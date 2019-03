Kaip pavasarį patobulinti kūno linijas

Saulė vis dažniau savo spinduliams leidžia sublizgėti pro debesis, o mes vis labiau norime nusimesti paltus, šalikus, nusiauti šiltus batus. Tačiau pažvelgę į savo kūną, nustembame – jis sustingęs po žiemos, poodinis sluoksnis lyg meškos kailis gerokai papilnėjęs.

Pavasarį kūnui reikia kompleksinės priežiūros. Pradėkite nuo paprastų kasdienių dalykų.

Per parą reikia išgerti 1,5–2 litrus (apie 30 ml/1kg kūno svorio) vandens. Bet dar geriau rytą išgerti pusę litro šilto vandens. Tai padeda suaktyvinti medžiagų apykaitą. Jei gersite pakankamai vandens, nepriaugsite svorio, bus ne tik gražesnė oda, bet ir produktyvesnė smegenų veikla.

Labai svarbu peržiūrėti savo mitybą – valgykite kuo daugiau daržovių, o mėsą – tik 2–3 kartus per savaitę. Po 16 val. derėtų vengti angliavandenių, o po 19 val. – leisti virškinimo sistemai pailsėti.

Kartą per savaitę darykite iškrovos dieną. Organizmas išsivalo pabadavęs vos vieną dieną. Be to, badavimas skatina organizmo savigydos procesus, gerina virškinimo trakto veiklą, didina protinę ir fizinę energiją, gerina savijautą. Badauti gali tik sveiki, neturintys lėtinių ligų žmonės. Būtų pravartu prieš imantis šios priemonės pasikonsultuokite su šeimos gydytoju.

Pavasarį ir rudenį sveikiems žmonėms naudinga išsivalyti organizmą. Yra puikių organizmo valymo programų, kurias taikydami ne tik išvalysite organizmą, bet ir numesite nereikalingus 4–5 kilogramus.

Nepamirškite veido. Per žiemą veidas netenka drėgmės, todėl būtina jį palepinti drėgmę atkuriančiomis procedūromis.

Gerkite vitaminų, maisto papildų ir vartokite produktų, atkuriančių hialurono, kolageno gamybą.

Darykite rytais mankštą, sportuokite – tai suaktyvins medžiagų apykaitą, jausitės žvalesni, būsite geresnės nuotaikos.

Laikykitės dienos režimo – eikite miegoti ne vėliau kaip 22.30 val., stenkitės miegoti 8 valandas, kad kūnas pailsėtų. Geras poilsis taip pat stiprina dėmesį, mažina stresą, didina kūrybiškumą.

Būkite kuo ilgiau gamtoje. Kelkitės su saule. Jauskite, kai bunda gamta, klausykitės paukščių čiulbėjimo, stebėkite, kaip ilgėja diena – teigiamos emocijos pabudins jūsų sielą ir kūną.