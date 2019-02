N. Zakarauskas iškovojo bronzos medalį

Jonavos sporto arenoje vyko atvirasis Baltijos šalių MMA čempionatas, kuriame varžėsi 154 kovotojai iš 24 klubų.

Mūsų šalyje atvirasis Baltijos šalių MMA čempionatas vyko jau antrąjį kartą. Jonavoje varžėsi ne tik mūsų šalies atstovai, bet ir sportininkai iš Latvijos bei Estijos.

Kovos vyko specialiuose MMA narvuose. Čempionate labiausiai nustebino jauniausiųjų MMA kovotojų ryžtas ir noras siekti pergalės. Jie savo meistriškumu nenusileido suaugusiųjų kovoms. Šios varžybos buvo išskirtinės tuo, kad kovos vyko pagal du lygius: C – mėgėjų lygį ir B – pažengusiųjų MMA mėgėjų (MMA semi pro). Pagrindinis skirtumas tarp B ir C lygių yra tas, kad mėgėjams (C lygis) parteryje yra neleistini smūgiai į veidą, o pažengusiųjų (semi pro, B lygio) kovose smūgiai į veidą nėra draudžiami.

Baltijos šalių čempionate dalyvavo ir Panevėžio kovos menų ir sporto asociacijos klubo „Simmas team“ sportininkai – Aurimas Kybartas ir Nojus Zakarauskas. A. Kybartas debiutavo tokio rango varžybose, todėl jau pirmoje savo kovoje turėjo pripažinti labiau patyrusio varžovo pergalę.

N. Zakarauskas, praėjusiais metais tapęs savo svorio iki 77 kg Lietuvos čempionu, šį kartą irgi neliko be apdovanojimų. Aiškia persvara laimėjęs savo pirmąją kovą, panevėžietis antrojoje kovoje pritrūko sėkmės ir turėjo pripažinti Latvijos sportininko pergalę. Kovoje dėl trečiosios vietos N. Zakarauskas aiškia persvara, teisėjui anksčiau laiko nutraukus kovą, nugalėjo savo varžovą ir dovanojo miestui bronzos medalį.