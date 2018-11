Klinikinės mirties ištiktos moters gelbėtoja didvyre nesijaučia

Odontologijos studijas pasirinkusi dėl to, kad išvengtų medikų darbo skausmingiausios dalies – akistatos su pacientų mirtimi, panevėžietė Justė Gervytė vis tiek atsidūrė situacijoje, kai jos veiksmai išgelbėjo moters gęstančią gyvybę.

Gyvybė blėso

Kaune, prekybos centre, klinikinės mirties ištikta pensinio amžiaus moteris išgyveno tik dėl atsitiktinai pro šalį ėjusių dviejų nepažįstamų jaunuolių – tarsi paties likimo jai pasiųstų angelų sargų.

Didvyriškas jaunuolių poelgis į viešumą iškilo, kai Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai socialiniame tinkle paskelbė ieškantys vaikino ir merginos, prekybos centre iki atvykstant greitosios medikams gaivinusių klinikinės mirties ištiktą moterį.

„Norime padėkoti šiems žmonėms, padėjusiems išsaugoti gyvybę – be jų atlikto pradinio gaivinimo ši moteris šansų išgyventi būtų turėjusi labai mažai. Nepaisant to, kad greitoji medicinos pagalba atvyko per kelias minutes, pradinė pagalba spaudžiant krūtinės ląstą klinikinės mirties ištiktam žmogui dvigubai padidina tikimybę išgyventi. AČIŪ dalyvavusiems gaivinime!“ – rašoma Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paskyroje.

Gaivino, kol sulaukė greitosios

Viena iš gaivinusiųjų ant mirties slenksčio stovėjusią moterį – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentė 23-ejų J. Gervytė apie tai, kad yra ieškoma, sužinojo iš draugių. Šios komentaruose po internetu žaibiškai pasklidusia greitosios medikų žinute ėmusios žymėti panevėžietės pavardę.

Mergina kuklinasi nesanti didvyrė – tiesiog atliko pareigą.

„Ėjau pro šalį, kai pamačiau minią žmonių, turbūt bijojusių kažko imtis, ir gulinčią moterį. Prie jos jau klūpėjo vaikinas, ten pat buvo apsaugos darbuotojas. Pagalvojau, kad moteris tiesiog nualpusi. Priėjau norėdama padėti. Man pasakė, kad ji nebekvėpuoja, pulsas irgi buvo nebeužčiuopiamas. Girdėjau kažką sakant, kad jau važiuoja greitoji“, – pasakojo Justė.

„Šiandien aš gelbėjau, o rytoj galbūt mane. Padariau tik tą, ką reikėjo. Keista dėl to sulaukti tiek dėmesio.“ J. Gervytė

Mergina skubiai atlaisvino moters kaklo sritį, vaikinas pradėjo daryti širdies masažą.

Vėliau jie apsikeitė. Justė širdies masažą darė, kol atvyko greitoji. Nelaimėlę medikai bandė gaivinti elektrošoku. J. Gervytė tuomet nežinojo, kuo baigėsi gelbėjimo operacija – tematė, kad greitoji išvežė moterį dar neatgavusią sąmonės.

Ginasi nesanti didvyrė

Tik vėliau, kai suradę Justę su ja susisiekė Kauno greitosios medikai, gelbėtoja sužinojo, kad jos ir nepažįstamo vaikino pastangos nebuvo bevaisės – moteris išgyveno.

„Natūralu, kad tokioje situacijoje apima panika. Galvoje tebuvo viena mintis: ką daryti, kad moteris nemirtų. Pamenu, kaip apsauginis, ją liesdamas, sakė, kad dar šilta. Tikrai buvo baisu. Galvojau tik apie tai, kad reikia gaivinti tol, kol atvyks greitoji“, – lemtingas akimirkas pamena Justė.

Pati studijuojanti odontologiją, universitetuose praėjusi mokymus, kaip atlikti širdies masažą, J. Gervytė sako iki tol tik teoriškai žinojusi, ką daryti tokioje ekstremalioje situacijoje. Jos žiniomis, jaunuolis, padėjęs gaivinti moterį, dirba ne medicinos srityje, bet irgi žinojo, kaip padėti sąmonę praradusiam žmogui.

Moters gyvybę išgelbėjusi J. Gervytė ginasi neatlikusi žygdarbio.

„Šiandien aš gelbėjau, o rytoj galbūt mane. Padariau tik tą, ką reikėjo. Keista dėl to sulaukti tiek dėmesio ir sveikinimų. Tokia reakcija man atrodo smarkiai perdėta. Nesuprantu, ką tokio ypatingo padariau. Padėti patekusiems į bėdą – eilinė mūsų visų pareiga“, – sako Justė.

Kartu su ja moteriai padėjęs vaikinas, pasak J. Gervytės, nesutiko, kad būtų paviešinta jo tapatybė.

Baugino akistata su mirtimi

Odontologiją paskutiniame kurse studijuojanti J. Gervytė internatūrą nusiteikusi atlikti Panevėžyje ir šiuo metu tvarko reikiamus dokumentus. Jau nuo kito trečiadienio kartą per savaitę jaunoji odontologė pradės darbuotis miesto odontologijos poliklinikoje.

„Visada norėjau padėti žmonėms. Mane traukė medicinos sritis, bet vis galvojau, ką rinktis – odontologiją ar mediciną. Pastarojoje dažnai tenka susidurti su mirtimi, man tai atrodė pernelyg žiauru, pabūgau, kad psichologiškai galiu su tuo nesusitvarkyti, todėl pasukau į odontologiją“, – pasakojo J. Gervytė.

Panevėžio 5-osios gimnazijos absolventės pasirinkimui įtakos turėjo ir šeima. Jos mama – žinoma ir vertinama odontologė Panevėžyje.