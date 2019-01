Holokausto aukų atminimo dieną – ekskursija po žydiškąjį Panevėžį

Sekmadienį Lietuvoje ir pasaulyje minima Tarptautinė Holokausko aukų atminimo diena.

Panevėžio miesto Alumni klubas kartu su miesto Kraštotyros muziejumi šiandieną organizuoja nemokamą ekskursiją pėsčiomis po Panevėžį, aplankant pagrindines kadaise buvusios gausios žydų bendruomenės istorines vietas: mokyklas, maldos namus, parduotuves, getą.

Ekskursiją vesiantis Kraštotyros muziejaus direktorius, mokslų daktaras Arūnas Astramskas supažindins panevėžiečius su šia tragiško likimo miesto bendruomene, kuri turėjo ypač daug reikšmės Panevėžio istorijoje. Kelionė po istorinį žydiškąjį Panevėžį prasidės 13 val. nuo Ramygalos g. 18-ojo namo, kur kadaise veikė žydų mergaičių mokykla, o dabar įsikūrusi Panevėžio žydų bendruomenė bei Atviras jaunimo centras

O Lietuvos žydų bendruomenė kviečia šalies visuomenę prisidėti prie tarptautinės Pasaulio žydų kongreso atminties iniciatyvos #WeRemember.

Gyventojai raginami nusifotografuoti su ženklu #WeRemember arba #MesPrisimename ir skleisti šią žinią socialiniuose tinkluose arba siųsti nuotrauką adresu weremember@wjc.org.

„Prisimindami Holokaustą, tapkite Lietuvos veidu ir balsu kovojant su neapykanta“, – teigiama Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas siejamas su 1945-ųjų sausio 27-ąja, kai buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Didžiausioje nacių koncentracijos ir naikinimo stovykloje nužudyta per 1,5 mln. žmonių, iš jų – per 1 mln. žydų.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių. Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 5 tūkst. žydų.