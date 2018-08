Geriausias Lietuvos plaukikas galėjo ir nebeplaukti

Vos prieš porą metų buvo grėsmė, kad geriausias 2017 m. Lietuvos plaukikas, panevėžietis Danas Rapšys baigs sportininko karjerą,

Padėjo J. Jefimovai gelbėjęs gydytojas

Danas Rapšys nusitaikęs į Europos čempionato Glazge medalį ir pasaulio rekordą.

Toks scenarijus buvo daugiau nei realus – Danui Rapšiui pastojo nugaros trauma. „Skaudėdavo ne tik ką nors keliant, tačiau ir plaukiant. Negalėjau nei normaliai treniruotis, nei dalyvauti varžybose. Buvo sunku ir kūnui, ir psichologiškai. Dabar net nesinori to prisiminti”, – sako D.Rapšys.

2014 m. Pasaulio plaukimo trumpajame baseine čempionate Dohoje (Kataras) D.Rapšys per plauką nepateko į 100 m (plaukė pusfinalyje) ir 200 m plaukimo nugara finalus. Po metų Kazanėje (Rusija) vykusiame Pasaulio plaukimo 50 m baseine čempionate apie tokius rezultatus buvo galima tik svajoti. 100 m plaukime Danas liko 28-as, 200 m – 19-as. Po metų Olimpinėse žaidynėse Rio rezultatai buvo panašūs kaip Kazanėje.

Atsikratyti nugaros skausmo niekaip nepavyko.

„Sporto gydytojai bandė visokius metodus, tačiau niekas nepadėjo. Galiausiai medikai pasakė, kad tikriausiai reikia mesti plaukimą”, – prisimena D. Rapšys.

Tačiau tuometis Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas Tomas Kučinskas patarė išmėginti dar vieną variantą – kreiptis į žinomą iraniečių kilmės Vokietijos gydytoją Homayuną Gharavi. Anksčiau išsigydyti nugaros traumą jis padėjo ir Rusijos plaukikei Julijai Jefimovai, o dabar konsultuoja Vokietijos plaukimo rinktinę.

Susiskambinus su H.Gharavi, šis panoro pamatyti Lietuvos plaukiko stuburo nuotrauką. „Kai susitikome ir parodėme nuotrauką, jis ėmė juoktis ir pareiškė, kad viskas bus gerai ir jis padės atsikratyti tos bėdos. Sakė, kad perkraus mano sistemą”, – pasakoja D.Rapšys.

Į Vokietiją panevėžiečiui teko skristi kelis kartus.

„Labai skaudėjo, kai jis „tvarkė” mane savo rankomis. Jis turi savo metodika, kuri yra žiauriai skausminga. Spaudė, traukė, aktyvino pagrindinius kūno taškus. Po pirmo seanso pasakė, kad gali skaudėti net mėnesį, tačiau jau po antro seanso pradėjo gerėti. H.Gharavi pasakė, kad gali reikėti kelių kartų, tačiau jis darys, kol viskas bus gerai. Tai labai motyvavo”, – pasakoja Danas.

Panevėžietis iki šiol bendrauja su Vokietijos specialistų, nors ir nebejaučia nugaros skausmų. Tačiau dėl to D. Rapšys dėkingas ir lietuviui kineziterapeutui Andriui Bogdeliui.

„Jis dar labiau paspartino gijimo procesą, padėjo ir psichologiškai”, – prisimena D. Rapšys.

Netrukus Lietuvos plaukiko rezultatai šovė į viršų – Universiados nugalėtojas, Europos čempionas ir pasaulio 200 m plaukimo laisvu stiliumi reitingų lyderis.

„Kai trauma pradėjo tirpti, atsirado visiškai kitas noras plaukti ir dirbti”, – sako D.Rapšys.

Sezono lyderis

Panašu, kad Glazge rugpjūčio 3 d. prasidedančiame Europos plaukimo (50 m baseine) čempionate galime išvysti D. Rapšio triumfą. Plaukikas iš Panevėžio – pasaulio reitingo lyderis 200 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyje (1:45.12 min.). Pagal reitingą, arčiausias europietis – rusas Aleksandras Krasnychas (1:46.25 min.), už jo – britas Duncanas Scottas (1:46.30 min.). Jis taip pat varžysis 200 m nugara ir 100 m peteliške rungtyse, be to, jį išvysime ir estafečių komandose. Be jo, Europos čempionate taip pat varžysis panevėžiečiai Andrius Šidlauskas ir Simonas Bilis.

Europos plaukimo (50 m baseine) čempionatas vyks rugpjūčio 3-9 dienomis Glazge. Lietuvai atstovaus 11 plaukikų: moterys – Rūta Meilutytė – 50 m l. stiliumi, 50 m ir 100 m krūtine, Kotryna Teterevkova – 50 m, 100 m, 200 m krūtine; vyrai: Simonas Bilis – 50 m ir 100 m l. st. Rokas Juozelskis – 200 m nugara, Deividas Margevičius – 50 m, 100 m, 200 m peteliške, Danas Rapšys – 200 m l. st., 200 m nugara, 100 m peteliške, Andrius Šidlauskas – 50 m, 100 m, 200 m krūtine, Gytis Stankevičius – 50 m, 100 m, 200 m nugara, Povilas Strazdas – 100 m l. st., 200 m kompleksiniu būdu, Tomas Sungaila – 50 m, 100 m, 200 m l. st., Giedrius Titenis – 50 m, 100 m, 200 m krūtine; estafetė: vyrai – 4 x 100 m l. st., 4 x 200 m l. st., 4 x 100 m kompleksiniu būdu, 4 x 100 m mišri estafetė kompleksiniu būdu.