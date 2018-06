Pasirinkę projektavimo ir rangos darbus per CPO IS ir EPC katalogus, gyventojai gali sutaupyti įspūdingas sumas renovacijai. V. Bulaičio nuotr.

CPO LT elektroniniai katalogai – renovacijai be rūpesčių

Daugiau kaip trys šimtai daugiabučių, šį pavasarį pagal paskutinį Aplinkos ministerijos kvietimą atrinkti į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, jau netrukus galės pradėti itin svarbų žingsnį – projektavimo ir rangos darbų pirkimą. Praėjusių metų pabaigoje buvo priimtas svarbus sprendimas, kad projektavimo paslaugos ir rangos darbai turėtų būti perkami atskirai. Taip gyventojams bus užtikrinta geresnė statybos darbų kokybė, o visas renovacijos procesas bus gerokai skaidresnis. Kai šie darbai būdavo perkami kartu, kartais kildavo nesklandumų. Dabar gyventojai patys galės rinktis visus jiems labiausiai tinkamus projektinius sprendinius, statybines medžiagas. O statybos rangovas galės tiksliau apskaičiuoti sąnaudas projektui įgyvendinti.

Daugiabučiai, dalyvaujantys atnaujinimo (modernizavimo) programoje, projektui įgyvendinti reikalingus darbus ir paslaugas gali pirkti „popieriniu“ būdu – pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarkos aprašą arba paprasčiau ir greičiau – per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninius katalogus: CPO IS, ir Elektroninių pirkimų centrą (EPC).

Laimi gyventojai

CPO LT direktorius Darius Vedrickas teigė, kad daugiabučių namų gyventojams EPC katalogas gerokai palengvino renovacijos rūpesčius. Vienas svarbiausių klausimų – finansai. Renovacijai skiriamos didelės investicijos, tad gyventojai stengiasi sutaupyti. Vienas iš būdų – projektavimo paslaugas ir rangos darbus pirkti per elektroninius katalogus. Per CPO IS ar EPC katalogus laimėję konkursus tiekėjai pasiūlo daugmaž 22 procentais mažesnę kainą, nei renovacijai buvo nutarę skirti gyventojai. Nuo praeitų metų iki gegužės pabaigos įvyko apie 1020 įvairių renovacijos darbų ir paslaugų užsakymų, daugiabučių gyventojai sutaupė beveik 35 milijonus eurų.

„Galime tik pasidžiaugti, kad EPC tarp daugiabučių namų bendrijų ir privačių administratorių paklausus. Nuo 2017 metų vasario, kai pradėjo veikti EPC katalogas, įvyko beveik 150 įvairių renovacijos darbų ir paslaugų užsakymų, o gyventojai reikalingus darbus įsigijo vidutiniškai 18 procentų pigiau, nei planavo – daugiau nei 5,4 milijono eurų sutaupė vien todėl, kad pirko paslaugas elektroniniu būdu“, – pasakojo D. Vedrickas.

Kitas ne mažiau aktualus klausimas, kaip pasirinkti patikimą bendrovę. Pašnekovas teigė, kad CPO LT įvertina konkursuose dalyvaujančių tiekėjų kompetenciją pagal Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Be to, rangovų patikimumas nuolat tikrinamas, rengiami neplaniniai patikrinimai, o nevykdantys savo įsipareigojimų tiekėjai šalinami iš katalogo. Be to, statybos darbų trumpiausias garantinis terminas – 5-eri metai, o paslėptų statinio elementų, pavyzdžiui, konstrukcijų, vamzdynų, garantija siekia 10 metų. Nustačius, kad renovuojant daugiabutį buvo tyčia paslėpti defektai, garantinis laikotarpis jiems ilgėja iki 20 metų.

Didėja asortimentas

Skaitmenizavus pirkimų procesus, sutaupoma ir laiko – namo administratoriui tereikia į sistemą suvesti visus duomenis iš investicinio plano, pavyzdžiui, kiek reikia pakeisti langų, kiek kvadratinių metrų sutvarkyti stogo ar apšiltinti fasado. Sistema laimėtojus atrenka automatiškai – vos per 7–15 dienų galima sužinoti, kas laimėjo užsakymą. Konkursų nugalėtojus automatiškai išrenka elektroninė sistema, todėl pirkimuose neįmanomi korupciniai sandoriai ir garantuojamas skaidrumas. Nebereikia rengti ir teisinių dokumentų.

Bendrijos ir daugiabučių namų administratoriai šiandien gali įsigyti rangos darbus su ir be projektavimo, energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano rengimo paslaugas, taip pat statinių projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas. Šio katalogo asortimentas didinamas – greitai bus galima įsigyti techninio darbo projekto ekspertizės bei statybos techninės priežiūros paslaugas. Dabar tikrinama tiekėjų kvalifikacija ir jie registruojami.

Be to, jeigu projektuotojams ir rangovams ar gyventojams kyla klausimų, juos spręsti padeda ir Būsto energijos taupymo agentūra ir Centrinė perkančioji organizacija.

„CPO labai glaudžiai bendradarbiauja tiek su BETA, tiek su Aplinkos ministerija, siekdama, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesas vyktų sklandžiai, skaidriai ir gyventojams sudarytų kuo mažiau problemų“, – teigė D. Vedrickas.