Apklausoje panevėžiečiai atsakė, kaip vertina autobusų parko darbą

Siekdama gyventojams patrauklesnio viešojo transporto, balandžio mėnesį Panevėžio miesto savivaldybė atliko elektroninę gyventojų apklausą. Ja aiškintasi, ir kaip panevėžiečiai vertina autobusų parko veiklą.

Apklausoje dalyvavo 337 respondentai, tarp jų 209 moterys. Pagal amžių beveik 41 proc. – 25-45 metų, 32 proc. – 45-65 metų, 25 proc. – jaunimas iki 25-erių. Pagal išsilavinimą respondentai pasiskirstė taip: 51 proc. – aukštasis, 21,7 proc. – vidurinis, 18,7 proc. – aukštesnysis. Net 89 proc. respondentų gyvena Panevėžio mieste, beveik 7 proc. – rajone.

Kasdien viešuoju transportu naudojasi 22,6 proc., keliskart per savaitę – 21 proc., keliskart per mėnesį – 20,7 proc., darbo dienomis – 18,7 proc., keliskart per metus – 13,9 proc., niekada – 2 proc., savaitgaliais – 1 proc. apklausos dalyvių.

10 balų sistemoje palankiausiai vertinamas informacijos apie maršrutus ir tvarkaraščius teikimas (8 balai), eismo punktualumas (tvarkaraščių laikymasis) – 7,1 balo. Bendra paslaugų kokybė šiuo metu vertinama beveik 5,7 balo.

Apklaustųjų nuomone, viešojo transporto kokybę pagerintų kultūringas ir paslaugus vairuotojų elgesys, švaresni autobusai, e-bilieto įdiegimas, patrauklesni eismo tvarkaraščiai ir ilgesnis autobusų kursavimo laikas, naujos transporto priemonės, eismo tvarkaraščių laikymasis, maršrutai į Panevėžio rajoną.

„Atsižvelgus į gyventojų pastabas ir lūkesčius, šiuo metu rengiamos vairuotojų elgesio taisyklės, kurių jie privalės laikytis. Apie nešvarias transporto priemones, nekultūringus vairuotojus keleivius kviečiame pranešti autobusų parko tel. 432 387, el. paštu info@panevezioautobusai.lt. Panevėžys planuoja viešojo transporto permainas. Tarybai pritarus jau šiemet Savivaldybė steigtų viešąją įstaigą, kuri rūpintųsi elektroninio bilieto diegimu, viešojo transporto darbo organizavimu. Atnaujinsime autobusų parką – numatoma įsigyti 10 modernių transporto priemonių“, – apklausos rezultatus komentuoja ir miesto planus pasakoja Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Jukna.