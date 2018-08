„Panevėžio“ ir „Dainavos“ komandos pasidalijo po tašką

LFF I lygos rungtynės tarp „Panevėžio“ ir Alytaus „Dainavos“ komandų nugalėtojo neišaiškino. Susitikimas baigėsi taikiai 1:1 (0:1).

„Aukštaitijos“ stadione reprezentacinė miesto komanda rungtyniavo po beveik dviejų mėnesių pertraukos. Paskutinį sykį FK „Panevėžys“ namuose žaidė birželio 13 dieną su Kėdainių „Nevėžiu“ ir mačą baigė lygiosiomis 2:2. Šis susitikimas buvo vienintelis šiame sezone, kai panevėžiečiai rungtyniaudami namuose nesugebėjo iškovoti pergalės.

FK „Panevėžys“ futbolininkai sėkmingai pradėjo LFF I lygos pirmenybių antrąjį ratą. Panevėžiečiai praėjusiame ture Vilniuje 6:0 sutriuškino „Žalgirio B“ komandą, o užpraėjusiame – išvykoje 4:2 įveikė „Pakruojo“ ekipą. Panevėžiečiai po 15 rungtynių turėjo 34 taškus ir rikiavosi pirmojoje turnyro lentelės vietoje. FK „Panevėžys“ – rezultatyviausia visos lygos komanda. Šiame sezone mūsų futbolininkai į varžovų vartus įmušė 44 įvarčius. Be to, panevėžiečiai turėjo patį geriausią visoje lygoje įmuštų ir praleistų įvarčių santykį (+ 29). Vien per paskutiniąsias trejas rungtynes FK „Panevėžys“ į varžovų vartus įmušė 14 įvarčių, o praleido vos 2.

FK „Panevėžys“ varžovė Alytaus „Dainava“ labai sėkmingai pradėjo šių metų sezoną. Dzūkijos klubas per pirmus 8 turus iškovojo 6 pergales ir tik 2 kartus sužaidė lygiosiomis. Gana ilgai alytiškiai rikiavosi pačioje turnyro lentelės viršūnėje. Vėliau „Dainavos“ futbolininkams rungtyniauti sekėsi prasčiau. Per paskutinius 7 turus „Dainava“ iškovojo tik 2 pergales, tiek pat kartų sužaidė lygiosiomis ir patyrė 3 pralaimėjimus. Po 15 rungtynių Alytaus ekipa turi 28 taškus ir užima ketvirtą vietą. „Dainava“ – vienintelė komanda visoje lygoje, kuri rungtyniaudama svečiuose kol kas nepralaimėjo nė karto. Alytiškiai per 8 susitikimus išvykoje pasiekė 4 pergales ir tiek pat kartų sužaidė lygiosiomis.

Pirmojo rato susitikimas, balandžio mėnesį vykęs Alytuje, panevėžiečiams susiklostė nesėkmingai. Teisėjas jau per pridėtą rungtynių laiką paskyrė 11 metrų baudinį į „Panevėžio“ vartus, kurį šeimininkai įmušė ir išplėšė pergalę 1:0.

Atsirevanšuoti nepavyko

„Aukštaitijos“ stadione vykusių rungtynių pradžioje aktyvesni buvo svečiai ir panevėžiečių vartininkas Marius Suvaizdis du kartus gelbėjo savo komandą. Aikštės šeimininkai kūrė pavojingus momentus prie svečių vartų po kampinių, bet „Dainavos“ vartininkas ir gynėjai sugebėjo apginti savo tvirtovę. Puikią progą išsiveržti į priekį „Panevėžio“ komanda turėjo 25-ąją mačo minutę. Po Pauliaus Janušausko perdavimo Daquanas Kingas iš kelių metrų nepataikė į varžovų vartus. Jau po minutės svečiai surengė išpuolį ir Sebastianas Vasquezas pelnė pirmąjį rungtynių įvartį. Iki pertraukos įsiminė pavojingi P. Janušausko ir Edvardo Tamulevičiaus smūgiai, bet rezultato panevėžiečiams išlyginti nepavyko. Dar kartą po pavojingo svečių išpuolio savo vartus gelbėjo „Panevėžio“ vartininkas M. Suvaizdis.

Vartų apgultis

Antrajame kėlinyje šeimininkai apgulė svečių vartus. 57-ąją susitikimo minutę po Vyto Gašpuičio tikslaus smūgio šeimininkams pavyko išlyginti rezultatą. Įmušę įvartį panevėžiečiai nemažino tempo ir prispaudė varžovus prie jų vartų. Puikių progų pelnyti įvartį neišnaudojo E. Tamulevičius, P. Janušauskas ir kiti žaidėjai. Pačioje mačo pabaigoje po Tado Markevičiaus smūgio galva kamuolys atsimušė į „Dainavos“ vartų virpstą, atšoko atgal į aikštę, bet panevėžiečiai šia dėkinga proga išplėšti pergalę nepasinaudojo. Nors susitikimo teisėjas pridėjo keturias minutes prie pagrindinio laiko, per jas įvarčių nebuvo įmušta. Susitikimas baigėsi taikiai 1:1. Nepaisant to, kad mūsų miesto reprezentacinei komandai iškovoti pergalės nepavyko, FK „Panevėžys“ ir toliau rikiuojasi pirmoje turnyro lentelės vietoje. Mūsų miesto reprezentacinė ekipa ir toliau išlieka vienintelė komanda lygoje, kuri namuose nepralaimėjo nė karto. FK „Panevėžys“ šių metų sezone savo aikštėje per 8 susitikimus iškovojo 6 pergales ir du kartus sužaidė lygiosiomis.

FK „Panevėžys“ šias rungtynes žaidė tokios sudėties: M. Suvaizdis, M. Fridrikas, I, Tsyvilka, M. Butkus (46 min. R. Lazdinauskas), P. Janušauskas, Ž. Banys, J. Skinderis, T. Salamanavičius, E. Tamulevičius (81 min. T. Markevičius), D. Kingas (46 min. A. Karvackis).

Kiti susitikimai

LFF Pirmoje lygoje 16-ajame ture, be šių rungtynių, buvo sužaisti dar šeši susitikimai. Jų rezultatai: „Stumbras B“ – „Koralas“ 3:0, „Žalgiris B“ – „Džiugas“ 1:5, „Trakai B“ – NFA 3:1, „Kupiškis“ – „Banga“ 0:3, „Pakruojis“ – „Nevėžis“ 0:3, „Utenis“ – „Vytis“ 3:0.

Pirmos lygos turnyro lentelė (vieta, komandos pavadinimas, žaistų rungtynių skaičius, įvarčių santykis, taškai):

„Panevėžys 16 45:16 35 Gargždų „Banga“ 15 29:13 33 Kėdainių „Nevėžis“ 16 38:22 31 Telšių „Džiugas“ 16 34:17 30 „Pakruojis“ 15 29:20 30 Alytaus „Dainava“ 16 31:16 39 Vilniaus „Vytis“ 16 36:26 27 Utenos „Utenis“ 15 28:16 26 Kauno „Stumbras B“ 16 25:22 21 Kauno NFA 15 27:33 13 Vilniaus „Žalgiris B“ 15 15:37 11 „Trakai B“ 15 18:42 11 „Kupiškis“ 16 31:55 9 Klaipėdos „Koralas“ 10 2:53 0

Kitas varžovas – „Vytis“

Artimiausias LFF I lygos rungtynes FK „Panevėžys“ žais rugpjūčio 19 dieną namuose su Vilniaus „Vyčiu“. Pirmajame rate, kai susitikimas vyko šalies sostinėje, panevėžiečiai patyrė pralaimėjimą 2:4. Praėjusių metų sezone panevėžiečiai išvykoje nusileido vilniečiams 2:4, o namuose sužaidė lygiosiomis 1:1.

17-ojo turo susitikimas tarp „Panevėžio“ ir „Vyčio“ komandų „Aukštaitijos“ stadione šį sekmadienį prasidės 17 valandą.