Futbolo klubo „Ekranas“ prezidentas lieka nuteistas ir skolingas pustrečio milijono

Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėjamas Panevėžio futbolo klubo „Ekranas“ prezidento Aušrio Labino gynėjo skundas, kuriuo nesutinkama, kad A. Labinas buvo nuteistas už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą.

2017 metų liepą Panevėžio apygardos teismas A. Labiną pripažino kaltu dėl 2 mln. 510 tūkst. eurų pasisavinimo, lėmusio Panevėžio futbolo klubo žlugimą, ir nuteisė ketverių metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant.

Be to, A. Labinui priteista bankrutavusiam futbolo klubui „Ekranas“ sumokėti 2 mln. 510 tūkst. eurų. Pagal teismo sprendimą 1,3 mln. eurų futbolo klubui padarytos turtinės žalos jis turi atlyginti per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį, tai yra per trejus metus.

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija atmetė A. Labino gynėjo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 metų liepos 14 dienos nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti ar keisti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos išsamiu ir nešališku įrodymų vertinimu. Nuteistojo A. Labino versija yra paneigta liudytojų parodymais, specialistų išvadomis, kitais įrodymais.

Pagal byloje nustatytas aplinkybes A. Labinas nuteistas už tai, kad būdamas futbolo klubo „Ekranas“ prezidentu bei atlikdamas kasininko funkcijas, nuo 2010-ųjų pradžios iki 2012 metų pabaigos per banką ir iš klubo kasos gavęs, bet nepanaudojęs klubo veikloje ir interesais, pasisavino futbolo klubo „Ekranas“ didelės vertės turtą – daugiau nei pustrečio milijono eurų. Šių lėšų panaudojimą nuteistasis siekė pateisinti juridinės galios neturinčiais, suklastotais dokumentais (žinodamas, kad jie suklastoti) apie tariamą klubo bendradarbiavimą su futbolo žaidėjų agentu (šis asmuo buvo apklaustas kaip liudytojas) 2010–2012 metais.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.