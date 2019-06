Nors Paris Džekson po tėvo mirties paveldėjo didžiulius turtus ir tikrąja to žodžio prasme maudosi prabangoje, mergina tikina dabar labai norinti pati užsidirbti pinigų.

Auksinis jaunimas mėgaujasi gyvenimu

Vieniems siekiamybė, kitiems kasdienybė. Turtai, prabanga, populiarumas, dėmesys, karjeros galimybės – tai pasaulio garsenybių atžalų neišvengiama gyvenimo dalis.

Kai netikėtai anapilin iškeliavo prieštaringai vertinamas popscenos karalius Maiklas Džeksonas, jo dukrai Paris Džekson buvo vos vienuolika. Kai 2009 metais dėl mirtino receptinių vaistų derinio sustojus širdžiai mirė jos tėvas ir asmeninis popžvaigždės gydytojas Konradas Miurėjus vėliau buvo pripažintas kaltu dėl netyčinės žmogžudystės, Paris prabilo apie tai, jog tuomet jautėsi labai sugniuždyta. Paauglės gyvenimas tikrai nebuvo rožėmis klotas. Augusi apsupta paparacų, po M. Džeksono mirties ji pasuko klystkeliais.

Depresija, priklausomybė nuo narkotikų, alkoholis. Be tėvo likusi paauglė net kelis kartus mėgino nusižudyti, jai ilgus metus pavyko nuo šeimos nuslėpti sau pačiai padarytas žaizdas.

Kadangi tėvui esant gyvam ji buvo mokoma namuose, privačioje mokykloje, kurią lankė septintoje klasėje, Paris nepritapo.

„Tai buvo paprasčiausia neapykanta sau… žema savivertė, galvojimas, kad nieko negaliu padaryti gerai, netikėjimas, kad esu verta gyventi toliau“, – dalijasi prisiminimais garsenybės duktė. Pasak merginos, jai buvo išrašyti tie patys vaistai nuo depresijos, kokius kažkada vartojo ir jos tėtis, tačiau dabar būdama jau 21-erių, ši žavi panelė teigia jokių medikamentų nevartojanti.

„Dariau daugybę dalykų, kurių trylikos, keturiolikos ar penkiolikos paaugliai neturėtų daryti, – sakė ji. Bandžiau per greitai suaugti, iš tikrųjų nebuvau toks žmogus. Tai buvo pamišimas. Visiškas pamišimas. Man teko daug ką įveikti, pavyzdžiui, paauglių nerimą. Be to, man teko dorotis su savo depresija ir nerimu niekam nepadedant“, – atvirai pasakojo popkaraliaus dukra.

Taip, mažoji M. Džeksono mergaitė užaugo. Tačiau kadaise nedrąsios mergaičiukės tarsi neliko nė kvapo. Nepasikeitė vienintelis dalykas – kiaurai veriančios žydros akys.

Kursto kalbas

Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, jog užaugo Paris Džekson nė kiek ne mažiau prieštaringa asmenybe nei jos tėvas.

Pavyzdžiui, mokyklos išleistuvių šventėje mergina pasirodė trumpais mėlynais plaukais ir… susikibusi rankomis su kita mergina. Ir nors pagrindinis kiekvienos merginos rūpestis – kaip kuo įspūdingiau pasipuošti išleistuvių vakarą ir kokia suknele nustebinti aplinkinius – Paris dėl to, akivaizdu, nesuko galvos. Legendinio atlikėjo dukra šventėje pasirodė apsirengusi vyrišką juodą kostiumą. Negana to, šiai šventei ji plaukus nusidažė ryškiai mėlyna spalva. Lygiai tokia pačia, kaip ir jos draugės suknelė.

Kalbas apie netradicinę seksualinę orientaciją Paris Džekson pakurstė ir dabar. Velionio Maiklo Džeksono duktė ne kartą buvo pastebėta drauge su garsiu modeliu Kara Delevain. Jaunos moterys netgi yra nufotografuotos aistringai besibučiuojančios ir bevaikštinėjančios susikibusios už rankų.

K. Delevain jau senokai neslepia savo netradicinės lytinės orientacijos, o štai P. Džekson anksčiau turėjo vaikiną ir net kalbėjo apie vestuves su juo. Tad kol kas merginos viešai apie santykius nekalba.

Nors Paris Džekson po tėvo mirties paveldėjo didžiulius turtus ir tikrąja to žodžio prasme maudosi prabangoje, mergina tikina dabar labai norinti pati užsidirbti pinigų. Ji dirba modeliu ir jau debiutavo kaip aktorė kino filme.

Paris Džekson sako, kad apie aktorės karjerą svajojo nuo pat vaikystės, o talentas tiesiog užprogramuotas jos genuose.

„Pati filmavimų pradžia buvo tikrai daug žadanti – manęs vos neišmetė iš filmavimo aikštelės, nes buvau be jokio grimo ir vienas personalo narys pagalvojo, kad esu aplink besitrinantis benamis. Nuo to laiko drąsiai visiems sakau, kad galiu įsikūnyti į bet ką“, – juokiasi aktorės karjerą pradėjusi P. Džekson.

Populiarumu lenkia tėvą

Viena garsiausių pramogų pasaulio porų – legendinis futbolininkas Deividas Bekhemas ir mados ikona Viktorija Bekhem turbūt patys negali patikėti savo akimis, matydami, kaip greitai užaugo jo vyriausias sūnus Bruklinas Bekhemas. Pastaruoju metu dvidešimtmetis Bruklinas savo populiarumu net lenkia savo 44-erių metų, ne kartą geidžiamiausiu ir seksualiausiu pasaulyje pripažintą, tėvą.

Kaip modelis Bruklinas debiutavo būdamas dar 15-metis paauglys. Tuomet jis tapo žurnalo „Man About Town“ viršelio veidu. Neįmanoma nepastebėti, jog žurnalo fotosesijos nuotraukose įamžintas jaunasis Bruklinas ypač panašus į savo tėvą jaunystėje. Pozuoti jis, akivaizdu, irgi puikiai išmoko iš savo garsių tėvų – vaikinas publikuotose nuotraukose atrodo taip, tarsi modelio darbas jam būtų kasdienis užsiėmimas.

Tačiau darbas prieš fotoaparato objektyvą, regis, jaunojo Bekhemo nesužavėjo ir šis stojo į kitą barikadų pusę. Bruklinas nusprendė atsiduoti fotografijai. Jam teko garbė atlikti praktiką pas žymų mados fotografą Niką Naitą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ir, akivaizdu, vaikiną ši patirtis įkvėpė.

Bruklinas Bekhemas jau išbandė mados fotografo duoną – jo paslaugomis pasinaudojo ir garsieji Didžiosios Britanijos mados namai „Burberry“. Vyriausias futbolo žvaigždės ir mados kūrėjos sūnus fotografavo naujausią „The Burberry Brit“ kvepalų reklaminę kampaniją.

Žiniasklaidos priemonės atidžiai stebi, ir kaip rutuliojasi jaunojo Bekhemo meilės romanai.

Bekhamų šeimos stebėtojams pro akis nepraslydo žiemą greta Bruklino atsiradusi jo naujoji mergina Hana Kros.

Neseniai B. Bekhemas savo fotografo meistriškumą parodė serijoje nespalvotų fotografijų. Vakarų Holivude padaryti kadrai atėmė žadą. Ir ne tik dėl jų grožio. Daugumai pasirodė, kad nuotraukose užfiksuota Bruklino mylimoji Hana atrodo visai kaip jo mama Viktorija.

Akylieji netruko pastebėti stebėtino Hanos ir Viktorijos panašumo – ne tik išvaizdos, veido bruožų, bet ir stiliaus.

Kibo į atlapus

Regis, jaunajam Bekhemui rūpi ne vien merginos ir fotografija – jaunuolis daug dėmesio skiria ir kūno rengybai, sporto klubuose lavindamas savo raumenis jis praleidžia nemažai valandų. Kruopštus darbas prie treniruoklių jau davė rezultatų – Bruklinas Bekhemas gali pasigirti stulbinančia figūra, virpinančia dailiosios lyties atstovių širdis. Kas žino, galbūt taip prasideda jaunojo Bekhemo žygis į kultūrizmo olimpą?

Tiesa, dabar žmonės aptarinėja ne tik Bruklino fotografo talentą, ištreniruotą kūną, bet ir kiek ūmoką būdą. Vos prieš kelias dienas pasklido žinia, jog su savo naująja gražuole mergina Hana Kros jis susiriejo tiesiog Kanų festivalyje. Teigiama, kad į poros kivirčą teko įsikišti net festivalio apsauginiams.

Portalo dailymail.com duomenimis, pora mėgavosi pusryčiais prabangiame „Hotel Martinez“ viešbutyje, kai netikėtai susiginčijo ir kibo vienas kitam į atlapus. Apsauginiams teko jėga nuplėšti B. Bekhemą nuo savo mylimosios. Visgi, artimo H. Kros pažįstamo teigimu, mergina pati išprovokavo konfliktą ir jį užsipuolė.

„Jie išgėrė porą gėrimų ir pradėjo vienas kitą įžeidinėti. Jie abu yra labai jauni, tokio amžiaus daugelis būna karštakošiai. Hana išprovokavo Brukliną ir sukėlė konfliktą, į kurį įsiterpė apsauginiai“, – sakoma apie konfliktą.

Teigiama, kad žinoma pora jau ne pirmą kartą viešai susirieja, tad dėl jųdviejų santykių sunerimo puikiai su Bruklinu sutariantys tėvai Deividas ir Viktorija Bekhemai.

„Apie incidentą buvo pranešta Deividui ir Viktorijai. Nieko keisto, kad jie abu yra sunerimę dėl tokių poros santykių ir susierzinę dėl žeminančios viešos dramos“, – tikino porai artimas šaltinis.