieno atliekų konteinerio, todėl už kiekvieną išvežtą sąskaita dar augs – bus pridėta ir kintamoji dalis.

Per 2017-uosius „Panevėžio aurida“ išvežė 39 konteinerius – 2,4 tonos atliekų. Jei tiek pat vežtų ir šįmet, atliekų tvarkytojams mokama suma pašoks iki 3900 Eur per mėnesį, o per visus metus sudarytų net 46 800 Eur. Tai reiškia, kad šiai Panevėžio bendrovei mokestis už atliekų išvežimą pabrango 81,5 karto.

Tokia situacija verslininkų negali nešokiruoti.

„Kvadratiniai metrai nekuria atliekų, jas kuria žmonės. Įmonėje darbuotojų skaičius ir gamybos mastai tokie patys kaip pernai, taigi mes nė kiek nepadidinome atliekų kiekio. Kažkam turime mokėti pinigus už orą. Tai yra pasityčiojimas. Tegul kontroliuoja, kur ir kiek padedame atliekų, bet jei kažkokiam aplinkosaugininkui šovė į galvą skaičiuoti mokestį nuo kvadratinių metrų skaičiaus, nebeturime ką pasakyti“, – teigė „Panevėžio auridos“ generalinis direktorius Redas Klupšas.

Pasigedo sąžiningo skaičiavimo

Verslo ir paslaugų centro „Roma“, užimančio apie 3000 kv. m, savininkas Vaidas Vaitkevičius už atliekų išvežimą praėjusių metų gruodį mokėjo 31,87 Eur su PVM. Tačiau jau už sausį gautoje sąskaitoje įrašyta šokiruojanti suma – 150,59 Eur su PVM. Nors mokestis pakilo penkiskart, miestą aptarnaujantis atliekų vežėjas, Savivaldybės bendrovė „Panevėžio specialus autotransportas“ iš „Romos“ verslo centro atliekų išveža nė kiek ne daugiau ir ne dažniau nei anksčiau – du kartus per savaitę po 240 litrų.

Mokestis verslininkui apskaičiuotas pagal miesto Savivaldybės tarybos patvirtintą metodiką, tai yra įmonės valdomo nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą. Liūto dalį – 133,43 Eur sudaro mokestis už 100 kv. m prekybinį plotą. Tame pačiame pastate esančias po 100 kv. m gydyklos ir administracines patalpas atliekų mokesčio skaičiuotojai įvertino simboliškai – po 1,50 ir 1,21 Eur.

Tokia skaičiavimo tvarka verslininkui ne tik nesuprantama, bet ir atrodo mažų mažiausiai neteisinga ir nesąžininga.

„Suprasčiau, jei, įvertinus augantį darbo užmokestį ir kitas sąnaudas, mokestis už atliekų išvežimą šiek tiek augtų. Bet pabrangimas penkis kartus niekuo nepaaiškinamas ir nepateisinamas“, – teigė V. Vaitkevičius.

Stumia apgaudinėti

Panevėžio savivaldybės taryba, laikydamasi Atliekų tvarkymo įstatymo, nuo šių metų sausio patvirtino dvinarę įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą. Juridiniams asmenims mokestis pradėtas skaičiuoti ir pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas. Tai reiškia, kad pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio. Dėl tokios skaičiavimo metodikos didelius plotus, netgi jei jie ir nenaudojami, valdančios įmonės apkrautos rekordiniais mokesčiais.

Regiono verslininkus vienijančių Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus Visvaldo Matkevičiaus teigimu, būtų pateisinama ir suprantama, jei mokestis už atliekų tvarkymą būtų augęs protingai.

„Verslas suvokia, kad viskam brangstant turi brangti ir atliekų išvežimo paslauga. Bet apmokestinti ne realiai išvežamą kiekį, o nekilnojamojo turto plotą visiškai nelogiška. Tokia metodika veda į tai, kad kažkas turės prirašinėti, imituoti, kad išvežė atliekas, nors jų nėra“, – sako V. Matkevičius.

Įrodinės Vyriausybei

PPAR kreipėsi į Panevėžio savivaldybę ragindami peržiūrėti absurdiškas situacijas sukūrusią metodiką: skaičiuojant mokestį už atliekas, nustatyti nekilnojamojo turto ploto lubas.

Panevėžio PPAR, kaip asocijuota verslo struktūra, su kitomis asociacijomis planuoja kreiptis ir į Vyriausybę dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos. Pasak V. Matkevičiaus, rengiamasi siūlyti atsisakyti juridiniams asmenims taikyti dvinarę mokesčio sistemą.

„Daug yra situacijų, kai įmonės tiesiog sandėliuoja patalpose prekes ir jose tikrai nesikaupia atliekos. Dėl vairuotojo numestos nuorūkos ar ledų popierėlio negali įmonei mokestis už šiukšlių išvežimą išaugti keturiasdešimt kartų“, – sako V. Matkevičius.

Savivaldybės vadovai pripažįsta, kad atliekų mokesčio skaičiavimo verslo subjektams metodika iš tiesų taisytina.

„Įmonės valdo labai didelius gamybinius plotus, dalies jų nenaudoja. Jei dėl to kaina išaugo dešimt kartų, nors išvežamų atliekų kiekis nepadidėjo, iš tikrųjų neracionalu skaičiuoti mokestį pagal plotą. Visa tai sutvarkysim“, – tvirtina administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Jukna.

Vežėjai neranda kelio

Pretenzijos atliekų tvarkytojams liejasi ne tik iš verslininkų.

Panevėžio rajono gyventojus nustebino šią savaitę pasiekusios sąskaitos. Jose įrašytos mokėtinos sumos, apskaičiuotos iki pat metų galo. Stumbriškio kaime gyvenantis Egidijus Jakavičius neprieštarautų sumokėti ir už dar neišvežtas atliekas, bet jau už visus 2018-uosius apskaičiuotą 64,27 Eur mokestį, jei ne pasipiktinimą kelianti keistenybė.

Iš atliekų surinkimą rajone administruojančio Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRAC) E. Jakavičius sąskaitas gauna, nors į jau porą kartų per keletą mėnesių jo surašytus prašymus atvežti konteinerį nereaguojama.

„Kai tik rajone prasidėjo tas šiukšlių vajus, gavęs pirmąją sąskaitą už išvežimą, nors konteinerio neturiu, nuvažiavau užsisakyti. Pažadėjo per dvi savaites atvežti“, – pasakojo E. Jakavičius.

Į darbą – su atliekų maišu

Laikas išseko, o žadėtojo konteinerio stumbriškietis nesulaukė. Vyras pasakoja vėl nuvykęs į Beržų g. esančią PRAC būstinę, darbuotojų pamokytas dar ir skundą surašė. Egidijus pamena dar buvęs patikintas, kad kol šiukšlių vežėjai nepristatys konteinerio, jam už atliekų išvežimą nereiks mokėti.

„Jau pavasaris, konteinerio vis dar neturiu, o sąskaitą vėl gaunu. Aš nieko prieš sumokėti tuos 64 Eur ir už visus metus, bet jie patys neatlieka, kas priklauso“, – vežėjais piktinosi E. Jakavičius.

Atokiame kaime gyvenantis Egidijus pripažįsta pakliuvęs į paradoksalią situaciją. Šešių atžalų tėtis kasdien į darbą mieste važiuoja įsimetęs maišą atliekų – neturėdamas savo konteinerio, priverstas jomis atsikratyti išmesdamas mieste.

Stumbriškiečiui pikta, kad dėl tokios, regis, smulkmenos priverstas prašytis iš darbo, važinėti aiškintis į PRAC, mat prisiskambinti sąskaitoje nurodytu telefonu neįmanoma.

Apskaičiavo į priekį

Šią savaitę sąskaitos už komunalinių atliekų išvežimą išsiųstos visam Panevėžio rajonui. PRAC direktoriaus Gintauto Ulio teigimu, nors šįkart jose nurodytas mokestis už visus metus, nėra privaloma visos sumos iš karto sumokėti. Įmonė neturi teisės reikalauti iš gyventojų mokėti avansu už dar nesuteiktą paslaugą, dėl to mokestis paskirstytas ketvirčiais. Pasak G. Ulio, sąskaitą už visus metus PRAC išsiuntė taupumo sumetimais.

„Iš karto įtrauktas visų metų mokėjimas, kad nedidintume sąnaudų dėl spausdinimo, pašto paslaugų. Žmogus gali rinktis mokėti kas ketvirtį arba iš karto už metus“, – teigė direktorius.

Užuominas apie mokestį avansu gyventojams pateikusį PRAC stebina, kad rajone vis dar likę konteineriais neaprūpintų gyventojų. Pasak G. Ulio, už tai atsakomybė užguls atliekų vežėją Panevėžio rajone – privačią įmonę „Švaros komanda“. Jei dėl vežėjo kaltės žmogus liko be konteinerio, jam nebus skaičiuojama mokesčio kintamoji dalis. Pasak direktoriaus, šią teks apmokėti „Švaros komandai“.

Rekordas. Kompresorių gamintoja „Panevėžio aurida“ tapo neracionalios skaičiavimo metodikos įkaite. Jai mokestis už atliekų išvežimą pabrango 81,5 karto – iki 46 800 Eur per metus. V. Bulaičio nuotr.

Apskaičiavo. Gyventojams sąskaitas už visus metus į priekį išrašiusio Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorius A. Ulys motyvuoja įmonę šitaip bandant sutaupyti. V. Bulaičio nuotr.