Balandžio 25-oji – Pasaulinė maliarijos diena

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) Pasaulinę maliarijos dieną primena apie šios ligos grėsmę keliautojams. Maliarija plačiai paplitusi Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos teritorijose, 2017 m. maliarija susirgo daugiau nei 216 mln. žmonių. Lietuvoje pasitaiko įvežtinės maliarijos atvejų.

Maliariją sukelia kraujo pirmuonys (Plasmodium vivax, P.ovale, P.malariae, P.falciparum), kuriuos perneša Anohpeles genties uodai.

Sukėlėjai infekciją gali perduoti per kraują, per krauju užterštus instrumentus. Endeminėse vietovėse pasitaiko įgimtos maliarijos atvejų, kai parazitai užkrečia vaisių patekę per pažeistą placentą ar gimdymo metu.

Šias metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), paskelbusi maliarijos dienos temą „Pasirengta įveikti maliariją“ (angl. Ready to Beat Malaria), užsibrėžė strateginį tikslą dar labiau sustiprinti ligos, kuri kasmet nusineša daugiau nei 400 tūkst. gyvybių, prevenciją.

PSO pažymi, kad maliarijos prevencijai ir kontrolei yra skiriama labai daug dėmesio: prevencinės priemonės tampa vis labiau prieinamos labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms Afrikoje, taip pat sumažėjo ligos našta pasauliui.

Lietuvoje šiuo metu vietinės maliarijos atvejų nėra

Nors Lietuvoje šiuo metu vietinės maliarijos atvejų nėra, keliaujantiems į maliarijos plitimo vietoves šios ligos grėsmė išlieka. Mūsų šalyje kasmet pasitaiko įvežtinės maliarijos atvejų. 2008–2017 m. buvo užregistruoti 48 įvežtinės maliarijos atvejai, daugiausia susirgusiųjų (43 žmonės) užsikrėtė Afrikoje. Tarp susirgusiųjų ne tik jūreiviai, daugėja turistų, taip pat dirbančiųjų endeminėse teritorijose mūsų šalies piliečių.

Ligos inkubacinis periodas gali trukti nuo vienos iki kelių savaičių, kartais daugiau kaip metus. Tai priklauso nuo sukėlėjo rūšies. Paprastai maliarija pasireiškia karščiavimo priepuoliu, kuris prasideda šalčio krėtimu, vėliau pakyla temperatūra iki 40-41° C, atsiranda stiprūs galvos, raumenų skausmai, gali būti pykinimas, vėmimas. Karščiavimas tęsiasi 3-4 val., po to temperatūra krinta, ligonis gausiai prakaituoja, jaučia silpnumą.

Maliarijos prevencijai yra skiriama chemoprofilaktika, kurios efektyvumas siekia 93-100 proc.

Vykstantiems į šalis, kuriose paplitusi maliarija, ULAC medikai pataria: