D. Rapšys pasiekė naują Lietuvos rekordą

Puikiai Švedijoje rungtyniauja mūsų miesto atstovas Danas Rapšys.

Panevėžietis Švedijoje vykstančiose tarptautinėse plaukimo varžybose „Swim Open Stockholm“ penktadienį iškovojo antrąjį aukso medalį ir pasiekė naują Lietuvos rekordą.

200 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale lietuvis nuotolį įveikė per 1 min. 45,12 sek. ir 0,23 sek. pagerino sau pačiam nuo sausio mėnesio priklaususį Lietuvos rekordą. Tai taip pat yra geriausias sezono rezultatas pasaulyje. Antrąją vietą užėmęs vokietis Henningas Muhlleitneris nuo D. Rapšio atsiliko 3,03 sek. Ketvirtadienį D. Rapšys triumfavo 200 m plaukimo nugara rungtyje. Kitas lietuvis Povilas Strazdas (1 min. 52,27 sek.) C finale užėmė penktąją vietą, o galutinėje įskaitoje liko 21-as. Vyrų 100 m plaukimo krūtine rungtyje bronzos medalį iškovojo Giedrius Titenis. Lietuvis finale finišavo per 1 min. 0,27 sek.

Nugalėtoju tapo rusas Antonas Čupkovas (59,61 sek.), o antrąją poziciją užėmė baltarusis Ilja Šimanovičius (+0,49 sek.). Lietuvis Andrius Šidlauskas (+1,98 sek.) finale užėmė aštuntąją vietą.