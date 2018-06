Apsivogusiai pirmininkei veriasi grotos

Pinigus iš savo namo bendrijos vogusi buvusi pirmininkė, tuomet dar ėjusi pareigas ir Panevėžio savivaldybėje, žaidžia su likimu.

Už vagystę nuteista, bet laisvės nepraradusi už pažadą ne vieną dešimtį tūkstančių eurų bendrijai grąžinti dalimis Vilma Kartanaitė bando ir buvusių kaimynų, ir ją prižiūrinčios Probacijos tarnybos kantrybę.

Pastaroji, matydama, kad nuteistosios skola namui nesumažėjo, kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą dėl buvusios valdininkės pasiuntimo nelaisvėn.

Į V. Kartanaitei galėjusį būti lemtingą teismo posėdį ji pati neatvyko. Nuteistosios advokatas Sigitas Lukauskas teigė, jog klientės dalyvavimas nebuvo būtinas. Prieš porą metų nuteista ir šiuo metu užsienyje gyvenanti V. Kartanaitė, pasak jos gynėjo, per tiek laiko žalos buvusiems kaimynams neatlygino dėl sunkios finansinės padėties.

„Ji stengiasi pagal galimybes mokėti pinigus. Deda pastangas kiek įmanoma daugiau sugrąžinti, kad išvengtų galimos bausmės. Kiek žinau, nelengva jos materialinė situacija“, – „Sekundei“ kalbėjo advokatas.

Prisiminė teismo išvakarėse

Vis dėlto nuo V. Kartanaitės nukentėjusio Statybininkų gatvės 108 butų namo pirmininkas Saulius Ganiprauskas neslepia geranoriškų buvusios kaimynės pastangų atlyginti žalą nematantis. Anot jo, tik teismo posėdžio, kai turėjo būti sprendžiamas tolesnis nuteistosios likimas, išvakarėse šioji bendrijai pervedė pirmąją per dvejus metus įmoką – 1000 eurų.

Pasak pirmininko, V. Kartanaitė buvusiems kaimynams dar liko skolinga 21,5 tūkst. eurų. „Kai uodegytė buvo visiškai priminta, teikėsi 1000 eurų pervesti. Gelbėjo ne bendriją, o save“, – mano S. Ganiprauskas.

V. Kartanaitė bendrijai vadovavo trejetą metų. Gyventojai nepamena, kad per tą laiką name būtų buvę atliekami kokie remonto darbai, nors senam namui seniai reikalingos meistrų rankos. „Gal dėl to ir nepajutome, kaip pinigai dingo“, – svarsto dabartinis pirmininkas.

Anot jo, V. Kartanaitę pirmininke išrinkę gyventojai ja itin pasitikėjo. Niekam nė nekilo minčių pasidomėti, kur šioji išleidžianti gyventojų suneštus mokesčius. Tokį pasitikėjimą kėlė ir jos tuo metu eitos pareigos miesto Savivaldybėje. V. Kartanaitė dirbo Civilinės saugos skyriaus vedėja.

„Jei turėjo bėdų, galėjo paimti paskolą. Galų gale net kreiptis į tą pačią bendriją. Būtų pasakiusi, kad sunki padėtis, būtume supratę.“ S. Ganiprauskas

S. Ganiprauskas atvirauja, jog net paaiškėjus klastai, sunku buvo patikėti tuo, kas įvyko. Kad žmonių pinigai, turėję būti pervesti mokesčiams už komunalines paslaugas, plaukė į pačios pirmininkės kišenę, tapo vieša tik tuomet, kai neapsikentusi skolų reikalavimą susimokėti atsiuntė bendrovė „Panevėžio energija“. „Tada siūlas po siūlo ir išlindo pirmininkės darbas. Ji ir pati prisipažino pinigus paėmusi“, – pasakojo S. Ganiprauskas.

Lėšos buvo grobstomos ne vieną ir ne du kartus, o sistemingai trejetą ketvertą metų. Dalį pinigų ji išsiimdavo bankomatuose, nes būdama pirmininke turėjo banko kortelę, o dalį tiesiog susirinkdavo iš gyventojų, bet mokesčių į banko sąskaitą neįnešdavo.

Kaimynai būtų paskolinę

Gyventojams iki šiol sunku suprasti, kas pasitikėjimą užsitarnavusią ir rimtas pareigas Savivaldybėje ėjusią moterį privertė tapti vagimi. Pasak dabartinio namo pirmininko, ir kaimynai, ir teismas teiravosi, kur padėjo pinigus.

Prokurorus ir teisėją V. Kartanaitė stengėsi įtikinti, jog pinigus savinosi prispausta didelių asmeninių problemų. Esą dengusi kažkieno reketuojamo paauglio sūnaus skolas, lyg tyčia tuo pačiu metu supleškėjusi kaimo sodyba, o po to dar ir tėvui sušlubavusi sveikata. Vienu metu moteris nebeišmanė, kur pulti – sūnus gydėsi ligoninėje Vilniuje, o tėvas gulėjo Kaune. Prie ir taip didelių bėdų prisidėjo ir dar viena, kai kartą grįžtant į Panevėžį sudaužiusi automobilį.

„Jei turėjo bėdų, galėjo paimti paskolą. Galų gale net kreiptis į tą pačią bendriją. Būtų pasakiusi, kad sunki padėtis, būtume supratę“, – stebisi S. Ganiprauskas.

Nustebino arogancija

Nuteista V. Kartanaitė visiškai dingo iš kaimynų akiračio. Vos paaiškėjus klastoms, suskubo butą parduoti, o vėliau emigravo į Angliją. S. Ganiprausko tvirtinimu, per pastaruosius porą metų nei nuotoliniu būdu, nei tiesiogiai su namo bendrija skolininkė nebendrauja.

„Prieš pusantrų metų pačiam teko atsitiktinai ją sutikti. Paklausiau, kaip bus su skolos grąžinimu. Atsakė labai arogantiškai: ko jūs iš manęs norit, aš dar laiko turiu – bus terminas, ir sumokėsiu“, – pasakojo pirmininkas.

Į teismo posėdį atvykęs S. Ganiprauskas tikino nelinkintis buvusiai kaimynei kalinės duonos. Anot jo, visiems geriausiai būtų, kad namui sugrįžtų pinigai. Mat gyventojams sukaupti V. Kartanaitės pasisavintus daugiau nei 20 tūkst. eurų prireiktų bent 3–4 metų, o senos statybos blokiniam devynaukščiui pinigai reikalingi jau šiandien: būtina keisti laiptinių duris, remonto šaukiasi ir pačios laiptinės, reikia keisti džiovyklose langus, remontuoti liftų šachtas.

Ar dar kartą patikėti per porą metų vos 1000 eurų bendrijai sugebėjusia grąžinti V. Kartanaite, ar vis dėlto buvusią valdininkę pasiųsti atlikti bausmės už grotų, Panevėžio apylinkės teismas svarstys dar šį mėnesį.