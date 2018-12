Iš Italijos į Panevėžį – įspūdinga prakartėlė

Panevėžio Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Kalėdos kasmet kitokios ir ypatingos. Klebono Romualdo Zdanio pastangomis jau tapo tradicija, kad maldos namai šiai svarbiausiai metų šventei įrengia unikalias, kaskart kitokias ir specialiai Panevėžiui italų meistrų pagamintas prakartėles.

Pastaraisiais metais nuo Kūčių vakaro iki Grabnyčių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje tikintieji grožėdavosi Neapolio meistrų sukurta didžiule judančia prakartėle, kurioje Jėzaus gimimas vaizduotas tarp įprastą gyvenimą gyvenančių miestelėnų.

Šįmet klebonas vėl rengia panevėžiečiams staigmeną.

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje tikinčiųjų vėl lauks dvi prakartėlės: maldos namų viduje ir šventoriuje.

Kaip pasakojo kun. R. Zdanys, jau penktadienį parapiją turėtų pasiekti neįprastas siuntinys, papuošiantis bažnyčią. Kūčių išvakarėse čia iškils įspūdinga prakartėlė, atkeliavusi tiesiai iš Italijos. Maldos namuose tikinčiųjų lauks visa šventoji šeima: Juozapas, Marija, kūdikėlis, trys karaliai, angelai bei piemenys, taip pat gyvūnai: avys, ožka, asilas su asiliuku. Ši prakartėlė išsiskirs tuo, kad visos skulptūros bus natūralaus žmonių ir gyvūnų dydžio bei pagamintos ne masiniu būdu.

„Visos skulptūros gaminamos ir dažomos tik rankomis, taip pat kiekvienai skulptūrai pagal specialų užsakymą siuvami ir drabužiai. Jomis bus galima pasigrožėti iki pat Grabnyčių. Gal kitąmet ir vėl stovės, o gal sugalvosime kažką naujo“, – kalbėjo idėjų nestokojantis kun. R. Zdanys.

Kaip kasmet bažnyčios šventoriuje tikinčiuosius Kalėdų rytą pasitiks ir gyvoji prakartėlė – Panevėžio rajono ūkininkai žadėjo tokia proga paskolinti avių, žąsų ir net ponį. Tad mažieji po šv. Mišių galės aplankyti ne tik ėdžiose gulintį kūdikėlį Jėzų, bet ir paglostyti švelniakailes avytes ar ponį.

„Sunku pasakyti, ar prakartėlės į bažnyčią pakviečia daugiau tikinčiųjų, juk tikrai einama ne dėl jų. Per Kalėdas Dievo namai visuomet pilni tikinčiųjų. Tad ir per šias šventes norisi palinkėti, kad žmonės bent per Kalėdas būtų su artimaisiais, Dievu, pasidžiaugtų ta tikrąja ramybe ir gimimo stebuklu. Nepaisant visų mūsų trūkumų, siunčiamų išbandymų ir sunkumų, Dievas mus myli ir per Kalėdas tą galima pajusti realiai“, – kalbėjo R. Zdanys.