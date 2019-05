Aistros dėl automobilių aikštelės

Naujai automobilių stovėjimo aikštelei daugiabučio kieme įrengti renkami 120 eurų įplieskė nesantaikos ugnį tarp daug metų šalia gyvenančių kaimynų.

Trečdalis Panevėžio Tulpių gatvės 20-ojo daugiabučio gyventojų ėmėsi žygių, kai bendrija nusprendė rinkti lėšas ir prie namo įrengti vietas automobiliams. Gali būti, jog tokių konfliktų gali netrukus pasipilti ir daugiau – mat Panevėžyje sparčiai daugėjant transporto priemonių, daugiabučių bendrijos imasi plėsti vietas joms statyti.

Tulpių g. kvartale jau seniai vyksta automobilininkų grumtynės dėl laisvos vietos kuo arčiau namų.

„Taip ir ieškom, kur savo mašiną įkišti, susistatome palei namą įvažoje. Visada baisu, kad taip važiuodamas nenubrauktum kitos transporto priemonės“, – nuogąstauja Tulpių g. 20-ojo namo pirmininkas Algimantas Rudys.

Nesantaikos kirvis

Kad prie Tulpių g. 20-ojo namo atsirastų daugiau vietų automobiliams, pernai bendrija daugiau nei 50-iai metų išsinuomojo valstybinės žemės sklypą kieme ir jau šią vasarą planavo turėti ilgai lauktą aikštelę.

Tačiau visas kortas sumaišė pinigai. Sutikę patys padengti 60 proc. aikštelės įrengimo sąmatos, namo gyventojai įsipareigojo sumokėti 12 tūkst. eurų. Likusią lėšų dalį jiems finansuos Panevėžio savivaldybė.

Iš viso šiame name yra šimtas butų. Visiems jiems už būsimą automobilių stovėjimo aikštelę išėjo susimokėti po 120 eurų per metus, arba po 10 eurų kas mėnesį.

Tokia rinkliava kai kuriuos namo senbuvius šokiravo.

„Man 80 metų, niekada nevairavau ir nebevairuosiu. Butas po manęs liks dukrai, o ji taip pat nevairuoja. Kodėl turėčiau mokėti už aikštelę, kuria nesinaudosiu? Sutikčiau, jei kiekvienam susimokėjusiam butui išskirtų vietą toje aikštelėje, bet šimtam butų tokių patogumų tikrai niekas nedarys. Vienos šeimos turi po dvi mašinas, kitos nė vienos, o iš visų reikalauja vienodai mokėti“, – neteisybę mato namo gyventoja Irena.

Jai pritarė ir šešiasdešimtmetė Liuba Fiodorova, taip pat neturinti automobilio. Ši moteris gyvena su neįgaliu sūnumi, kuris taip pat neturi teisės vairuoti.

Kalbintos moterys teigė nuo pat pradžių prieštaravusios bendrijos sumanymui, tačiau niekas jų klausyti nenorėjo. Vėliau prie visuotinės rinkliavos priešininkų prisijungė dar 25 kaimynai, neturintys mašinų.

Artimiausiu metu jie žada užtarimo kreiptis ir į Panevėžio merą.

Užsikraus skolą

Vienas žygis į Savivaldybę būsimos aikštelės priešininkams jau nebuvo sėkmingas. Gavęs raštą apie dalies gyventojų atsisakymą mokėti už jiems nereikalingą statinį kieme, Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Darius Linkonas atsiuntė atsakymą, iš kurio akivaizdu, kad Savivaldybė jiems niekuo negali padėti. Mat Tulpių g. 20-ojo namo gyventojai yra įsteigę bendriją. O Civiliniame kodekse numatyta, jog sprendimai dėl naujų bendro naudojimo objektų sukūrimo priimami balsų dauguma. Bendrijos pirmininkas Savivaldybei pateikė gyventojų susirinkimo, vykusio dar 2017-ųjų balandį, protokolą, iš kurio matyti, kad dauguma pritarė sprendimui išsinuomoti valstybinės žemės sklypą prie namo. Kad jame turėtų būti įrengta automobilių aikštelė, gyventojai pritarimą išreiškė raštu atliktoje apklausoje.

Bendrijos pirmininkas A. Rudys žino apie kai kurių kaimynų sprendimą nemokėti už aikštelės įrengimą. Tačiau, anot jo, toks buvo ne paties sumanymas, o daugumos gyventojų.

„Kelios bobutės nenori. Dabar dėl jų jau nieko nebereikia? O tiek vargo į šį projektą sudėta, tiek aplėkti reikėjo“, – sako pirmininkas.

A. Rudys pasidžiaugė, kad jų bendrija viena pirmųjų Panevėžyje susitvarkė reikalingus dokumentus automobilių aikštelei įrengti ir dabar ši svajonė jau ranka pasiekiama. Iki šiol daugiabutis aikštelės automobiliams net neturėjo, o dabar žada asfalto danga nukloti 500–600 kv. m plotą kieme.

„Suprantu, kad iš pensijos susimokėti 120 eurų sunku. Bet juk gyventojai kažkada pasens ir butai kitiems atiteks, o nauji šeimininkai norės turėti vietą mašinai. Be to, tos labiausiai rėkiančios kas dieną sulaukia automobiliais atvažiuojančių vaikų, anūkų, giminių“, – stebisi A. Rudys.

Padengti aikštelės statybos išlaidų iš kaupiamųjų lėšų, anot pirmininko, bendrija negali – to neleidžia teisės aktai. Be to, šiuos pinigus planuojama išleisti kitiems būtiniems remonto darbams.

Mokėti nesutinkantys kaimynai, pirmininko teigimu, nuo šios pareigos vis tiek niekur nepabėgs – turės skolą.

Vietų automobiliams daugės

Savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo Daliaus Vadlugos teigimu, pagal praėjusiais metais pateiktus prašymus šiemet planuojama rekonstruoti 7 automobilių stovėjimo aikšteles prie daugiabučių namų. Pagal galiojančią Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką tokių objektų projektavimas ir rekonstravimo darbai 70 proc. finansuojami miesto biudžeto lėšomis ir 30 proc. prisidedant patiems gyventojams. Dėl ribojimų ir sprendinių rekonstruojant aikštelę sprendžiama projektuojant, visa tai derinama su reikalingomis institucijomis.

Pasak D. Vadlugos, dėl aikštelės rekonstrukcijos ir su ja susijusius klausimus sprendžia namo bendrija.