Įspėja dėl pavojų vandens telkiniuose

Lietuvoje oficialiai maudymosi sezonas prasidės tik birželio 1-ąją, tačiau lepinantys vasariški orai jau dabar vilioja mėgautis vandens malonumais.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad saugiausia maudytis savivaldybių prižiūrimose maudyklose, kuriose periodiškai atliekami vandens tyrimai, ištirtas smėlis, yra įrengti tualetai, šiukšlių dėžės, pastatytos persirengimo kabinos ir kitos švarai bei saugumui būtinos priemonės.

Šylantis vanduo – palanki terpė ligų sukėlėjams

Per vandenį gali plisti įvairios bakterinės, virusinės, parazitinės kilmės užkrečiamosios ligos. Dažniausiai ligų sukėlėjai maudantis patenka per burną, kai besimaudant gurkštelima užteršto vandens, rečiau per pažeistą odą, gleivines.

Užterštas telkinių vanduo – pavojingas sveikatai

Jei į žmogaus organizmą patenka didelis kiekis ligų sukėlėjų, žmogus gali susirgti. Dažniausiai tai būna ūmios žarnyno infekcinės ligos, kurių simptomai – įvairūs: karščiavimas, viduriavimas, galvos skausmas, silpnumas ir kt. Minėti ligos simptomai gali pasireikšti net po kelių dienų, kadangi šioms ligoms būdingas 3-7 dienų inkubacinis periodas.

Ne visi žmonės suserga, net ir maudydamiesi užterštame vandenyje, tai lemia kiekvieno žmogaus imunitetas. Ypač pavojinga maudytis užterštame vandenyje vaikams, pagyvenusiems žmonėms bei nėščioms moterims.

Patarimai maudynių mėgėjams