Darželius dalijasi su statybininkais

Vasarą veikiančiuose Panevėžio lopšeliuose-darželiuose vienu metu bando išsitekti ir mažieji, ir remonto darbus atliekantys statybininkai.

Tokios sąlygos kai kuriems tėvams kelia siaubą, nors įstaigų vadovai tvirtina radę būdų, kaip vaikus apsaugoti nuo triukšmo ir dulkių.

Atžalas į lopšelį-darželį „Draugystė“ leidžiančios šeimos pasipiktino sužinojusios, kad vaikai valgyti vedami į kitoje Žemaičių gatvės pusėje esantį įstaigos korpusą. Juk ir čia vyksta remontas, tad tėvai baiminasi, ar maistas patiekiamas tikrai saugiai ir laikantis higienos reikalavimų.

Kaip pasakojo vardo nenorėjusi viešinti panevėžietė, dėl antrajame darželio korpuse vykstančių remonto darbų ten jau kurį laiką neveikia virtuvė. Todėl vaikai per pusryčius, pietus ir vakarienę turi keliauti į pirmąjį korpusą kitapus gatvės. Pavalgę jie vėl grįžta į savo grupes.

Mamos teigimu, vaikai maitinami salėje, o kadangi čia nėra vandens, indai plaunami jau uždarytos skalbyklos vonioje. Daugiau laisvų patalpų nėra, nes čia taip pat pluša darbininkai – keičiami langai.

„Indus plauna buvusios skalbyklos vonioje, juos tikriausiai ten ir laiko. Mums, mamoms, baisu, kad vaikai neužsikrėstų kokiomis ligomis. Ar kas nors tikrino, ar patalpos atitinka higienos reikalavimus?“ – sunerimusi panevėžietė stebisi, kodėl remontuojami iš karto abu korpusai, o ne po vieną, kad vaikai nepatirtų nepatogumų – vykstant remontams natūralu, kad neišvengiama nei triukšmo, nei statybinių dulkių.

Netikėtos aplinkybės

„Draugystės“ direktorė Jurgita Ožekauskienė pripažino, jog iš tiesų dar prieš vasaros sezoną buvo suplanuota vaikus ugdyti tik viename korpuse. Tačiau esą taip susiklostė aplinkybės, kad gerokai suvėlavo pirmojo korpuso langų keitimo darbai – rangovams tiekėjai laiku nepagamino užsakytų langų.

„Kai planavome vasaros darbą, pagal grafiką langai jau turėjo būti pakeisti, – aiškino „Sekundei“ lopšelio-darželio direktorė. – Tuomet vaikai būtų viename korpuse – nereikėtų vaikščioti ir nekiltų nepatogumų. Bet langų keitimas užtruko ir nežinau, kiek dar laiko tęsis. Akivaizdu, kad iki rugsėjo nespėsime.“

Dabar pirmajame korpuse, kur veikia virtuvė, vaikai ugdomi tose grupėse, kur langai jau pakeisti ar laukia savo eilės. O antrajame korpuse – jame keičiami vamzdynai ir dalyje pastato nėra vandens – įkurdintos dvi grupės, t. y. apie trys dešimtys vaikų. Čia vanduo tiekiamas, bet mažiesiems keliskart per dieną tenka žingsniuoti į kitą korpusą valgyti.

Iš viso įstaigą lanko apie 118 vaikų – devynios grupės.

Direktorė tvirtina su Panevėžio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba derinusi, kaip remonto sąlygomis organizuoti vaikų maitinimą.

„Svarstėme galimybę patiems nešioti maistą į kitą korpusą, bet tokiu atveju tektų įsigyti termosų. Tai nemažos investicijos. Be termosų maistas atšaltų, be to, šitaip nešioti negalima ir pagal higienos normas. Teko rinktis kitą variantą – vedžioti vaikus“, – pasakojo J. Ožekauskienė.

Pritrūko informacijos

Lopšelio-darželio direktorės teigimu, kelias dienas vaikai tikrai buvo maitinami salėje, tačiau turėjo galimybę nusiplauti rankas – pakabinti ir rankšluosčiai su kiekvieno vaiko vardu. Dabar darželinukai valgo vienoje iš laisvų grupių. Tėvams net iškabinti skelbimai su grupės pavadinimu bei laiku, kada mažieji vedami pusryčiauti, pietauti ar vakarieniauti.

„Tėvai visada gali ateiti ir pasižiūrėti, kaip ir ką valgo jų atžalos. Tai, kad vaikai iš antrojo korpuso per lauką ateina valgyti į pirmąjį, nepažeidžia higienos normų. Kaip vadovė, neleisčiau, kad vaikams ruošiamas ar tiekiamas maistas galėtų būti nesaugus. Jokių kalbų apie indų plovimą skalbyklos vonioje negali būti. Ji uždaryta ir neveikia. Turbūt visos problemos kilo dėl nesusikalbėjimo“, – tikina J. Ožekauskienė.

Anot jos, abu darželio pastatai gana prastos būklės, todėl remonto verkiant reikėjo. Darbus esą stengiamasi suderinti taip, kad netrukdytų vaikų poilsiui ir ugdymui. Pasak direktorės, triukšmingi darbai atliekami tik ryte ir vakare, kai mažieji laiką leidžia lauke.

Praėjusiais metais darželio antrajame korpuse taip pat per mokslo metus vyko remonto darbai – buvo keičiami langai.

Vasarą gali ir nedirbti

Panevėžio savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga tvirtina, kad daugelyje miesto ikimokyklinių įstaigų, kaip ir buvo suplanuota, langai jau baigiami pakeisti. Lopšelyje-darželyje „Draugystė“ statybininkai pagal sutartį patalpas irgi turėjo apleisti iki rugsėjo 1-osios, tačiau dėl nenumatytų kliūčių sutartis pratęsta net iki spalio pradžios.

„Rangovus spausime, kad darbus baigtų kuo greičiau. Bet situacija tikrai nėra tokia baisi, kaip pasirodė kai kuriems tėveliams“, – tikino D. Vadluga.

Šią vasarą dėl remonto liepą buvo uždaryti tik du miesto lopšeliai-darželiai – „Puriena“ bei „Taika“. Kaip sakė Panevėžio savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šileikienė, jų vaikai su pedagogais nukeliavo į artimiausias įstaigas – „Aušrą“, „Vyturėlį“ bei „Papartį“. Tačiau remontuojama „Draugystė“ dėl galimybės kuriam laikui nutraukti ugdymo procesą nesikreipė.

„Įstaigos pačios tarpusavyje susitaria dėl vaikų priėmimo tam tikram laikotarpiui, pasirašo sutartis ir su Savivaldybės pritarimu gali užsidaryti remontui pagal poreikį. Galbūt šiuo atveju tėvai buvo netinkamai informuoti. Paprastai dėl remonto darbų didesnių nesusipratimų nekyla, jeigu tėvams apie tai yra tinkamai pranešama“, – mano R. Šileikienė.