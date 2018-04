Masiškai mokys atpažinti savižudybių riziką

Psichikos sveikatos stiprinimą Vyriausybė skelbia vienu iš prioritetų, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys. Ypač siekiant sumažinti savižudybių skaičių.

Artimiausias numatytas žingsnis – ankstyvos savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas. Teigiama, kad ji leis ne tik atpažinti žmogų, kuriam reikia pagalbos, bet ir nedelsiant bei kvalifikuotai ją suteikti. Be to, ši sistema turėtų užtikrinti ne vienkartinę, o ilgalaikę paramą ir pagalbą nusižudyti ketinusiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Iki 2020 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje ankstyvo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo bus apmokyti daugiau nei 160 specialistų, ne mažiau kaip 20 proc. savivaldos mokytojų bei ne mažiau kaip 20 proc. socialinių darbuotojų, gaisrininkų ir policininkų. Tokie kompleksiniai mokymai ir svarbiausių specialistų parengimas padidins galimybę ketinimų nusižudyti apraiškas anksčiau, nei įvyks nelaimė arba jos akivaizdoje tinkamai ir laiku sureaguoti gelbstint žmogaus gyvybę.

Įtrauks jaunimą

Visose savivaldybėse numatyta teikti nemokamas tęstinės psichologinės ir/ar psichoterapinės konsultacijas žmonėms su savižalos rizika. Siekiama, kad bent 10 proc. visų savivaldos gyventojų galėtų gauti ne mažiau kaip 3 nemokamas konsultacijas per metus, o per metus iš viso būtų suteikiama ne apie 100 tūkst. individualių ir/ar grupinių konsultacijų. Be to, numatyta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokėti iki 5 tūkstančių asmenų su aukšta savižalos rizika vadybos atvejų kasmet.

Taip pat labai svarbu į savižudybių prevencijos ir tinkamo savalaikio reagavimo procesą įtraukti jaunimą. Todėl nuo 2020 metų visi Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biomedicinos krypties ir psichologijos krypties specialistai turės ankstyvos savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo žinių, o nuo 2022 metų ankstyvos savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos bus apmokyti daugiau nei 20 proc. visų gimnazistų ir studentų.

Mažins juodąją statistiką

Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad dar labiau prieinamas paslaugas kenčiantiems žmonėms užtikrins žemo slenksčio priklausomybės konsultantų modelio įgyvendinimas visoje šalyje. Įgyvendinus šias naujoves iki 2020 metų tikimasi savižudybių skaičių sumažinti nuo 28,7 atvejų tenkančių 100 tūkst. gyventojų iki 19,5 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Per pastaruosius dvidešimt metų savižudybių skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo daugiau nei 45 iki beveik 30 atvejų 100 tūkst. gyventojų, tačiau savižudybių rodiklis šalyje išlieka beveik 3 kartus didesnis nei Europos Sąjungos valstybių vidurkis, o 2017 m. preliminariais duomenimis mūsų šalyje nusižudė 728 asmenys.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 114 psichikos sveikatos centrų, kurie teikia nemokamas psichologų ir psichiatrų konsultacijas ir pagalbą. Be to, gydymo įstaigų Skubiosios pagalbos skyriuose nuo praėjusių metų teikiama nemokama emocinė pagalba.

Emocinės parama telefonu:

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami.

„Jaunimo linija“ – 8 800 28888

Darbo laikas: visą parą

Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vaikų linija“ – 116 111

Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien

Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vilties linija“ – 116 123

Darbo laikas: visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai ir

„Pagalbos moterims linija“ – 8 800 66366

Darbo laikas: visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Linija doverija“ – 8 800 77277

Darbo laikas: 16.00-20.00 nuo antradienio iki šeštadienio (išskyrus valstybės švenčių dienas)

Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai

Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.