Kelionė autobusu vos nesibaigė tragedija

Kelionę iš darbo į namus miesto viešuoju transportu panevėžietė Violeta atsimins dar ilgai. Tik dėl laimingo atsitiktinumo keleivė liko nesužalota, kai sprogo seno autobuso padanga po jos sėdyne.

Panevėžietę nustebino ir tai, kad vairuotojas šoko ištiktos keleivės net nepasiteiravo, ar šioji nesužeista, o tik rusiškai pradėjo bambėti apie karštį ir prastą Panevėžio autobusų parko finansinę situaciją.

Kaip pasakojo Violeta, trečiadienio vakarą, apie šeštą valandą, ji trečiojo maršruto autobusu iš darbo vyko į namus Rožyno mikrorajone. Tačiau J. Basanavičiaus gatvėje kelionė baigėsi – važiuojant autobusu pasigirdo didelis duslus trenksmas, į orą pakilo dulkių ir įvairių atplaišų debesis. Iš pradžių moteris nesuvokė, kas vyksta, tačiau pažvelgusi į autobuso grindis suprato, kad tikriausiai sprogo vidinė automobilio padanga – toje vietoje buvo matyti sprogimo bangos išdraskytos autobuso grindys.

„Jeigu būčiau sėdėjusi arčiau lango, traumų nebūčiau išvengusi. Po tokio šoko dar ilgai negalėjau atsistoti ir išlipti. Bet labiausiai mane nustebino, kad vairuotojas net nepriėjo prie manęs ir nepasiteiravo, ar aš nesužeista, ar nereikalinga pagalba, nors sėdėjau visai šalia tos vietos, kur įvyko sprogimas“, – pasakojo Violeta.

Sustojus autobusui, juo važiavę keleiviai skubiai išsilakstė, o vairuotojas išlipo iš autobuso jo patikrinti. Pasak moters, vairuotojas, kai likę keleiviai pradėjo piktintis sproginėjančiomis padangomis, rusiškai teisinosi, esą kaltas karštis ir prasta Autobusų parko situacija. Galiausiai sėdęs prie vairo jau be keleivių išvažiavo.

„Nežinau, ar čia kultūros stoka, ar tai, kad vairuotojas net nemokėjo kalbėti lietuviškai, todėl toks atsainus požiūris į keleivius. Laimė, kad atsipirkau tik išgąsčiu, net baisu pagalvoti, kuo visa tai galėjo baigtis“, – kalbėjo panevėžietė.

Netikėtumų neįmanoma išvengti

Panevėžio autobusų parko generalinio direktoriaus pareigas laikinai einantis Arnoldas Gražys „Sekundei“ teigė, kad trečiajame maršrutiniame autobuse sprogo oro pagalvė, atliekanti amortizavimo funkciją. Po sprogimo oro banga pakėlė grindų dangą ir pakilo dulkės. Pasak direktoriaus, sprogimo nebuvo galingo – oro pagalvėje yra tik apie 8 litrai oro.

„Autobusų techninė būklė tikrinama kas pusę metų. Šis autobusas techninės apžiūros centre tikrintas ir perėjo apžiūrą birželio mėnesį. Be to, bendrovės dirbtuvėse autobusams atliekama papildoma techninė apžiūra 3–4 kartus per mėnesį. Budintis mechanikas, išleisdamas autobusą į liniją, taip pat patikrina jo techninę būklę. Oro pagalvės slėgį palaiko automatinis reguliatorius, o jis buvo tvarkingas“, – aiškino A. Gražys.

Direktorius pripažino, jog nelaimė įvyko viename senesnių įmonės autobusų.

Jo teigimu, net ir nuodugniai tikrinant autobusus, neįmanoma išvengti nenumatytų aplinkybių.

Ypač dabar, kai visame mieste vykdomi gatvės remonto darbai, daug duobių, kurias ne visada pavyksta apvažiuoti. Oro pagalvių darbą esą apsunkina ir tvyrantis karštis.

„Šiuo atveju vairuotojui dėl nepagarbaus elgesio su keleiviu yra pareikštas įspėjimas. Iki šios dienos neturėjome atvejų, kad keleiviai būtų kreipęsi į teismą dėl žalos atlyginimo. Keleiviui patyrus žalą važiuojant autobusu, bet kuriuo atveju ją atlygina transporto priemonės valdytojas“, – sakė direktorius.

Apžiūrą pereina tik kas antras

Panašus įvykis birželio pabaigoje užfiksuotas ir Vilniuje. Važiuojančiame troleibuse sprogus galiniam kairės pusės vidiniam ratui, sužeisti šeši keleiviai. Sprogimo banga buvo tokia stipri, kad virš rato buvusi sėdynė liko suplėšyta į gabalus. Labiausiai nukentėjusiam vyrui nutrauktas pirštas, o dar viena keleivė patyrė akustinę traumą, jai pažeista klausa.

Pasak Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovo Renaldo Gabarto, nors kad autobusai bei troleibusai turi pereiti techninę apžiūrą kas pusę metų, per pirmą kartą tai pavyksta mažiau nei kas antram – 47,98 proc. Tai blogiausias rezultatas tarp visų transporto priemonių klasių.

„Viešojo transporto autobusai gerokai liūdniau atrodo nei visas Lietuvos automobilių parkas. Juokaujame, kad daugeliui autobusų jau reikia suteikti istorinį statusą. Kai kuriais atvejais jie pasenę beviltiškai, net trisdešimties metų. Palaikyti tokio amžiaus automobilio gerą techninę būklę labai sudėtinga“, – sakė R. Gabartas.

Rusiškos ruletės žaidimas

Pasak „Transeksta“ atstovo, problemų dėl transporto parko techninės būklės yra daugumoje šalies keleivių vežimu besiverčiančių įmonių. Didžioji dalis bėdų susijusios su autobusų eksploatavimo trukme. Amžiaus ir techninės apžiūros metu fiksuojamų didelių trūkumų ryšys yra daugiau nei akivaizdus: gana naujiems (iki 5 metų) autobusams tenka tik kiek daugiau nei po 0,5 didelio trūkumo, tai 6–10 metų grupėje jau 1,5 didelio trūkumo, o po 16–20 metų eksploatavimo – 2,5 didelio trūkumo. Autobusų amžiaus vidurkis 2017-aisiais buvo net 17,4 metų. Didžiuosiuose miestuose padėtis tik šiek tiek geresnė (amžiaus vidurkis apie 16,5 metų), o provincijos miestuose šis rodiklis svyruoja apie 19–20 metų.

„Transekstos“ duomenimis, net 35,4 proc. Lietuvoje eksploatuojamų autobusų yra senesni nei 21 metų. Naujesnių nei 10 metų – tik 18,7 proc. Didžiausią dalį, 45,9 procento, sudaro autobusai, kurių amžius – nuo 11 iki 20 metų. Panevėžio autobusų parkas, praėjusių metų duomenimis, iš viso turėjo 103 autobusus, iš kurių 69 važinėja mieste. Tik 16 jų yra iki penkerių metų amžiaus, o didžioji dalis – 53 – senesni nei dešimties metų.

„Tenka pripažinti, kad didžioji dalis viešajame transporte dalyvaujančių autobusų yra pasenę. Patys dažnai sulaukiame skundų, kad techninę priežiūrą atliekantys specialistai per daug kabinėjasi ir žlugdo verslą. Jeigu malkas vežiotų, gal ir galima rasti kokį kompromisą, tačiau šiuo atveju yra vežami žmonės. Ir kai viskas laikosi ant garbės žodžio, labai liūdna situacija. Tas rusiškos ruletės žaidimas – visos Lietuvos bėda“, – teigė R. Gabartas.