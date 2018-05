Ledo arena baigė sezoną

Paskutinę balandžio mėnesio dieną Ledo arena, veikusi lygiai šešis mėnesius, atsisveikino su ledo ritulio ir čiuožimo entuziastais. Balandžio 30-ąją buvo išjungta ledo šaldymo įranga, o su arenos lankytojais atsisveikinta iki spalio mėnesio.

Balandžio pabaigoje Panevėžio ledo arenoje vyko paskutinysis šiame sezone ledo ritulio turnyras „Pavasario“ taurė. Šiame turnyre, kur dalyvavo trys mūsų miesto komandos, geriausiai sekėsi „Olimpo“ ekipai, laimėjusiai abu susitikimus, o tuo pačiu ir taurę. „Olimpas“ 10:3 nugalėjo „Rėklius“ bei 8:2 – „Bals“. Antrąją vietą užėmė „Rėkliai“, po atkaklios kovos 3:2 įveikę „Bals“.

Ledo arenos administratorius ir „Olimpo“ komandos vienas lyderių Artūras Blažinskas pasidžiaugė, kad ledo ritulio sezonas buvo įdomus ir prasmingas.

Panevėžiečių iniciatyva šiemet buvo įkurta Aukštaitijos Hockey lyga (AHL) – mėgėjų lyga, kurioje be Panevėžio „Olimpo“, varžėsi dar penki kolektyvai: Elektrėnų „Energija-2“, Vilniaus „Hockey Punks-2“, Utenos, Rokiškio bei Juodupės komandos. Varžybos vyko dviejų ratų sistema, o visų komandų susitikimai buvo žaidžiami Panevėžio ledo arenoje.

Lapkričio mėnesį pirmą kartą mūsų mieste vyko turnyras Panevėžio miesto mero taurei laimėti. Turnyre dalyvavo dvi Panevėžio komandos – „Olimpas“ ir „Rėkliai“, taip pat Utenos bei Rokiškio kolektyvai. Šios keturios komandos rungtyniavo vieno rato sistema, kur geriausiai sekėsi rokiškėnams.

„Tikimės, kas šis turnyras taps tradicinis ir jame kitais metais dalyvaus dar daugiau kolektyvų. Planuojame, jog Panevėžio mero taurės turnyras taps prestižinis ir jame dalyvaus ne tik Lietuvos klubai, bet ir komandos iš kaimyninių šalių“, – sakė A. Blažinskas.

Ledo ritulio klubas „Olimpas“ gyvuoja jau antrą dešimtmetį. Visi komandos žaidėjai džiaugiasi, kad Panevėžyje jau trečią sezoną veikė dirbtinio ledo arena. Anksčiau dažnai tekdavo važinėti į kaimyninę Latviją ar kitus Lietuvos miestus. Ledo ritulininkai grįždavo namo jau po vidurnakčio ir rytą eidavo į savo darbus. Dabar sąlygos visiškai kitokios, nes treniruotis ir rungtyniauti žaidėjai gali savo gimtajame mieste.

Panevėžio ledo arena dabar jau visiškai kitokia, lyginant su pirmuoju sezonu, kai ji tik pradėjo veikti. Čia sąlygos geros ne tik ledo ritulininkams, bet ir čiuožimo entuziastams.

„Lyginant su dar ankstesniu sezonu, pokyčiai akivaizdūs. Įrengti jaukūs ir šilti persirengimo kambariai, uždengta arenos vakarinė siena, todėl dabar nebėra skersvėjo ir žmonėms jaukiau čia leisti laiką, o be to, elektros energijos sąnaudos mažesnės. Jei lankytojai neturi, čia pat siūlome išsinuomoti pačiūžas. Be to, rėmėjų dėka gavome puikią švieslentę, ji labai praverčia per ledo ritulio rungtynes. Lankytojai labai įvairūs. Ant ledo čiuožia ir labai jauni, ir garbingo amžiaus sulaukę žmonės. Mūsų areną pamėgo ir kaimyninių rajonų gyventojai, jų kaskart daugėja.

Ledo kokybė čia itin aukšta. Ledo temperatūra pas mus –5,8 laipsnio, o kitose arenose tik -4 ar -5“, – „Sekundei“ sakė Panevėžio ledo arenos administratorius A. Blažinskas.

Šiame sezone Panevėžio ledo arena duris lankytojams atvėrė lapkričio 1-ąją dieną. Pasak A. Blažinsko, šiemet arena planuoja darbą pradėti porą savaičių anksčiau. Šiltuoju metu sezonu arenoje irgi vyks darbai, kurių metu bus siekiama dar labiau pagerinti jau sukurtą modelį.