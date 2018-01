Daugiausia skundų – dėl paslaugų Respublikinėje Panevėžio ligoninėje

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) pernai sulaukė daug mažiau gyventojų žodinių skundų nei 2015–2016 m. Labiausiai mažėjo skundų dėl medicininės reabilitacijos ir priemokų gydymo įstaigose.

Panevėžio TLK kasmet analizuoja duomenis, kokiais klausimais gyventojai ir kiek jų per metus kreipiasi į įstaigą. 2017 m. rašytinių kreipimųsi (paštu, raštu, elektroniniu paštu, per Konsultavimo informacinę sistemą (KIS) ir per e. pristatymo sistemą) bendrai gauta virš 49 tūkst. Iš jų maždaug 25-iems tūkst. asmenų pagal rašytinius prašymus išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) arba sertifikatai, priimta 15 tūkst. asmenų prašymų įrašyti į kompensuojamo dantų protezavimo eilę arba kompensuoti šios paslaugos išlaidas. Be rašytinių kreipimųsi, dar 29 tūkst. asmenų suteiktos konsultacijos žodžiu ir telefonu.

Labiausiai domėjosi dantų protezavimu

Daugiausia rašytinių kreipimųsi, neįskaitant ESDK išdavimo ir prašymų įrašyti į dantų protezavimo eilę ar kompensuoti šios paslaugos išlaidas, Panevėžio TLK gavo dėl privalomojo sveikatos draudimo (PSD) laikotarpio nustatymo – kone 2 tūkst. Kreipimųsi dėl dantų protezavimo teikimo tvarkos sulaukta daugiau kaip 1,5 tūkst., raštu PSD klausimais konsultuota beveik 500 gyventojų, dėl ESDK ir sertifikato įsigijimo tvarkos – apie 150, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos – apie 200, žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui atlyginimo ir galūnių, sąnarių protezavimo tvarkos – daugiau po 100. Gyventojams 2017 m. buvo išduota kone 7 tūkst. duomenų suvestinių apie PSDF biudžeto lėšomis jiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas.

Didžiausias rašytinių kreipimųsi pokytis, palyginti su 2016 m., buvo dėl PSD laikotarpio nustatymo. Tai sietina su „Sodros“ užpernai pradėtu vykdyti PSD įmokų skolų išieškojimu ir prašymo nustatyti PSD pagal vaikus formos patvirtinimu, leidusiu tiksliau fiksuoti visus apsidraudusiuosius pagal vaikus. 2016 m. dėl PSD laikotarpio nustatymo į Panevėžio TLK kreipėsi 102 gyventojai, 2017 m. – apie 2 tūkst.

Išaugo domėjimasis žalos atlyginimu

Pernai, palyginti su užpernai, beveik dvigubai išaugo gyventojų domėjimasis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, keturis kartus – dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo. Pastarasis pokytis išryškėjo ligonių kasai ėmus išieškoti žalą iš nedraustų gyventojų, pasinaudojusių sveikatos priežiūros paslaugomis per papildomą mėnesį, bet iki jo pabaigos taip ir neapsidraudusių. Išieškojimą pradėta įgyvendinti 2015 m. kovo mėn. įsigaliojus Žalos PSDF biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo pakeitimams.

Analizės parodė, kad pernai gyventojai į Panevėžio TLK rečiau kreipėsi dėl papildomų mokėjimų ir priemokų gydymo įstaigose teisėtumo: 2016 m. tokių kreipimųsi buvo 68, 2017 m. – maždaug pusšimtis. Šių skundų mažėjimas pastebėtas ir Gyventojų aptarnavimo skyriuje (GAS) fiksuojant žodinius gyventojų skundus – tuos Panevėžio TLK klientų pastebėjimus, kurių jie nepanoro detalizuoti raštu ir nepageidavo, kad Panevėžio TLK šiuos skundus tirtų. Dėl papildomų mokėjimų ir priemokų teisėtumo žodžiu gyventojai 2017 m. skundėsi 10 kartų (2016 m. – 35, 2015 m. – 27).

Pasak GAS vyriausiosios specialistės Lauros Nakrošienės, apskritai įvairių žodinių skundų mažėja kasmet. 2017 m. jų sulaukta 30, 2016 m. – 86, 2015 m. – 102. Pernai skųstasi dvidešimčia gydymo įstaigų, 2016 m. minėtos 27, 2015 m. – 38.

Daugiausia skundų dėl ligoninės

Per pastaruosius 3 m. daugiausia skundų išgirsta dėl paslaugų teikimo Respublikinėje Panevėžio ligoninėje (38). Paslaugų teikimu Panevėžio miesto poliklinikoje skųstasi 13 kartų, Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje – 12, Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje – 5.

Nurodytos tokios skundimosi priežastys: skiriami mokami tyrimai, liepiama įsigyti lęšiukus kataraktos operacijai ar prieš planines operacijas jai reikalingas medicinos pagalbos priemones, nepaaiškinant apie galimybę visa tai gauti nemokamai; nepaaiškinama, kokia dalis kompensuojamųjų vaistų kainos yra kompensuojama ir kokia kompensavimo tvarka; klaidingai informuojama, jog vaistai, reikalingi pagalbinio apvaisinimo procedūrai, nekompensuojami; taikoma tokia tvarka, kai pacientai už visus gydytojo paskirtus tyrimus moka į kasą, o kasos čekį turi palikti tyrimų kabinete (pacientui, reikalavusiam atiduoti čekį arba padaryti jo kopiją, atsakyta, kad bus nedaromas tyrimas).

L. Nakrošienė džiaugiasi, kad pernai gauti tik 4 žodiniai skundai dėl medicininės reabilitacijos (2016 m. – 17, 2015 m. – 28), nes jų būdavo gerokai daugiau. Įstaiga sulaukė ir tokių skundų, kad gydymo įstaigų darbuotojai nenori ir neturi laiko suteikti pacientui reikalingos informacijos, nepagarbiai, nemandagiai bendrauja, nepaaiškina priemokų pagrįstumo ir kt.

Kai kurie Panevėžio TLK lankytojai piktinosi, kad negalima pasirinkti gydymo įstaigos ir odontologo, norint gauti iš PSDF apmokamas pirminio lygio odontologijos paslaugas, kad priemokos už šias paslaugas prilygsta tos pačios paslaugos kainai privačioje įstaigoje. Skųstasi ir dėl to, kad neįmanoma užsiregistruoti pas gydytoją arba prisiskambinti į tam tikrą gydymo įstaigą.