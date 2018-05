Girto vairuotojo skrydis praeiviui vos nesibaigė mirtimi

Šeštadienis mieste buvo pažymėtas skaudžiomis nelaimėmis.

Respublikinės Panevėžio ligoninės reanimacijos medikai kovoja dėl 63-ejų panevėžiečio gyvybės. Jį, einantį pėsčiųjų taku, partrenkė ir sunkiai sužalojo dideliu greičiu atskriejęs BMW, kurio vairuotojas, pasirodo, buvo ir gerokai padauginęs alkoholio.

Nelaimė įvyko šeštadienio rytą, apie 6.50 val. J. Basanavičiaus ir Elektros g. sankryžoje. Automobilis „BMW 525D“, vairuojamas 28-erių vyro, nepasirinko saugaus greičio ir, sukdamas į kairę, tai yra iš Basanavičiaus g. į Elektros g., nepataikė į važiuojamąją kelio dalį, trenkėsi į šaligatvio bortelius, nulaužė apsauginius gatvės atitvarus bei prie jų stovėjusius du kelio ženklus. Be to užvažiavo ant šaligatviu ėjusio pėsčiojo, kurį partrenkė, pervažiavo per už šaligatvio augantį gėlyną ir sustojo prie pastato. Į įvykio vietą iškviesti medikai skubiai išvežė sunkiai sužalotą ir į gėlyną nublokštą vyriškį. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pėsčiajam nustatytas dešinės akiduobės kaulo lūžimas, dešiniojo skruostikaulio ir dešiniojo žandikaulio lūžimai, pakraujavimas į smegenis dešiniajame pusrutulyje. Jis gydomas Intensyvios terapijos skyriuje. Įtariamasis sulaikytas. Jam nustatytas 1,59 prom. girtumas.

Vakar taip pat paaiškėjo ir visai šalia nuo šios vietos įvykusios kitos avarijos priežastys. Čia taip pat koją pakišo alkoholis ir chuliganiškas vairavimas. Šeštadienį apie 2.15 val. Smėlynės g. automobilio „Opel Corsa“ 31-erių vairuotojas, nesuvaldęs automobilio, atsitrenkė į šalia stovintį automobilį ir apšvietimo stulpus. Dėl patirtų sužalojimų vairuotojas buvo pristatytas į Respublikinę Panevėžio ligoninę, kur jam buvo nustatytas viso kūno sumušimas, 0,81 prom. girtumas. Vairuotojas po apžiūros buvo išleistas į namus gydytis ambulatoriškai. Paaiškėjo, kad jis jau buvo praradęs teisę sėstis prie automobilio vairo už kitus pažeidimus.