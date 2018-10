Bendrovei „Adax“ – pokyčių metai

Norvegų „Otterlei group“ kompanijai priklausanti šildytuvų gamintoja, Panevėžyje veikianti UAB „Adax“ šiemet itin daug dėmesio skiria gamybai optimizuoti. Tai leidžia ne tik taupyti, bet ir lanksčiai reaguoti į rinkos situaciją.

Pagaminti šiuolaikinės rinkos poreikius ir reikalavimus atitinkantį produktą – nemenkas iššūkis. Didelė konkurencija tarptautinėje rinkoje skatina ieškoti geriausių gamybos būdų. Panevėžyje veikianti norvegų kapitalo UAB „Adax“ šiemet įdiegė ir tebediegia daug naujovių, leidžiančių būti lankstesnei ir konkurencingesnei. Įmonės direktorius Aurimas Lukoševičius sako, kad viena naujienų – gamybos būdo pokyčiai.

Vietoje įprasto surinkimo, kai vienas darbuotojas surinkdavo šildytuvą „nuo…iki“, įdiegta konvejerinė gamyba. Dabar kiekvienas žmogus atlieka tik po kelias operacijas. Metų pradžioje įdiegta viena konvejerio linija. Įvertinus jos naudą, liepą įsigytos dar dvi, planuojama pirkti dar vieną.

Toks sprendimas įmonei labai pasiteisino. Pasak direktoriaus, duomenys rodo, kad gerokai išaugo darbo našumas: per tą patį laiką surenkama daugiau šildytuvų. Anksčiau per savaitę įmonė pagamindavo iki 12 tūkst. šildytuvų, įdiegus naujoves tempai šoktelėjo iki 14 tūkst.

Be to, šildytuvą surenkant ne vienam darbuotojui, pagerėjo gaminio kokybė – kitą operaciją atliekantis žmogus pastebi ankstesniojo broką. Itin svarbu ir tai, kad nyksta daugeliui įmonių skausminga kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problema. Pasak A. Lukoševičiaus, kadangi prie konvejerio esančiuose ekranuose rodoma, kokią operaciją atlikti, tad prie linijos galima statyti žmogų „iš gatvės“ – netgi neturintį tokio darbo įgūdžių.

Įdiegus konvejerius, pasikeitė ir vidinė logistika. Anksčiau reikiamus įrankius bei komponentus tekdavo atnešti kiekvienam darbuotojui prie jo stalo, dabar jie atnešami prie vienos darbo vietos ir dėl to sutaupoma laiko. Be to, įrenginiai leidžia automatizuotai sekti ir tam tikrus parametrus – darbo našumą, broką ir kt.

Vadovas įžvelgia ir dar vieną tokios gamybos privalumą – lengva valdyti sezoninių darbuotojų skaičių.

„Konvejeriai – santykinai minimali investicija, nušovusi didelį zuikį. Vien darbuotojų skaičiaus valdymas keičiantis sezoniškumui per metus leis sutaupyti apie 400 tūkst. eurų“, – džiaugiasi A. Lukoševičius.

Nuolatinis tobulėjimas

UAB „Adax“ gamina buitinius ir komercinės paskirties elektrinius šildytuvus, skirtus įvairiausioms patalpoms šildyti. Didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Norvegiją, Švediją, Daniją, Didžiąją Britaniją, taip pat gaminių parduota Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ir Graikijoje. Lietuvoje lieka tik iki vieno procento Panevėžyje pagamintų šildytuvų – pernai Lietuvos gyventojai nupirko 0,99 procento „Adax“ gaminių.

Įmonė klientams tiekia kelias serijas šildytuvų. Pagrindiniai produktai – Glamox, Adax NEO ir CLEA. Pastarieji – moderniausi ir brangiausi.

Pasak A. Lukoševičiaus, šildytuvai – nuolat besikeičiantis gaminys. Jie tobulėja, diegiamos naujos funkcijos, dalies atsisakoma. Rinką jau kurį laiką užkariauja naujas „Adax“ produktas – išmanusis šildytuvas. Mobiliaisiais telefonais ir kitais išmaniaisiais įrenginiais valdomas panevėžiečių gaminys labai populiarus Norvegijoje, tačiau jį vis labiau pamėgsta ir lietuviai. Sparčiai tobulėjant technologijoms, nuolat plečiamos ir šio išmaniojo prietaiso valdymo galimybės.

2018-ųjų sausio 1-ąją įsigaliojo ES direktyva, pagal kurią šildytuvai turi atitikti tam tikrus energijos taupymo reikalavimus. Tad įmonė atsisako kai kurių produktų, o siekdama atitikti keliamus reikalavimus, šildytuvuose diegia keletą naujų funkcijų. Viena jų – atviro lango aptikimas. Kitaip tariant, šildytuvas „mato“, kad name atviras langas, ir vėdinamą patalpą šildo mažiau. Dar viena vartotojui ypač patogi šildytuvuose įdiegta funkcija – savaitinės programos nustatymas. Žmogus gali iš anksto užprogramuoti, kokiu intensyvumu, kokiomis valandomis ir dienomis prietaisas šildys. Taip pat įdiegta nuotolinio valdymo funkcija ir prisitaikantis startas. Pastaroji funkcija susijusi su šildytuvo „mokymusi“. Pavyzdžiui, jei žmogus nustato, kad 7 valandą patalpoje turi būti 20 laipsnių šilumos, per keletą dienų šildytuvas prisitaiko, kada jam pačiam įsijungti, kad 7 valandą būtų tiek šilumos.

„Gaminys sudėtingėja ir brangsta, tad reikia ieškoti būdų, kaip sutaupyti gamyboje“, – sako A. Lukoševičius.

Naujos galimybės

Po įvairių bandymų ir paieškų, šildytuvams reikiamą elektroniką bendrovė „Adax“ projektuoja ir gamina pati. Senosiose patalpose Paliūniškio gatvėje ji atidarė naują gamybos cechą. Pernai liepą čia pradėtos gaminti elektronikos plokštės. Pasak A. Lukoševičiaus, šiuo metu dvi dešimtys žmonių dirba visu tempu.

„Elektronikos baras suteikė labai didelį lankstumą, nebereikia užsakinėti didelių partijų ir laikyti sandėlyje“, – privalumus įvardija direktorius.

Turimi pajėgumai įmonei leidžia gaminti elektroniką ne tik savo poreikiams. Taip išplečiamos bendrovės galimybės.

Tam, kad sandėliuose liktų kuo mažiau produkcijos, imamasi ir kitų sprendimų. Įmonėje gamyba labai sparčiai kyla nuo rugpjūčio iki Naujųjų metų. Jei šalta žiema – iki vasario. Ne sezono metu daug gaminių nukeliaudavo į sandėlius. Šiemet nuspręsta pakeisti planavimo sistemą. Gaminių asortimentas peržiūrėtas, pasak A. Lukoševičiaus, taikant 20/80 taisyklę. Taikant šį Pareto dėsnį, dabar 20 procentų gaminių, uždirbančių 80 procento pelno, priklausomai nuo pardavimo intensyvumo kintant sezonui, visą laiką laikomi sandėlyje. Kiti 80 procentų gaminių, uždirbančių 20 procentų pelno, turi 5–6 savaičių gamybos terminą. Tai leidžia sandėliuose neprikaupti produkcijos bei žaliavų.

Be to, sandėliuose įdiegti brūkšniniai kodai, leidžiantys išvengti žmogiškųjų klaidų – matoma, ko, kiek ir kurioje vietoje yra. Brūkšninių kodų sistema jau diegiama ir gamyboje.

2017 metais bendrovė gavo 1,5 mln. eurų grynojo pelno. Apyvarta – 16 mln. eurų. Per ataskaitinius metus pagaminta 438 212 vnt. šildytuvų. 2018 metų prognozės panašios.

2018 metų birželį įmonėje dirbo 227 darbuotojai, kurių vidutinis atlyginimas – 961 euras per mėnesį.

2017 m. sumokėti mokesčiai 3,3 mln. eurų