Leduose – skustuvo peiliukas

Prieš pat šventes Panevėžio prekybos centre „Lidl“ apsipirkusi Erika dar ilgai nepamirš šių Kalėdų. Tik per plauką jos svečiai neatsidūrė ligoninėje dėl itin pavojingo radinio šioje parduotuvėje pirktuose leduose.

Juose moteris rado pavojingą įrankį – skustuvo peiliuką. Kokiais keliais jis pateko į gardėsį, kol kas nežinoma. Tačiau tai sukėlė didžiulį išgąstį pirkėjos Erikos šeimai.

Apie netikėtą radinį ji sužinojo sekmadienį, Kūčių išvakarėse. Tą vakarą moteris leido su vaikais bei drauge ir šios atžalomis. Mažyliams paprašius deserto, šeimininkė iš šaldiklio ištraukė ledų ir juos padalijo į keturias dalis. Nieko įtartino tuomet nepastebėjo.

Netrukus iš kito kambario, kuriame valgė vaikai, atlėkė draugės dukrytė, rodydama peiliuko ašmenis. Pradžioje suaugusieji nė nesuprato, kas nutiko. Vėliau išsiaiškino, kad pavojingą daiktą leduose rado vienas vaikų ir buvo bededąs jį į burną.

Radinys tuoj pat nuneštas pardavėjams, šie įspėti dėl pavojingų ledų, užpildytas pretenzijų lapas.

Aiškinasi prekybininkai

Prekybos centras „Lidl“ ėmėsi aiškintis, kaip peiliukas pateko į supakuotą prekę. Pavojingi ledai parduotuvę pasiekė iš Estijos gamintojų.

„Į mus prieš kelias dienas kreipėsi pirkėja, kurios teigimu, įsigytoje vanilės skonio ledų pakuotėje buvo rastas svetimkūnis – skutimosi peiliukas. Gavę informaciją, nedelsiant sustabdėme prekybą Estijoje gaminamais ledais, inicijavome tyrimą ir kreipėmės į tiekėją“, – apie įvykių eigą „Sekundę“ informavo „Lidl Lietuva“ komunikacijos vadovas Valdas Lopeta.

Tiekėjai prekybininkams tvirtino, jog tokiam svetimkūniui patekti į pakuotę gamybos vietoje nėra jokių galimybių, nes ledų mišinys per gamybos procesą nesiliečia ne tik su žmogumi, bet ir su oru. Be to, gamykloje įdiegtos modernios kokybės užtikrinimo technologijos, įskaitant ir metalo detektorius.

„Tyrimą tęsiame toliau, artimiausiu metu atliksime išsamią šio produkto apžiūrą, taip pat ištirsime patį svetimkūnį. Esant poreikiui, laikantis visų reikalavimų, bus peržiūrėti ir parduotuvės vaizdo kamerų įrašai“, – „Sekundei“ kalbėjo V. Lopeta.

Anot jo, dėl šio įvykio bendradarbiaujama ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Šioji savo ruožtu tyrimo nėra pradėjusi – išsiaiškinti situaciją patikėta patiems prekybininkams.

Kerštas darbdaviui

Dar neseniai pasaulį į paniką varė skandalas dėl adatų prekybos centruose pardavinėjamose braškėse bei kituose vaisiuose. Aštrių daiktų buvo randama įvairiose pasaulio šalyse. Galiausiai paaiškėjo, kad šios mados pradininkė – Australijoje viename ūkyje dirbusi emigrantė iš Vietnamo, tokiu būdu norėjusi atkeršyti darbdaviui.