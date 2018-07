Atleistas „Regitros“ vadovas – ant teismo svarstyklių

Panevėžio apylinkės teisme – valstybinės įmonės „Regitra“ ir jos filialo Panevėžyje buvusio vadovo Raimundo Kireilio akistata. Šių metų pradžioje už šiurkščius darbo pažeidimus atleistas direktorius prieš mėnesį pripažintas neteisėtai netekęs darbo ir dabar jo buvę darbdaviai siekia įrodyti savo tiesą.

Prašo tik pinigų

Panevėžio apylinkės teismo rūmuose ketvirtadienį įvyko parengiamasis posėdis dėl individualaus darbo ginčo. „Regitra“ prašo palikti galioti šių metų pradžioje generalinio direktoriaus priimtą įsakymą dėl Panevėžio filialo direktoriaus R. Kireilio atleidimo ir įpareigoti grąžinti jam sumokėtą pinigų sumą. Mat prieš pusantro mėnesio Panevėžio „Regitros“ vadovas pateikė skundą Darbo ginčų komisijai Panevėžyje ir šioji pripažino, jog pareigų direktorius neteko neteisėtai. „Regitra“ buvo priversta jam sumokėti darbo užmokestį už priverstines pravaikštas ir dar kompensaciją. Bendra išmokėta suma, „Regitros“ advokato Gedimino Gudeliausko duomenimis, siekia daugiau nei 12 tūkst. eurų.

„Mūsų prašymas teismui – grąžinti R. Kireiliui išmokėtus pinigus. Apie jo grąžinimą į pareigas nei paties buvusio direktoriaus, nei mūsų prašymo nebuvo“, – teigė teisininkas.

Tarnybine mašina kaip sava

Generalinis „Regitros“ direktorius Dalius Prevelis iš pareigų R. Kireilį atleido, kai buvo nustatyta, jog jis savo reikmėms naudojo tarnybinį automobilį. Be to, darbdaviai išsiaiškino, kad filialo vadovas protarpiais darbo mašina važinėjo be įmonės ženklų – juos nuplėšdavo ir iš naujo priklijuodavo. Apie tokius veiksmus įmonei pranešė anonimas, buvo pateikta vaizdo medžiaga, nuotraukos.

Kadangi įrodymai surinkti per tris dienas, užteko direktoriaus įsakymo – specialios komisijos šiam tyrimui burti nebereikėjo. Tačiau viską aukštyn kojom apvertė Darbo ginčų komisija.

„Aš nesu kaltas. Argi tai yra šiurkštus darbo pažeidimas? Tai – mažareikšmis dalykas“ R. Kireilis „Dabar visas aplinkybes išsiaiškins teismas. Galima tik pasakyti, kad direktorius padarė šiurkštų darbo pažeidimą ir mūsų sprendimas atleisti buvo pagrįstas. Be lipdukų tarnybinį automobilį direktorius galbūt naudojo apie mėnesį“, – sakė advokatas G. Gudeliauskas.

Teisininkas negalėjo pateikti informacijos, kas išdavė tarnybai Panevėžio „Regitros“ vadovo nusižengimus.

Kaltę neigia

Bylą nagrinėti pradėjęs Panevėžio apylinkės teismas iš pradžių pasiūlė abiem ginčo pusėms taikytis. Tačiau trumpos derybos nieko gero nežadėjo – nė viena nesutiko nusileisti.

„Kitas posėdis po mėnesio, iki tol abi šalys galės apgalvoti tolesnius veiksmus. Šiandien mūsų siekiai ganėtinai skirtingi, kad būtų galima rasti kompromisą. Jei šalys stengsis tartis, gal pavyks rasti ir taikų būdą išspręsti ginčą – laikas parodys“, – komentavo „Regitros“ teisininkas.

Jo priešininkai – R. Kireilis ir šio atstovas – rodė kategorišką poziciją laikytis savo tiesos, kurią jau kartą patvirtino Darbo ginčų komisija.

„Nesu kaltas. Argi tai yra šiurkštus darbo pažeidimas? Tai – mažareikšmis dalykas“, – tvirtai po posėdžio rėžė taikytis neketinantis R. Kireilis.

Daugiau kalbėti su žurnalistais jis nenorėjo, esą tai žiniasklaida jį ir įklampino į bėdas, išpūsdama burbulą iš smulkmenų.

„Dabar esu privatus asmuo ir neprivalau nieko aiškinti“, – tvirtino atleistasis vadovas.

Direktoriaus pareigas „Regitros“ Panevėžio filiale jis ėjo nuo 2012 metų.

Kuo dabar užsiima, R. Kireilis neatsakė. „Regitros“ Panevėžio filialui šiuo metu vadovauja Saulius Urbanavičius.