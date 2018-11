Mokytojos garbė apginta po mirties

Beveik 5 tūkst. eurų V. Žemkalnio gimnazijai gali kainuoti jos direktoriaus Artūro Totilo sprendimas iš darbo atleisti sunkiai susirgusią mokytoją. Tokį verdiktą priėmė Panevėžio apylinkės teismas. Deja, pati pedagogė jo nebesulaukė.

Panevėžio apylinkės teismas beveik metus nagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvusi ilgametė V. Žemkalnio gimnazijos rusų kalbos mokytoja Vigailė Steponavičienė pateikė ieškinį darbdaviui. Pedagogė norėjo įrodyti, kad buvo nepagrįstai atleista iš darbo, ir prašė už tai jai atlyginti padarytą turtinę bei neturtinę žalą.

Iš dalies tokį ieškinį patenkinusio teismo sprendimo moteris jau nebeišgirdo. Ši pareiga atiteko mokytojos sūnui Džiugui Steponavičiui. Jo mama dar iki nemalonumų darbe sunkiai sirgo ir neilgai trukus po atleidimo iš darbo mirė.

„Viskas gal būtų šiandien ir kitaip, jei ne mamos galvos trauma prieš dvejus metus ir tie jos rūpesčiai su gimnazija“, – kitą dieną po teismo sprendimo „Sekundei“ kalbėjo sūnus.

Pasijuto nereikalinga

Nuo 1984-ųjų gimnazijoje dirbusi V. Steponavičienė 2016-ųjų žiemą sunkiai susirgo. Moteriai diagnozuota nepagydoma liga.

Po metų, 2017 metų pavasarį, pedagogei nustatytas neįgalumas. Grįžusi iš nedarbingumo atostogų tų pačių metų balandį mokytoja iš darbdavio sulaukė papeikimo už neva neteisėtą neatvykimą į darbą ir nedalyvavimą mokytojų tarybos posėdyje. Šiuos gimnazijos direktoriaus Artūro Totilo sprendimus Darbo ginčų komisija vėliau panaikino ir mokytojai liko tik įspėjimas.

Tačiau dar vienas smūgis mokytojos laukė tų pačių metų birželio 28-ąją. Šią dieną, pagal ieškinio medžiagą, V. Steponavičienei reikėjo nuvykti į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas atlikti numatytų tyrimų bei pasikonsultuoti su gydytoja. Ligonė planavo nuo ryto padirbėti savo klasėje tvarkydama metodinę medžiagą, nes jau buvo prasidėjusios mokinių atostogos ir pamokų vesti nebereikėjo, o vėliau išsiprašyti iš darbo dėl sveikatos reikalų.

Tačiau jos planus netikėtai sujaukė žinia, kad panevėžietei reikia susirasti kitą žmogų, kuris ją nuvežtų iki sostinės. Streso ištikta mokytoja vėliau aiškino pamiršusi pranešti savo vadovui, kad į mokyklą neatvyks iš pat ryto. Viena leistis į kelionę pedagogė jau nebegalėjo dėl sunkios sveikatos būklės.

Kitą dieną atvykusi į darbą moteris parašė direktoriui paaiškinimą, jame nurodė priežastis, kodėl neatvyko į darbą. Jokių papildomų duomenų nepateikė, nes niekas to ir neprašė.

Ligos paguldyta neteko ir darbo

Po tokių rūpesčių mokytojos sveikata dar labiau suprastėjo. V. Steponavičienei gydytojai vėl nebeleido dirbti. Tačiau pasibaigus nedarbingumo pažymėjimui, liepos 19-ąją mokytoja sulaukė dar vienos pakertančios žinios – mokyklos direktorius A. Totilas pranešė, kad ji padarė šiurkštų darbo pažeidimą ir yra atleista iš pareigų už pravaikštą. Mat, anot direktoriaus, nepateikė jokių įrodymų pateisinti savo neatvykimą į darbą birželio 28-ąją. Tai esą darbuotoja turėjo padaryti per tris dienas nuo pravaikštos.

Vėliau teisme mokytoja aiškino to padaryti negalėjusi fiziškai: gulėjo lovoje, dėl ligos persikraustė pas mamą, kur nebuvo jokio interneto, ir direktoriaus įspėjamieji laiškai jos paprasčiausiai nepasiekė. Net ir turėdama sąlygas mokytoja tikino nebūtų spėjusi per tris dienas gauti jos pravaikštą pateisinančių medikų dokumentų – šie nepateikiami taip greit. Todėl atleista darbuotoja spėjo, kad gimnazijos vadovas tokias pinkles surengė specialiai norėdamas atsikratyti neįgalios pavaldinės nemokant jai išeitinės išmokos. Be to, mokytoja tvirtino, kad išeidama iš darbo gavo neteisingai apskaičiuotą kompensaciją už nepanaudotas atostogas, nesumokėtas atlygis ir už pravaikšta pavadintą dieną.

Tenkino iš dalies

Dėl darbdavio tokio elgesio V. Steponavičienė po mėnesio kreipėsi tiesiai į teismą, kaip buvo numatyta senajame Darbo kodekse. Bet tuo metu jau buvo ką tik įsigaliojęs naujos redakcijos kodeksas ir pirmiausia darbuotoja privalėjo kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Šiai pateikti skundą buvo per vėlu. Komisija priima sprendimus per mėnesį nuo atleidimo dienos, todėl V. Steponavičienės bylos netyrė.

Netrukus mokytoja dar kartą pateikė civilinį ieškinį Panevėžio apylinkės teismui. Bylą 2018 metų pradžioje atvertę teisėjai visas aplinkybes jau aiškinosi nebe su ieškove, o jos sūnumi – V. Steponavičienė 2017 metų gruodį mirė.

Teismas priėmė sprendimą po mamos mirties nukentėjusiuoju pripažinto mokytojos sūnaus naudai. Teisėjo nutartimi panaikinamas V. Žemkalnio gimnazijos direktoriaus A. Totilo sprendimas už šiurkštų darbo pažeidimą atleisti iš darbo mokytoją V. Steponavičienę. Taip pat skirta jos sūnui išmokėti 6 mėnesių darbuotojos atlyginimą siekiančią išeitinę kompensaciją.

Mokykla taip pat privalės padengti ir mirusios mokytojos sūnaus advokato išlaidas – 200 eurų. Neturtinė žala ir kiti reikalavimai šioje byloje atmesti.

Sielvartavo dėl atleidimo

Mokytojos sūnui byloje atstovavusios teisininkės Jolantos Činčikienės teigimu, teismas įsitikinęs, kad mokyklos žalą buvusiai darbuotojai visiškai kompensuoja panaikintas sprendimas dėl neteisėto atleidimo ir priklausanti kompensacija. Toks sprendimas motinos netekusį vaikiną tenkina.

„Atleista iš darbo mama labai sielvartavo, pasakodavo savo išgyvenimus. Manau, tai nebuvo teisinga. Sunku buvo ir ją slaugiusiai močiutei. Bet mane tenkina teismo sprendimas ir jo neskųsiu. Neaišku, kaip elgsis kita pusė“, – sakė vienintelis mirusios mokytojos sūnus Džiugas Steponavičius.

Teismo sprendimui apskųsti duotas 30 dienų terminas.

Nusiteikęs skųsti

Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos direktorius A. Totilas teigė būtinai pasinaudosiąs duota galimybe skųsti mirusią mokytoją apgynusį teismo sprendimą.

Plačiai komentuoti savo santykių su buvusia darbuotoja direktorius nepanoro. Jo teigimu, viešai skalbti svetimus marškinius, ypač po mirties, nebūtų gražu. Visgi, anot jo, mokytojai turėjęs priekaištų.

„Visi viską žinojo, kokia tai buvo mokytoja. Bet po mirties apie tokius dalykus aš nekalbėsiu. O jūs mažiau klausykite gandų, kaip ten kas buvo“, – mįslingai užsiminė A. Totilas, prabilęs dar ir apie tai, kad mokytoja nesutiko paimti siūlomos išeitinės išmokos.

Atlygins mokykla

Apie tai, kas turėtų sumokėti teismo priteistą kompensaciją nukentėjusiajam dėl jo mamos neteisėto atleidimo iš pareigų, A. Totilas taip pat nesileido į kalbas – esą taškas šioje byloje dar nepadėtas.

Panevėžio savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Aušrys Valkūnas aiškino, kad nors sprendimą dėl mokytojos atleidimo priėmė direktorius, teismo nukentėjusiajam priteistus pinigus greičiausiai turėtų sumokėti pati mokykla iš savo biudžeto. Advokatės J. Činčikienės teigimu, yra buvę atvejų, kad savivaldybių įstaigoms nusižengus, jų vadovus į teismą dėl neatsakingo darbo paduoda ir Savivaldybė. Tiesa, Panevėžyje to dar nėra buvę.

„Širvintų merei buvo iškelta byla dėl neteisėto Pirminės sveikatos priežiūros direktorės atleidimo, kuris įstaigai kainavo dideles išlaidas. Anot prokurorų, įstaigos vadovas atleistas merės sprendimu, dėl jos kaltės patirta žala. Tad ir Panevėžio savivaldybė gali vėliau ieškinį pateikti nusižengusiam direktoriui“, – svarstė advokatė.

Anot jos, mokytojos V. Steponavičienės garbė teisme apginta deramai. Jau nuo pat pradžių teisininkė tikėjosi pergalės, nes piktnaudžiavimas, kai atleistas neįgalus žmogus, buvo akivaizdus. Tačiau tam įrodyti prireikė visų metų.