Kaimynę nuskandinę sutuoktiniai žudė netyčia

Po išgertuvių prieš trejus metus automobiliu užvažiavę ant kaimynės, o vėliau leisgyvę moterį įmetę į upę, sutuoktiniai iš Panevėžio rajono Laura ir Valerijus Raskazovai patys iš balos vėl lipa sausoki. Panevėžio apygardos teismas juos dar pernai nuteisė už tyčinę žmogžudystę, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas grąžino Panevėžio miesto apylinkės teisėjų nuosprendį ir kaltinamuosius pripažino nužudžius netyčia.

Lietuvos apeliaciniame teisme šių metų gegužės 17 dieną už savo kaimynės tyčinį nužudymą nuteisti Karsakiškio seniūnijos gyventojai L. ir V. Raskazovai išgirdo tokį patį nuosprendį, kaip pirmosios instancijos Panevėžio apylinkės teisme. Pripažinta, kad sutuoktiniai kaimynei gyvybę atėmė dėl neatsargumo.

Už tokį nusikaltimą V. Raskazovui teismas skyrė 3 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią jis turės atlikti pataisos namuose. Žmonai skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Ją moteris galės išpirkti laisvėje, užsiregistruodama Užimtumo tarnyboje ir joje tęsdama registraciją per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką. Be to, nuteistajai visą tą laiką teks nevartoti alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų bei nemokamai atidirbti 60 val. visuomenės naudai.

Teismo sprendimu V. ir L. Raskazovai taip pat turės sumokėti 6204,58 eurų turtinę žalą tragiškomis aplinkybėmis žmonos netekusiam Arminui Mazgeliui.

Kovos dėl mirusios žmonos

Nužudytosios artimieji Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį išgirdo namuose ir liko šokiruoti.

„Man buvo smūgis, absurdiškas variantas – toks sprendimas skatina žmones nusikalsti. Vadinasi, gali žudyti ir nieko už tai nebus?“ – apstulbęs našlys A. Mazgelis.

Jis prisiminė prieš dvejus metus Kauno apygardos teisme nagrinėtą kitą panašią bylą, kai tėvas ir sūnus primušė sugėrovą bei, manydami, kad šis nebegyvas, taip pat paskandino upėje. Tuomet teisėjai vyrus pripažino kaltais dėl tyčinės žmogžudystės ir vienam skyrė 7, o kitam – 10 metų nelaisvės.

Prieš metus didesnės bausmės Panevėžio apygardos teisme buvo sulaukę ir moterį nuskandinę sutuoktiniai V. ir L. Raskazovai. Žmona tuomet gavo 7, o jos sutuoktinis – 10 metų kalėjimo. Tačiau nuteistieji šį nuosprendį apskundė.

„Skundą Apeliaciniam teismui dėl griežtesnės bausmės teikiau ir aš, kad galėčiau išlaikyti pusiausvyrą byloje “, – guodžiasi A. Mazgelis.

Jis pasirengęs dar kartą pasinaudoti savo teise ir žada skųsti naujausią teismo sprendimą. Anot jo, nužudyta žmona nenusipelno tokios neteisybės.

Klausimų daugiau nei atsakymų

Gražinos Mazgelienės gyvenimas tragiškai nutrūko prieš trejus metus. Sušilus orams, Panevėžyje gyvenantys Arminas ir Gražina Mazgeliai atvyko į savo sodybą netoli Karsakiškio. Ten atvažiavo ir Raskazovų pora, prašiusi paskolinti automobilio priekabą. A. Mazgelis atvykėlius pakvietė prie stalo, vieną kitą taurelę įpylė. Vėliau pats nuėjo miegoti, o prabudęs apie 2 val. namuose ir kieme išvydo plieskiančias šviesas, bet – nė gyvos dvasios. Kieme nebesimatė ir Raskazovų automobilio. Dingusios moters policija, giminaičiai, draugai – apie 60 žmonių – ieškojo 19-ika dienų. Sutuoktiniai Raskazovai tikino nieko apie kaimynės dingimą nežinantys ir netgi patys demonstravo susirūpinimą. Moters kūną, iškilusį Lėvens upėje, atsitiktinai aptiko žvejys. Vėliau V. Raskazovas tyrėjams ir teisėjams pasakojo, jog tą baisiąją naktį jį girtą Mazgelių sodyboje pažadinusi žmona. Anot vyro, juodu sėdę į savo automobilį važiuoti namo, tačiau paleidęs variklį nepajudėjo iš vietos. Atsidaręs dureles pamatė skersai po mašina veidu į viršų gulinčią moterį. V. Raskazovas pasakojo automobilį pakėlęs kėlikliu ir ištraukęs kaimynę. Šioji jiems pasirodė esanti nebegyva. Kūną sutuoktiniai įvertė į bagažinę ir nuvežę įmetė į Lėvens upę.

A. Mazgelis iki šiol kelia klausimą, kodėl jo žmona upėje rasta nurengta ir kam iš viso reikėjo ją vežti kažkur slėpti, jei, kaip dabar sako teismas, nebuvo tyčia nusikalsta.

Nuteistieji, pasak pašnekovo, teismo liepimu jo atsiprašė, tačiau iki šiol šie žmonės vengia sutikti kaimyną. Į sodybą Būtėnuose iš Panevėžio dažnai atvažiuojantis A. Mazgelis teigė, kad dar nė karto taip ir nematė nei 21-erių Lauros, nei septyniolika metų už ją vyresnio Valerijaus. Anot jo, sklando kalbos, jog besiskirianti pora jau ima vienas kitą garsiau kaltinti dėl įvykdyto nusikaltimo.