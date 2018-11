Ant svarstyklių – nauji atlyginimai

Juodasis išpardavimų penktadienis praėjusią savaitę Lietuvoje buvo garsesnis ir ryškesnis nei anksčiau, o ir pirkėjai nespaudė piniginių. Juk nuo Naujųjų metų tapsime turtingesni – valdžia iki 555 padidino minimalią mėnesio algą. Ar jau galima pradėti džiaugtis geresniu gyvenimu?

Atsižvelgdama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teikimą, taip pat į patvirtintus 2019 m. valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, Vyriausybė oficialiai patvirtino, kad nuo kitų metų sausio 1 dienos Lietuvoje MMA „ant popieriaus“ kyla iki 555 eurų, o minimalus valandinis atlyginimas – iki 3,39 euro. Į šiuos skaičius artėjant naujiems metams darbuotojams jau baksnoja ir buhalteriai.

Tačiau kartu viešumoje skelbiamas dar vienas naujas MMA dydis – 430 eurų, o ir interneto skaičiuoklėse būsimas algas skaičiuojantys paprasti mirtingieji tokių didelių pokyčių nemato.

Kokia mistika gaubia 2019 metais startuosiančią atlyginimų sistemos reformą? Iš tiesų įsigaliosianti nauja mokesčių tvarka labai smarkiai pakeis iki tol buvusią. Bus pradėti indeksuoti atlyginimai, bus sujungti darbdavio ir darbuotojo mokami mokesčiai – taip gyventojų atlyginimas „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto – 430 eurų minimalios algos dydis pavirs į 555 eurus.

Tačiau realiai gaunama suma „į rankas“ dėl viso to nesikeis. Nors oficialiai minimalus atlyginimas šalyje sieks 555 eurus, „į rankas“ darbuotojai gaus apie 395 eurus. Dabar 400 eurų MMA uždirbantis asmuo „į rankas“ įprastai gauna tik 23 eurais mažiau.

Viena vakariene sočiau

Panevėžietė Aistė (vardas pakeistas, nes viešinti atlyginimus jos darbovietėje draudžiama) ne vienerius metus dirba vieno banko filialo vadybininke. Be nuo 100 iki 150 eurų per mėnesį priedo už darbo rezultatus, „į rankas“ ji oficialiai gauna apie 400 eurų (popieriuje – 456 eurai).

Moteris specialia internetine skaičiuokle apskaičiavo, kad nuo sausio 1-osios, kai bus padidintas MMA, jos atlyginimas atskaičius mokesčius pakils iki 415 eurų. O popieriuje ši suma išaugs net 133 eurais.

Tikėtina, anot jos, kad tie papildomi grynieji 15 eurų bus dar nukirpti nuo priedo, nes darbdavys ne visada suinteresuotas permokėti darbuotojui ir panevėžietė turtais džiaugsis tik popieriuje. O jei taip ir neatsitiks, vadybininkė optimizmu vis tiek netrykšta.

„Kas tie 15 eurų – minimalus vakarienės krepšelis. O kai kainos taip sparčiai auga, ir tas greitai nebeišeis. Manau, verslininkai nemiegos su padidintais atlyginimais ir duos savo atsaką į džiugią naujieną“, – nuogąstavo Aistė.

Mažai vilties prasigyventi iš dosnių valdžios sprendimų didinant MMA matė ir kiti kalbinti pašnekovai. O kai kurie net negaišo laiko skaičiuodami savo naujus atlyginimus 2019 metais.

Atsidėti pensijai?

2019 m. valstybės biudžeto projekte MMA pakelti numatyta 13 mln. eurų. Tokių pinigų reikės, nes, SADM duomenimis, šiuo metu biudžetinėse įstaigose dirba apie 36 tūkst. darbuotojų, kurių darbo užmokestis nesiekia 430 eurų. O pagal naująjį Darbo kodeksą minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.

Šių metų liepą šalyje minimalią algą gavo apie 47,7 tūkst., o mažiau nei minimalią algą – apie 99,6 tūkst. darbuotojų.

Atlyginimus kitais metais gali lemti ir nauja pensijų kaupimo pertvarka – nebeliks „Sodros“ pervedimų į privačius pensijų fondus ir įsigalios nauja kaupimo formulė. Kaupiantieji galės prisidėti 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, o valstybė iš valstybės biudžeto papildomai skirs 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Šie procentai pateikti po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos, kai dirbančiųjų darbo užmokestis „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto.

Norintieji pradėti nuo mažesnės įmokos gali rinktis nuoseklų įmokos augimą nuo 1,8 proc. kitais metais iki 3 proc. po penkerių metų. Kuo daugiau teks būsimai pensijai, tuo mažiau liks uždarbio dabartyje.

SKAIČIUOKLĖ

Problemos neišspręs

Darbo kodekse nustatyta, kad MMA ir minimalų valandinį atlygį Vyriausybė tvirtina tik atsižvelgdama į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas ir gavusi Trišalės tarybos rekomendaciją.

Trišalė taryba dėl pokyčių vardan darbuotojo kitais metais diskutavo ne vieną mėnesį. Į šias derybas buvo įtraukta ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK). Jos užsispyrimas MMA kelti iki 450 eurų privedė prie to, kad Vyriausybė savo numatytą pirminę ribą pakėlė dar 10 eurų.

Tačiau tokie pasiekimai LPSK pirmininkės I. Ruginienės dar per daug nedžiugina.

„Gera girdėti, kad sausio 1 d. bus indeksuojami atlyginimai, minimali alga „ant popieriaus“ įgaus 555 eurų formą. Dabar galėsime pasigirti, kad mūsų minimali alga jau didesnė nei Estijoje (550 eurų), tačiau pinigų „į rankas“ Lietuvos žmonės gaus tik apie 395 eurus. Tai tikrai nėra pakankama suma ir mažų darbo pajamų problemos tai neišspręs“, – „Sekundei“ pabrėžė darbuotojų teises ginanti pašnekovė.

Ir dėl pensijų kaupimo pertvarkos pirmininkė nėra itin optimistiškai nusiteikusi. LPSK, anot jos, atsargiai žiūri į privačių pensijų fondų dalyvavimą pensijų sistemoje. Jiems esą nėra nustatyti minimalūs reikalavimai, nėra priežiūros mechanizmų, todėl tai kelia abejonių, ar ateityje žmonės gaus tą sumą, kurios tikisi.

„Tad kiekvienas darbuotojas turi įvertinti visas rizikas, susijusias su privačiu verslu, ir nuspręsti, ar dalyvauti papildomoje pensijų kaupimo sistemoje. Mes manome, kad visose šalyse patikimiausia yra valstybinio socialinio draudimo sistema, todėl vertėtų pasitikėti „Sodra“. O valdžios sprendimai atiduoti dalį įmokų ateities pensijoms į privačias rankas – pasitikėjimo nekelia“, – teigė I. Ruginienė.

Meškos paslauga

„Jei pagerinti gyvenimą būtų taip paprasta, kaip padidinti minimalųjį atlyginimą, sakyčiau, ko čia smulkinamės, kelkime MMA iki kokių 2 000 Eur ir gyvenkime turtingai“, – sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentas Žilvinas Šilėnas.

Net ir MMA susiejimas su vidutine alga, pasak šio eksperto, yra netaiklus – juk jei Vilniuje kyla IT specialistų atlyginimai, ar dėl to parduotuvė Zarasuose turi mokėti didesnį atlyginimą pardavėjai? Pašnekovas teigė suprantantis norą, kad žmonės, ypač tie, kas uždirba mažai, uždirbtų daugiau – visi to nori. Bet valdžios liepimas kelti MMA, pasak prezidento, yra tas pats, kas šildyti termometrą ir tikėtis, kad staiga lauke pakils temperatūra.

MMA didinimas, pasak pašnekovo, būtent labiausiai kenkia tiems, kam turėtų padėti – asmenims, neturintiems darbo patirties ar dirbantiems žemos kvalifikacijos darbus. Taip yra todėl, kad darbo patirties neturintieji ir žemos kvalifikacijos asmenys ne visada savo produktyvumu pateisina padidintą MMA. Dėl to įmonėms neturint finansinių galimybių mokėti padidintą minimalų atlyginimą, būtent šie asmenys atsiduria tarp pirmųjų, kurie arba praranda turimas darbo vietas, arba darbdaviai vengia juos samdyti.

„Dabar, kai atlyginimai šiaip smarkiai kyla, sparčiai didinamo MMA poveikio nelabai matyti. Tačiau kas bus, jei užeis krizė ar ekonomika sulėtės? Jei kris atlyginimai, ar politikai sumažins MMA? Aišku, kad ne. Kaip nesumažino ir per praeitą krizę. Rezultatas – dar didesnis nedarbas“, – kalbėjo LLRI vadovas.

Nacionaliniu lygmeniu, anot jo, nustatomas MMA reiškia, kad dalyje regionų nacionalinis minimalus atlyginimas artėja prie rajono vidutinio atlyginimo. O tai reiškia, kad nyksta atlyginimo skirtumas tarp pačio paprasčiausio darbo ir labiau kvalifikuoto.

„Atlyginimai „plokštėja“. Jei tai užsitęs, dalis žmonių gali pradėti galvoti, kad dirbti ar stengtis apskritai nebeapsimoka, nes ar taip, ar taip gausi daugmaž tiek pat“, – prognozuoja pašnekovas.