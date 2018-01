Panevėžio apskrityje pernai gaisruose žuvo dvigubai daugiau žmonių nei 2016-aisiais

2017 m. Panevėžio apskrityje kilo 870 gaisrų. Palyginti su 2016 m., jų sumažėjo 10,03 proc. Pernai gaisruose žuvo 17 žmonių (2016 m. – 8), iš jų 2 vaikai (2), o 12 gyventojų (22) patyrė traumas.

Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 10 žmonių, 60 pastatų, 5 transporto priemones, 67 gyvūnus.

Praėjusiais metais Panevėžio mieste gaisruose žuvo 4 gyventojai, Panevėžio rajone kilę gaisrai nusinešė 1 gyvybę. Po 4 gyventojus žuvo Biržų ir Pasvalio rajonuose, po 2 – Kupiškio ir Rokiškio rajonuose. 5 gyventojai žuvo dėl neatsargus rūkymo (2016 m. dėl šios priežasties žuvo 3 žmonės), 5 – dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų (1), 2 – dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų, 2 – dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, 1 – dėl pašalinio ugnies šaltinio. Vieno gyventojo žūties priežastys tikslinamos.

Pernai Panevėžio apskrityje atvirose teritorijose kilo 134 gaisrai (15,40 proc. visų gaisrų). Palyginti su 2016 m., kai atvirosiose teritorijose kilo 254 gaisrai, jų skaičius sumažėjo 47,24 proc. 232 gaisrai (26,67 proc. visų gaisrų) užgesinti gyvenamosios paskirties pastatuose. Juose žuvo 15 gyventojų, iš jų ir 2 vaikai. Palyginti su 2016 m., gaisrų gyvenamosios paskirties pastatuose padaugėjo 11,54 proc., daugiausia dėl užsidegusių suodžių individualiųjų gyvenamųjų namų dūmtraukiuose. 87 kartus liepsnojo transporto priemonės (10 proc. visų gaisrų), 81 kartą degė pagalbinio ūkio paskirties pastatai (9,31 proc.), 6 – gamybos ir pramonės paskirties pastatai (0,69 proc.).

Panevėžio mieste užgesinta 250 gaisrų, Panevėžio rajone – 203, Biržų rajone – 131, Kupiškio – 79, Pasvalio – 94, Rokiškio rajone užgesinta 113 gaisrų. Ugnis Panevėžio apskrityje sunaikino 25 pastatus, 13 transporto priemonių, 58 tonas pašarų, 795 kv. m gyvenamojo ploto ir 998 kv. m šio ploto buvo sugadinta.

Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi (24,60 proc. visų gaisrų), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (15,75 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (9,54 proc.), žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas (7,13 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (5,86 proc.), neatsargus rūkymas (2,64 proc.), savaiminis medžiagų užsidegimas (2,07 proc.). Be to, įregistruoti 24 padegimai (2,76 proc.), 18 gaisrų (2,07 proc.) kilo dėl vaikų išdykavimo su ugnimi.

Be gaisrų gesinimo 2017 m. ugniagesiai atliko ir 1030 kitų gelbėjimo darbų. Palyginti su 2016 m., jų buvo atlikta 5,75 proc. daugiau. Ugniagesiai gelbėtojai 372 kartus teikė pagalbą gyventojams buityje, 334 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms. Be to, 124 kartus vyko padėti į autoavarijas patekusiems žmonėms (11,71 proc. daugiau nei 2016 m.) ir, panaudodami specialiąją gelbėjimo įrangą, iš sudaužytų automobilių išlaisvino 20 nukentėjusių piliečių bei ištraukė 5 žuvusiuosius. 48 kartus ugniagesiai dirbo vandenyje ir ant ledo. Šių darbų metu jie ištraukė 15 skenduolių.

Ugniagesiams gelbėtojams teko 37 kartus budėti nukenksminant sprogmenis, 106 kartų likviduoti cheminius incidentus, 114 kartų teikti techninę pagalbą (užklimpus automobiliui, užgriuvus medžiui ar pan.). Gelbėjimo darbų metu ugniagesiai išgelbėjo dar 53 gyventojus, iš jų 19 vaikų.

2018-ieji ramių metų nežada, per dvi pirmas sausio mėnesio savaites Panevėžio apskrityje kilo 37 gaisrai, kuriuose žuvo 1 žmogus. Beje, 2017 m. sausio mėnesį kilę gaisrai nusinešė 3 žmonių gyvybes, dar 2 gyventojai patyrė traumas. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba dar kartą įspėja ir prašo gyventojų atsargiai elgtis su ugnimi.