Dviratininkai sėkmingai pradėjo sezoną

Praėjusių metų nugalėtoja Panevėžio klubo „Dviračiai“ komanda puikiai startavo ir šiais metais. Po pirmojo etapo panevėžiečiai tarp visų šalies komandų bendroje įskaitoje užima antrąją vietą.

Startavo jau 18-ąjį kartą Lietuvoje rengiamos dviračių maratonų taurės varžybos, kuriose iš viso vyks penki etapai. Pirmasis iš jų vyko Druskininkuose, kur sėkmingai pasirodė praėjusio sezono nugalėtoja Panevėžio klubo „Dviračiai“ komanda, delegavusi virš 70 savo narių į šias varžybas.

Prizinės vietos

Pirmąjame „Jeep MTB dviračių maratonų taurės 2019″ etape, vykusiame Druskininkuose, mūsų miesto komandos nariai iškovojo visas tris prizines vietas masiškiausios mėgėjų lenktynėse (48 km)

Antanas Budreckis iškovojo pirmąją vietą, antras liko Augustas Marcinkevičius, o trečias – Tomas Usevičius. Druskininkuose puikiai pasirodė ir klubo mažieji dviratininkai. Eigirdas Vadapalas užtikrintai nugalėjo darželinukų distancijoje, o Elžbieta Seliavaitė tapo vicečempione vaikų grupėje. Jauniausias klubo narys – Oskaras Glebavičius nugalėjo balansinių dviratukų grupėje.

Tradiciškai klubo komanda „Dviračiai“ dalyvauja ir MAXI komandų įskaitoje. Šiemet panevėžiečiai pasiryžę vėl kovoti dėl prizinės vietos. Po Druskininkų etapo, komanda yra antroje vietoje (2316 taškų) ir kol kas nusileidžia Vilniaus „Impuls Racing Team“ (2316). Trečioje vietoje rikiuojasi Kauno komanda „Dviratai-Daistatus“ (2235). Antrasis etapas vyks birželio 16 dieną Vilniuje.

Šiuo metu Panevėžio klubui „Dviračiai“ priklauso beveik 150 narių, kurių gretos nuolat auga.

Per maža parama

„Po praėjusio sezono, kai Panevėžio klubas „Dviračiai“ pirmą kartą tapo stipriausia šalies komanda, varžovai deda visas pastangas, kad mus aplenktų bendroje įskaitoje. Itin sustiprėjo „Impuls Racing Team“, turinti pajėgius rėmėjus. Mes irgi kovosime dėl prizinių vietų, bet jau dabar aišku, jog finansine išraiška kai kuriems varžovams gerokai nusileisime. Dauguma mūsų klubo narių patys susimoka startinius mokesčius, kad galėtų dalyvauti varžybose. Klubas gauna pajamų iš projektų, bet tos lėšos skiriamos renginių organizavimui, bet ne startiniems mokesčiams“, – „Sekundei“ sakė Panevėžio klubas „Dviračiai“ prezidentas Rimantas Narkūnas.

Per Klubo „Dviračiai“ prezidentas teigia, kad intensyviai ieškoma rėmėjų, bet didžioji jų dalis – patys klubo nariai. Pasak Narkūno, klubo nariai važiuoja savo nuosavais dviračiais, kurių kainos labai įvairios – nuo 300 iki 10000 eurų. Be to, kainuoja apranga, šalmai ir kita ekipiruotė.

„Mes organizuojame masinius renginius miesto bendruomenei, tačiau iš miesto valdžios parama labai jau maža. Visam 2019-ųjų metų sezonui Panevėžio klubui „Dviračiai“ buvo skirta tik 1600 eurų, o metais anksčiau gavome vos 1403 eurus. Tai tokios sumos, kurių neužtenka mūsų klubo nariams vieno etapo startiniam mokesčiui sumokėti. Jeigu mes garsiname Panevėžį, tai norėtume, kad ir mūsų klubui, iš miesto parama būtų didesnė“, neslėpė nusivylimo R. Narkūnas.

Galimybės ribotos

Panevėžio miesto savivaldybės sporto skyriaus vedėjas Justinas Jasiukaitis teigia, kad neįmanoma patenkinti visų klubų pageidavimų.

„Savivaldybės galimybės remti sporto klubus nėra beribės. Visada bus nepatenkintų dėl per mažos paramos. Mes džiaugiamės, kad klubas „Dviračiai“ garsina miestą ir skatina žmonių užimtumą, bet daugiau paremti jį tiesiog neturime galimybių. Be to, įmonėms, kurios remia sporto klubus, taikomos kai kurios lengavatos, todėl yra galimybė savo biudžetą padidinti rėmėjų dėka“, – „Sekundei“ sakė J. Jasiulaitis.

Artėja renginys

Artimiausias renginys miesto dviratininkų laukia jau šį sekmadienį, birželio 9 dieną. Šios sporto šakos entuziastus pakvies Panevėžio dviračių kroso taurės varžybos.

Panevėžio dviračių kroso taurė 2019 – jau penkeri metai vyksiantis ir vis augantis dviračių renginys, suburiantis dviratininkus mėgėjus, profesionalus, vaikus ir tuos, kurie tiesiog mėgstą dviratį ir važinėja laisvalaikiu savo malonumui. Kitaip nei anksčiau šiemet Panevėžio dviračių kroso taurė 2019 vyks vieną kartą, o tai reiškia, bus tik vienas etapas, kuriame paaiškės nugalėtojai bei prizininkai. Tradiciškai kiekvienas dalyvis turės galimybę laimėti vertingų prizų vyksiančioje dalyvių loterijoje. Visi vaikų grupių dalyviai gaus prizų, o pagrindinio starto dalyviai finišavę pasipuoš atminimo medaliais.

Tikimasi, kad renginyje dalyvaus virš 400 dviratininkų, kurie varžysis 18-oje skirtingų amžiaus grupėse. Planuoja atvykti dviratininkų iš kitų Lietuvos miestų bei kaimyninių šalių. Iki 18 metų amžiaus dalyviams startinio mokesčio mokėti nereikės

Šį sekmadienį Panevėžio dviračių kroso taurė vyks Rožyno seniūnaitijoje, Jurginų – Pušyno – Gamtininkų gatvių sankirtoje. Renginys prasidės 12 valandą mažylių startu, o nuo 13 valandos į kovą stos pagrindinio starto atstovai.