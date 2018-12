Įsigaliojo priėmimo į lopšelius-darželius naujovės

Įsigaliojo pakoreguota priėmimo į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka. Pagrindiniai pokyčiai susiję su prioritetais, pagal kuriuos teikiama pirmenybė priimant vaikus.

„Prioritetų sumažėjo – atsižvelgėme į tėvelių pastabas, pasitarėme su ikimokyklinių įstaigų vadovais. Daugiau dėmesio sulauks šeimos, kuriose vaikus augina du dirbantys tėvai“, – sako Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė Ramunė Šileikienė.

Išlieka šie priėmimo prioritetai: vaikas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio mieste; kurio brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą; vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; vienam tėvų nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis. Naujovė – pirmenybė teikiama ir įvaikintiems, globą turintiems vaikams.

Primename, kad prašymus priimti mažuosius į ikimokyklines įstaigas jau trečius metus galite pateikti per vaikų registracijos ir eilių sudarymo programą darzeliai.panevezys.lt. Taigi nebeprivalote teikti popierinių prašymų – vaikai registruojami internetu. Be to, matysite, kaip juda eilė, laisvas vietas visuose darželiuose, galite pasirinkti sau tinkamiausią įstaigą neišeidami iš namų. Vaikų registracijos ir eilių sudarymo programa įvesta siekiant didesnio skaidrumo (laukiančiųjų eilės sudaromos automatiniu būdu), patogumo, yra nuolat tobulinama, kad būtų geriau tiek naudotis, tiek administruoti.

Tėvai mato laisvas vietas visuose lopšeliuose-darželiuose, o užregistravę vaiką – jo eilę, elektroniniu paštu ar SMS žinute gauna informaciją apie prašymo būsenos pasikeitimą: gavimą, užregistravimą, pasikeitus prašymo būsenai iš „laukiantis“ į būseną „išankstinis priėmimas“ ar „patvirtintas priėmimas“.

Jei kyla neaiškumų registruojantis, tėveliams padės darželių atstovai. Prireikus – ir užpildyti prašymą. Tėveliai taip pat konsultuojami Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus tel. 501 369, el. paštu ramune.sileikiene@panevezys.lt.

Gruodžio 7 d. Savivaldybei priklausantys lopšeliai-darželiai turėjo 114 laisvų vietų. Miesto ikimokyklines įstaigas lankė 4448 vaikai.